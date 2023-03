Speakeri de top urca pe scenă la evenimentul Sustainability Meets Profitability din 22 martie

Managerii de top din companii multinationale, fondatori de startup-uri și experți vin să împărtășească din experiența lor cu privire la modul în care sustenabilitatea poate aduce beneficii afacerilor din România in cadrul evenimentului Sustainability Meets Profitability din 22 martie, la ora 18:30.

Evenimentul este organizat de Romania-Insider.com împreună cu La French Tech România și are loc la Sala Luceafarul (fostul Cinema Pro) din București.

Contextul macroeconomic dificil, schimbarea reglementărilor și presiunile din ce în ce mai mari ale stakeholderilor pun presiune pe afacerile din România. În acest context, atât startup-urile cât și marile corporații trebuie să își îndrepte atenția către strategii și investiții care îndeplinesc cerințele noi și sporite de sustenabilitate pentru a-și asigura supraviețuirea pe termen lung, oferind în același timp creștere și profit pe termen scurt acționarilor.

Pe 22 martie, vom trece peste sloganuri și vom pune accent pe perspectivele din viața reală și provocările legate de sustenabilitate!

16 speakeri de top vor urca pe scenă pentru a vorbi despre noile cerințe de sustenabilitate pe care companiile – mici sau mari – trebuie să le îndeplinească și despre cum ar trebui să facă față acestor noi reguli.

Acestia sunt:

Alex SKOURAS – Co-fondator și Managing Partner, Alesonor/ Amber Forest

Alexandra VOINEA – Co-fondator & COO, salut MOTUM

Augustin BECQUET – CEO, Recommerce Group

Corina CHICU – Director de Marketing Europe Central South, Michelin

Eric STAB – Managing Director Europe & AMEA, Global Networks la ENGIE - Chairman & CEO la ENGIE Romania

François COSTE – CEO, Groupama

Georges DURDILLY - Managing Director, Airbus Helicopters Romania & Head of Country Romania, AIRBUS

Ioana BOTEZATU – Head of CSR India and Romania, Societe Generale Global Solution Center

Leonidas ANASTASOPOULOS – Co-fondator, Alesonor/ Amber Forest

Maria ROUSSEVA – CEO adjunct, BRD - Groupe Société Générale

Monica IOANNIDOU POLEMITIS – Director, Strategy & Management Consulting, Baker Tilly

Oana GROSANU – Director Executiv, Ambasada Sustenabilității

Serge GONVERS – Country Managing Partner, Baker Tilly

Teodora GHENCIU – Fondator, eEco

Yadine LAVIOLETTE - Manager de marketing Environment & Sustainability, AIRBUS

Zsuzsa BERESCHI – Senior Project Manager, Horváth

Laurence AUER, Ambasadorul Franței în România, ni se va alătura în calitate de Invitat Special în deschiderea evenimentului.

Gazda și prezentatorul evenimentului este Grégoire VIGROUX, Serial Entrepreneur & President - La French Tech Bucarest, iar panelurile vor fi moderate de Marius ISTRATE, Angel Investor, Ex-Chief People Officer, UiPath.

După paneluri, evenimentul va continua cu un cocktail de networking.

Înscrierile pentru eveniment sunt încă deschise la acest link: https://www.eventbrite.com/e/sustainability-meets-profitability-tickets-564926559547

Partenerii evenimentului sunt: Airbus, Alesonor, BakerTilly, BRD Groupe Société Générale, Chambre Française de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture en Roumanie, British Romanian Chamber of Commerce, Econos, Groupama, Horvath, Michelin, Recommerce, Societe Generale Global Solution Centre, AM Social Space, Domeniile Averești, Les Amis de la Fête, One Beer Later.

Biz Magazine, CSR Media, Le Petit Journal Bucarest și Startup Café sunt parteneri media.

Despre Romania-Insider.com

Lansat în martie 2010 de o echipă mică de jurnaliști de business, Romania-Insider.com a devenit cea mai citită sursă de conținut în limba engleză din România, cu peste 2 milioane de cititori unici anual.

În prezent, cu o echipă de cinci jurnaliști, ținem lumea informată despre afaceri, politică și viața în România - cu peste 400 de articole de știri, articole și interviuri pe care le publicăm în fiecare lună și 14 newslettere gratuite și premium.

Scopul Romania Insider este de a ajuta cititorii locali și internaționali să ia decizii informate. Baza de cititori include top manageri expați, antreprenori, investitori străini, analiști și experți din instituțiile financiare internaționale, străini interesați de România și români care locuiesc în străinătate.

Despre La French Tech

La French Tech este o inițiativă lansată de guvernul francez în 2014, pentru a crea un efect de bulgăre de zăpadă care să propulseze creșterea startup-urilor tehnologice, în Franța și în toată Europa.

Ceea ce a început ca o idee de acreditare pentru a fi oferită orașelor franceze cu un ecosistem de startup-uri în plină expansiune, a devenit acum un brand internațional, cu comunități în 100 de orașe din întreaga lume.

În România, La French Tech are 500 de membri la nivel local, majoritatea antreprenori din tehnologie și corporații.

În România, reprezintă 15 membri ai consiliului de administrație, care își dedică timpul, experiența și conexiunile în calitate de voluntari, pentru a ajuta antreprenorii de start-up care au nevoie de îndrumare și conexiuni de afaceri.

În București, la French Tech organizează anual zece evenimente de afaceri majore în jurul tehnologiei, antreprenoriatului, leadership-ului feminin și durabilității.

Parteneriat media