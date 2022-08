Un startup medical din Cluj obține un grant de 158.000 EUR pentru tratamentul cancerului

Un startup med-tech clujean obține un grant în valoare de 158.000 de Euro pentru tratamentul cancerului, de la fondul norvegian Innovation Norway.

Synaptiq, companie clujeană fondată acum mai bine de doi ani de Dragoș Dușe, Mihai Căta, Roxana Săbău și Diana Andrițchi, reunește, la momentul actual, ingineri și specialiști în business, cu studii și doctorate la facultăți din țară și străinătate, precum Universitatea din București, Amsterdam, Munich, Bristol și Heidelberg, dar și 6 medici radioterapeuți, toți din România.

În prezent, echipa Synaptiq este formată din 17 membri.

Investiția în valoare de 158.000 de euro va fi utilizată pentru dezvoltarea soluției tehnologice, construirea și testarea unui prototip în condiții clinice reale și îmbunătățirea continuă a performanței acestuia.

Fondurile oferite de Innovation Norway pentru proiectul ”ONCOCARE - Innovative AI SaaS solution for efficient management and delivery of oncology therapies” sunt parte a programului ”Dezvoltarea IMM-urilor în România – Sprijin pentru Startup-uri”, susținut de Guvernul Norvegiei.

„Motivația noastră este să îi ajutăm pe cei care sunt diagnosticați cu cancer să primească cât mai repede acces la tratament. Ne dorim să venim în ajutorul medicilor, oferindu-le posibilitatea să salveze cât mai multe vieți. Finanțările obținute de la Innovation Norway confirmă nevoia soluției noastre pentru această nișă, ne ajută să creăm un prototip pe care să îl testăm în clinici, iar apoi să aplicăm pentru certificarea produsului la nivel european. Este o bucurie imensă să vezi cum se concretizează fiecare pas și cum avansezi tot mai mult. Dar cel mai important este că oamenii cred în noi și ne susțin investind în proiectul nostru”, spune Dragoș Dușe, co-fondator și CEO al Synaptiq.

Ce face Synaptiq

Startup-ul a dezvoltat software-ul Mediq, o soluție tehnologică de ultimă generație, care se bazează pe prelucrarea datelor cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Aplicația este proiectată și dezvoltată în colaborare cu medici și clinici prestigioase și îi va ajuta pe radioterapeuți să identifice, să contureze și să diagnosticheze într-un timp extrem de scurt tumorile și organele la risc, în cadrul tratamentelor de radioterapie.

Conceptul tehnologic dezvoltat de Synaptiq în soluția Mediq este proiectat să reducă timpul de identificare și deliniere a organelor la risc și a tumorilor, de la o medie de maxim patru ore cât durează în prezent la maxim 5 minute.

Analiza imagisticii medicale cu ajutorul inteligenței artificiale permite medicilor să identifice rapid, clar și precis tumorile și organele la risc și să ia deciziile de tratament potrivite, susține startup-ul.