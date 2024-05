Un startup de educație fondat de o româncă estimează afaceri de 120.000 EUR în 2024, cu 50% mai mult decât în 2023

Un startup românesc de educație științifică prin experimente susține că a făcut afaceri de 400.000 lei (peste 80.000 EUR) în 2023 și estimează o creștere cu 50% în 2024.

Startup-ul Wow Lab, fondat de Anca Tănăsescu, estimează o cifră de afaceri de 600.000 lei (peste 120.000 EUR) în 2024. Startup-ul susține că această creștere este susținută de cea de 40% a numărului de elevi participanți la atelierele de știință, iar pentru a sprijini acest avans, compania își va dubla numărul de traineri la 19, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Anul trecut, 75 de clase din 34 de școli au participat la atelierele Wow Lab. Pentru 2024, startup-ul estimează că va ajunge la 105 clase din 55 de școli, cu un total de 4.600 de elevi participanți, în creștere cu 39% față de cei 3.300 de copii din 2023.

„Ce diferențiază Wow Lab este că noi vrem să apropiem copiii de științe într-un mod inovator și creativ, ei învățând prin practică și experiment, dar și distractiv. De aceea, nu punem accent pe teorie, pe competiție și nu pregătim copiii pentru concursuri sau olimpiade, cum se întâmplă în sistemul educațional formal. Scopul nostru este să hrănim curiozitatea copiilor și nevoia lor firească de cunoaștere, completând astfel curricula educațională națională sau internațională, cum e în cazul școlilor private din țara noastră”, a declarat Anca Tănăsescu, fondatoarea Wow Lab.

„Până anul trecut am testat diverse formule de business, iar Wow Lab a fost pentru mine un proiect secundar. În 2023, am decis să ofer Wow Lab o nouă direcție și, deși până acum un an aveam un job full time la o corporație internațională, am hotărât renunț la el și să mă dedic exclusiv acestui start-up”, a mai spus antreprenoarea.

Startup-ul organizează ateliere prin care copiii cu vârste începând de la 5 ani pot descoperi interesul pentru științe. Atelierele facilitează observații și experimente în 10 discipline științifice: de la fizică, chimie, astronomie, biologie / anatomie, până la nutriție, ecologie și paleontologie.

Startup-ul colaborează cu școlile private și de stat. De asemenea, Wow Lab mai activează și pe piața companiilor care organizează ateliere pentru copiii angajaților. Un alt tip de parteneri sunt companiile care organizează evenimente și pentru copiii clienților lor sau pentru publicul larg.

Totodată, startup-ul este prezent și pe piața petrecerilor private pentru copii și pe piața evenimentelor pentru copii în centre comerciale.

„În 2024, Wow Lab are ca obiective principale extinderea colaborărilor pe termen lung cu mai multe școli private, încheierea de noi parteneriate corporate și cu mall-urile și centrele comerciale din orașele mari și medii”, se mai arată în comunicat.

În 2023, Wow Lab a organizat peste 500 de ateliere, iar în 2024 estimează că va organiza 700. Atelierele Wow Lab, cu o durată cuprinsă între 50 și 100 de minute, sunt cel mai des solicitate pentru copii cu vârste între 6 și 14 ani, însă punctual sunt livrate și elevilor de liceu, în formate personalizate pentru acest nivel de dificultate, pe anumite teme specializate, la cererea coordonatorilor din licee.