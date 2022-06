Techsylvania 2022: Profesioniștii prezenți la eveniment și oportunități pentru startup-uri

Pe 28 și 29 iunie, la Cluj, va avea loc a 9-a ediție Techsylvania, eveniment hibrid ce reunește fondatori, directori executivi, experți tehnici și profesioniști ai inovației digitale de la companii tech de succes din întreaga lume.

Techsylvania 2022 continuă să ofere oportunități pentru startup-urile cu maxim 10 angajați.

Acestea pot să își prezinte ideile, conceptele și prototipurile și să găsească investitori în cadrul Startup Alley, un program găzduit de Google for Startups și care în 2020 a adus la Cluj investitori care gestionează fonduri de peste 3 miliarde de dolari.

Evenimentul va include și o serie de evenimente-satelit:

sesiunea ”Startup local – ambiție globală” va prezenta cei mai importanți jucători autohtoni din ecosistemul de tehnologie pentru sănătate și va rezuma oportunitățile de finanțare oferite în 2022 – 2023 de EIT Health. E

evenimentul ”Back to office?” va aduce în atenție o abordare de coaching bazată pe soluții referitoare la una dintre provocările fundamentale ale industriei software, flexibilitatea colaborării fizice și la distanță.

o altă sesiune va fi dedicată fondurilor europene și altor metode moderne de finanțare a inițiativelor de afaceri inovative din tehnologie.

La această ediție, evenimentul de tehnologie de la Cluj va aborda și teme ca „How to build a billion dollar from nothing”, „Reversing Aging” sau „Surviving Crypto Winter”.

Printre speakerii de la Techsylvania 2022 vor fi și lideri de la companii globale de tehnologie precum Grab, Chili Piper, Superbet, MongoDB, LinkedIn, Pioneer, YouTube sau OLX Group.

Cel mai cunoscut expert german în tehnologie, Christian Angermayer, a confirmat că se alătură line-up-ului din acest an de la Techsylvania.

Fondator al Apeiron Investment Group, prezent în Topul Forbes 2022 și investitor de mare succes în Biotech, Fintech & Crypto și Deeptech, Christian Angermayer investește în științe inovative de top și a obținut primele milioane de euro co-fondând firma de biotehnologie Ribopharma împreună cu profesorii săi.

În prezent, investește în cercetarea și dezvoltarea fericirii umane și a tehnologiilor care au un impact relevant în rezolvarea marilor probleme ale omenirii, precum inversarea procesului de îmbătrânire.

Alți speakeri de top care vor fi prezenți pe scena Techsylvania la Cluj:

QuHarrison Terry este expert în Growth Marketing la Mark Cuban Companies și fost Head of Marketing la Redox, a primit de 4 ori premiul Linkedin pentru voci de top în tehnologie și este autorul a două cărți de tehnologie extrem de populare.

este expert în Growth Marketing la Mark Cuban Companies și fost Head of Marketing la Redox, a primit de 4 ori premiul Linkedin pentru voci de top în tehnologie și este autorul a două cărți de tehnologie extrem de populare. Bogdan Arsintescu este Director de Inginerie pentru Sisteme Grafice la LinkedIn și conduce echipa care construiește și operează LIquid, o inovație spectaculoasă în grafica datelor economice, a creat algoritmi de grafică în mai multe industrii.

este Director de Inginerie pentru Sisteme Grafice la LinkedIn și conduce echipa care construiește și operează LIquid, o inovație spectaculoasă în grafica datelor economice, a creat algoritmi de grafică în mai multe industrii. Aniela Crișan este Director de Inginerie la OLX Group, își pune amprenta asupra extinderii afacerii la nivel global prin tehnologie, îi place să provoace în mod constant lumea și se simte cel mai bine în medii cu ritm rapid de lucru.

este Director de Inginerie la OLX Group, își pune amprenta asupra extinderii afacerii la nivel global prin tehnologie, îi place să provoace în mod constant lumea și se simte cel mai bine în medii cu ritm rapid de lucru. Rishi Narang (Co-founder & CEO Pioneer, USA).

(Co-founder & CEO Pioneer, USA). Wui Ngiap Foo (Co-Founder & CEO ETHLAS, Singapore) .

(Co-Founder & CEO ETHLAS, Singapore) Josh Little (Co-Founder & CEO Volley, USA) .

(Co-Founder & CEO Volley, USA) Alex Bangash (Co-Founder & GP Transpose Platform, USA).

(Co-Founder & GP Transpose Platform, USA). Alina Vandenberghe founder & CO-CEO Chili Piper.

founder & CO-CEO Chili Piper. Sacha Dragic , founder & CEO Superbet Group.

, founder & CEO Superbet Group. Mark Porter, CTO la MongoDB .

CTO la MongoDB Suthen Thomas, CTO la Grab .

CTO la Grab Julie Xu (Senior Product Designer Carta, USA).

(Senior Product Designer Carta, USA). Jan Matas (Co-Founder & CTO Deepnote, USA) .

(Co-Founder & CTO Deepnote, USA) Rumen Iliev (Partner Launchub Ventures, Bulgaria).

Techsylvania va avea loc în acest an într-un format hibrid. Fizic, evenimentul se va desfășura pe scena Casei de Cultură a Studenților Cluj-Napoca.

Biletele la Techsylvania se vând AICI până pe 20 iunie.

Printre partenerii Techsylvania sunt OLX Group, Google for Startups, Chili Piper, Vodafone, Make IT in Oradea, About You etc.