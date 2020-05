[P] Telemunca - Soluții pentru Onboarding-ul Angajaților

Numărul angajaților care lucrează de acasă crește din ce în ce mai mult zilele acestea. De aceea, a venit momentul să ai o politică ‚Bring Your Own Device’ (BYOD) bine pusă la punct. Situația în care angajații trebuie să-și folosească propriul laptop nu este ideală, dar uneori nu există alte posibilități. Iar angajații vor să aibă încredere în măsurile de conformitate și securitate agreate de companiile pentru care lucrează – mai ales atunci când e vorba de computerele lor personale.

Pentru mai multe informații despre optimizarea pentru telemuncă, accesează Webinarele VMware@Home - o serie de sesiuni tehnice dedicate specialiștilor

Windows 10 a fost lansat în urmă cu cinci ani, iar sistemele Windows însumează aproximativ 70% dintre sistemele de operare pentru computere personale și desktop-uri din SUA. Astfel, dacă ai o politică ‚BYO laptop’ sau dacă trebuie să facilitezi onboarding-ul noilor angajați folosind dispozitivele lor personale, poți miza pe faptul că mulți dintre ei folosesc PC-uri Windows 10.

Iată mai jos cele mai importante trei aspecte ale politicii interne VMware ‚BYO laptop’, care au condus la rezultate pozitive, precum și soluțiile pe care le poți urma pentru a le oferi angajaților tăi experiențe la aceleași nivel, folosind PC-uri Windows 10.

Asigură confidențialitatea și siguranța datelor

La VMware, ‚Bring Your Own Device’ înseamnă „procesul prin care se facilitează accesul la datele, aplicațiile și informațiile companiei, în condiții de siguranță, folosind dispozitivele angajaților, fără a leza confidențialitatea datelor, a aplicațiilor și a conținutului care aparțin angajatului”. Însă cea de-a doua parte a acestei definiții nu se regăsește în politica BYOD a tuturor companiilor.

Workspace ONE separă informațiile personale de cele ale companiei. Informațiile colectate se referă la noțiuni de bază cum ar fi tipul de sistem de operare sau tipul de dispozitiv, dar nu și localizarea dispozitivului sau istoricul folosirii sale.

Oferă soluții cât mai facile, fără instalări inutile de aplicații

Mie îmi place să am instalate pe calculatorul personal cât mai puține programe cu putință. Vreau să am numai esențialul. Pentru nevoile mele personale, tind să folosesc programe mai mici și gratuite sau aplicații accesibile direct din browser, în locul opțiunilor mai scumpe, care ocupă mai mult spațiu. Dacă m-aș afla la un nou loc de muncă și aș avea de ales, n-aș vrea să descarc și să instalez aplicații pe computerul meu personal.

Așadar, ca un experiment, m-am decis să văd cât de departe pot să ajung în procesul de onboarding la un nou loc de muncă, fără să descarc nicio aplicație nouă. Ei bine, după câteva săptămâni de când am început acest experiment, pot spune că am avut un succes răsunător. Am putut să accesez Workspace ONE Intelligent Hub și aproape toate aplicațiile de care am avut nevoie, folosind browserul meu preferat, fără să am nevoie de VPN.

Cât mai simplu și fără dureri de cap

Cu Workspace ONE Intelligent Hub, am acces la toate aplicațiile de care am nevoie, toate într-un singur catalog cu aplicații, în browserul meu preferat. Pot să caut o aplicație anume sau să răsfoiesc prin categoriile de aplicații structurate pe domenii precum Marketing, Vânzări, HR etc, ca să găsesc aplicația de care am nevoie.

La fostul loc de muncă trebuia să introduc în fiecare zi numele de utilizator și parola ori de câte ori accesam o aplicație sau un cont. Autentificarea unică prin Workspace ONE îmi permite accesul în condiții de siguranță la aplicațiile sensibile ale companiei, chiar dacă folosesc dispozitivul meu personal. Autentificarea unică m-a ajutat extraordinar de mult să eficientizez accesul pentru o multitudine de aplicații pe care le-aș putea folosi într-o singură zi.

Autor: Lisa Matragrano, Senior Product Marketing Manager, VMware