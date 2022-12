VIDEO: De la uium, la turtă dulce și cozonaci online. Cum s-a digitalizat la Iași, Magazia Morăriței, o moară cu brutărie tradițională.

Ce legătură ar putea să existe între o moară, niște saci cu mălai pentru mămăligă și digitalizare? Te invit la Iași, să vezi cum o metodă de schimb comercial veche de sute de ani a capitalizat o afacere de panificație, pornită de la sat și extinsă cu ajutorul internetului nu doar în partea de nord a Moldovei, ci chiar în toată țara.

Vezi materialul video sau citește mai departe și află de la antreprenoarea Cecilia Țugulia, fondatoarea afacerii de familie pe care am vizitat-o în Iași:

Tot privind la uiumul adunat în saci, familia morarului s-a dus apoi cu mintea la o mică o brutărie. Așa că morarul, nevasta, fiica și feciorul au pus mână de la mână și, într-o coastă a morii, într-un vechi garaj, s-au apucat de clădit un cuptor pe vatră. Când totul a fost gata, au aprins lemnele și s-au pus pe frâmântat.

Am lucrat alături de tatăl meu, deși aveam pe acea vreme doar 9 ani, l-am ajutat cât de mult am putut noi, și eu, și fratele meu, și mama mea. Și el a reușit să crească în comuna Probota o moară de grâu, o moară de porumb, o presă de ulei de floarea soarelui presat la rece.

Dacă uium-ul, adică partea morarului, a capitalizat afacerea și a ajutat-o să se dezvolte de la servicii de morărit, la mică producție de panificație, brutăria tradițională a extins Magazia Morăriței de la sat la oraș.

Cu internetul, socoteala antreprenoarei a fost simplă: dacă orășenii caută tot felul de lucruri pe internet, de ce nu ar căuta online și de-ale gurii: pâine cu maia, sau pâine cu drojdie, de exemplu. Ori cozonac, cornulețe sau sărățele. Așa că drumul digital al afacerii avea să înceapă fără prea mari pretenții: poze făcute cu telefonul și postate pe paginile de socializare.

Ăla a fost momentul decisiv, să spunem, așa că am fost nevoiți să fim foarte prezenți în zona aceasta de online pentru că eram în casă cu toții, deși noi ca și activitate nu am fost închiși datorită faptului că eram furnizori de produse alimentare.

Am început cu un cont de facebook, m-am gândit și la un site, am început să fac diverse tatonări, în ceea ce privește costurile unui site, pentru că, fiind o afacere, la început bugetul meu era destul de limitat. Și, chiar dacă viziunea mea era destul de mare, plapuma era mai scurtă decât îmi propusesem eu. Și atunci a trebuit să mă scalez la puterea financiară de atunci.

Pandemia a grăbit, vrând-nevrând, componenta de comerț electronic a afacerii. Așa au apărut pe site-ul magaziamorăriței.ro butonul de comandă și secțiunea de magazin online care este în dezvoltare.

Pe lângă curiozitate mai e, însă, ceva care poate aduce clienții la magazin. Sau, dimpotrivă, îi poate îndepărta: recenziile. Pe Google My Business de pildă, afacerea Ceciliei a strâns deja câteva zeci de recenzii cu o notă medie apropiată de nota maximă.

Cecilia Țugulia: Feedback-ul este un aspect foarte important în dezvoltarea unei afaceri și, uneori, clienții nu îți transmit față în față aici, în magazin, când vin, un feedback real. Dar, în spatele internetului ei își exprimă mai liber opțiunile.

Și, am avut recenzii foarte bune. Am avut și recenzii mai puțin bune pe care le-am luat în considerare și am modificat ceea ce era defect, să spunem așa sau nu era conform așteptărilor clienților. Au fost foarte multe produse pe care le-am făcut mai bune, produse pe care am renunțat să le mai facem, produse pe care le-am adus datorită cererilor din mediul online.