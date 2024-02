Acest startup a primit 15 milioane dolari să scape Europa de dependența de China, pe piața bateriilor. VIDEO-interviu cu CFO-ul Altris

StartupCafe.ro: Ce face Altris, ce aduceți nou pe piață?

Christer Bergquist: Noi dezvoltăm baterii Na-ion (sodiu-ion), deci dezvoltăm baterii pe bază de sare. Folosim în bateriile noastre doar materii prime care se găsesc din abundență.

StartupCafe.ro: Care este principalul beneficiu al acestei tehnologii?

Christer Bergquist: Sunt două beneficii. În primul rând, noi folosim doar materii prime care se găsesc din abundență. În plus, asta înseamnă că putem să ne aducem în zona locală lanțul de aprovizionare, folosind doar surse europene, de exemplu. Astfel, construim bateriile în Europa. De asemenea, tehnologia noastră este eficientă din punctul de vedere al costurilor, deci putem concura cu bateriile Li-ion la nivel de costuri, iar chimia noastră este mai sigură decât cea cu Lithium-ion, astfel încât poți depozita bateriile noastre în pivniță sau pe acoperiș.

StartupCafe.ro: Cum ați început această firmă?

Christer Bergquist: Este o companie bazată pe cercetare, pe care am lansat-o la Universitatea Uppsala, în anul 2015. Din anul 2017 încoace suntem pe un traseu comercial, având propria entitate juridică.

StartupCafe.ro: Cine sunt acționarii companiei acum?

Christer Bergquist: În prezent, sunt cei 3 co-fondatori (William Brant, Reza Younesi, Tim Nordh - n.r.), la care se adaugă un set de investitori strategici, printre care Northvolt, InnoEnergy și Molindo, un investitor suedez în tranziția energetică.

StartupCafe.ro: Northvolt este un gigant în acest domeniu al energiei, mai ales în noul val al „unicornilor” din Europa. Ce rol au ei în compania voastră, v-au cumpărat?

Christer Bergquist: În cadrul rundei de finanțare pe care am obținut-o în anul 2022, Northvolt s-a implicat ca fiind unul dintre investitorii noștri mari. În plus, am dezvoltat o celulă de stocare de energie, în ultimii doi ani, pentru Northvolt, în mod aparte. Iar aceasta a atins un nivel în care este viabilă din punct de vedere comercial, întrunește cerințele pieței, deci acum vrem să industrializăm această baterie împreună cu Northvolt.

StartupCafe.ro: Deci acum Northvolt are propria tehnologie, ei au făcut acea baterie pe care au lansat-o acum vreo doi ani. Voi ce le-ați adus nou celor de la Northvolt, în comparație cu ceea ce au dezvoltat ei?

Christer Bergquist: Aceasta este o chimie complet nouă față de tehnologia lor Li-ion, pe care s-au focalizat ei recent. Deci noi îi ajutăm pe ei să creeze o piață nouă în domeniul stocării de energie, îi ajutăm să se implice într-o nouă tehnologie chimică, cea de Na-ion, pentru a putea construi apoi un lanț de aprovizionare local, în Europa, dacă produci în Europa, sau chiar în America de Nord, dacă decizi să produci acolo. Deci, cu ajutorul nostru, Norhvolt poate avea acum o a doua generație de produse care pot intra într-o piață diferită.

StartupCafe.ro: Dar cum rămâne cu tehnologia lor de bază, Li-ion, au materii prime în Europa? De unde și le procură?

Christer Bergquist: În mod tradițional tehnologia Li-ion se bazează pe o combinație de țări și regiuni din care trebuie să-ți aduci materii prime. Pentru industria bateriilor, știi că China este un mare jucător în furnizarea de echipamente și de materii prime. Deci, fără să cunosc exact componentele produselor Li-ion, presupun că este o combinație.

StartupCafe.ro: Prin urmare, putem spune că Altris este un startup care își propune să ajute Europa și Northvolt, în mod particular, să scape de dependența de China?

Christer Bergquist: Sută la sută.

StartupCafe.ro: Spune-mi despre rundele voastre de finanțare, cât ați strâns și cum?

Christer Bergquist: Până acum am strâns investiții de aproximativ 15 milioane de dolari, prin runda noastră de finanțare de serie A. Asta ne-a ajutat să dezvoltăm celula împreună și pentru Northvolt. Acum facem pasul următor în călătoria noastră, în care vom construi prima noastră fabrică pilot, unde vom produce materialul nostru catodic, la scară mare. Ne vom putea dezvolta mai mult resursele de la Upsala, unde avem laboratorul. Pentru aceasta, suntem în procedură de a strânge 50 de milioane de dolari, care ne va duce către stadiul în care vom putea construi o giga-factory mai mare, pentru producția de masă.

StartupCafe.ro: Ne poți dezvălui investitorii cu care discutați?

Christer Bergquist: Este prea devreme să spunem, suntem în mijlocul procesului de fundraising, mai lasă-mă o lună și ceva și voi fi bucuros să dezvălui mai mult.

StartupCafe.ro: Dar sunt europeni, americani?

Christer Bergquist: În principal discutăm cu investitori europeni, dar nu numai europeni.

StartupCafe.ro: Cum ați reușit să accesați finanțarea de la EIT?

Christer Bergquist: Noi am luat legătura cu EIT încă de la început, când am intrat în programul lor de accelerare. Și, ca parte a acelui program, am fost prezentați unei comunități InnoEnergy mai mari, iar ei au participat la runda noastră de finanțare seed, ca investitor major și, de atunci, au fost foarte importanți pentru accesul nostru la alte entități europene, fie în cadrul UE , fie la investitori din alte regiuni ale Europei.

StartupCafe.ro: Se pare că voi, acolo în Suedia, aveți o obsesie cu bateriile, cu energia curată. De ce?

Christer Bergquist: Cred că este o combinație între o tradiție industrială și faptul că Suedia a fost foarte progresivă în a construi companii de succes. Odată cu dorința de a trece la energia verde și având la dispoziție resurse de energie verzi, acestea combinate au creat această obsesie în a construi companii mari de tranziție către energia verde. Deci noi aspirăm la a ajunge următorul unicorn al acestei categorii de startup-uri.