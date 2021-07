Un startup românesc de programări la coafor valorează 5 milioane euro

Stailer.ro, o platformă românească de rezervări online pentru saloane de înfrumusețare, lansată de antreprenorul Andrei Ursachi, a obținut o investiție de 500.000 de euro, startup-ul fiind evaluat la 5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, investiția pre-seed este condusă de Cosmin Țîrvuloiu, antreprenor și investitor în proiecte tech.

La investiție au mai participat antreprenorii Bogdan Herea (CEO Pitech Plus), Lorand Soares Szasz (fondator Uprizers), Radu Axinte (antreprenor și specialist în creșterea afacerilor), Eugen Șotropa (fondator e-advertising) și Cătălin Briciu (co-fondator Linnify Ventures).

„Văd o oportunitate fantastică în digitalizarea industriei de beauty din România și la nivel global. Stiliștii și saloanele au nevoie, acum mai mult decât oricând, de clienți noi și consumatorii au nevoie de o metodă simplă, rapidă și de încredere să se programeze pentru acces la serviciile de înfrumusețare. Consider că Stailer face asta cel mai bine și, în premieră, am reușit să aduc în proiectul nostru antreprenorial oameni talentați și muncitori, plus investitori și adviseri cu o experiență uriașă în afaceri”, a spus Andrei Ursachi (foto), CEO și co-fondator al Stailer.