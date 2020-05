Soluții IT românești anti-coronavirus COVID-19, în firme

Firmele din România vor putea folosi o tehnologie de inteligență artificială pentru a monitoriza eficient modul în care angajații poartă măști de protecție la locul de muncă, printr-un sistem premiat recent la un hackathon românesc de soluții anti-coronavrus COVID-19.

Hacakthonul Challenge Accepted, organizat de Școala informale de IT, în parteneriat cu Google Atelierul Digital și acceleratorul de afaceri InnovX al BCR, a anunțat marți 3 proiecte câștigătoare:

Pe primul loc a ieșit proiectul “Visual recognition of people with mask”. Scopul a fost sprijinirea companiilor în momentul reluării activității la birou sau în fabrică, printr-un software ce folosește inteligența artificială pentru a identifica, în timp real, dacă persoanele dintr-o filmare de tip CCTV poartă sau nu mască. Mai mult decât atât, software-ul poate recunoaște dacă masca este purtată corect sau nu, cu foarte mare acuratețe, și poate emite avertismente pentru remedierea situației. Start-up-ul care a propus acest proiect are deja dezvoltate mai multe soluții similare, care urmăresc dacă angajații unei fabrici poartă corect echipamentele de protecție.

Proiectul “Platform for managing workspaces in accordance with the provisions of the law on COVID-19” s-a clasat pe locul doi. Obiectivul pe care și l-au propus a fost ajutarea proprietarilor de birouri (în primă fază) în a-și restructura spațiul conform normelor de siguranță prevăzute de lege, din punct de vedere al distanțării sociale și a creării unui punct de lucru ce oferă siguranță și încredere angajaților. Platforma dezvoltată va fi ușor de utilizat, automatizând în spate tot procesul, printr-un mix de inteligență artificială și input de la persoane avizate, oferind clienților o soluție rapidă dorințelor lor de reorganizare.

Pe locul trei s-a situat proiectul “Online platform for volunteer”, propusă de un reprezentant al Asociației Samariteanul Milostiv din Suceava. Misiunea lor a fost dezvoltarea unei aplicații în care să centralizeze toate oportunitățile de voluntariat din țară, de la orice ONG. Platforma dezvoltată încurajează tinerii să participe activ ca voluntari la diverse acțiuni ale ONG-urilor din România, obținând evidențieri, recenzii, opinii însumate în puncte (nivel erou, supererou și titan), pe care le pot valorifica mai târziu în CV-ul lor.

Cei 3 câștigători vor beneficia de incubare dintr-un fond de 10.000 de euro pus la dispoziție prin Acceleratorul BCR-InnovX.

Competiția, mutată pe internet, a avut 270 participanți din 8 țări.

„Credem că tehnologia joacă un rol important în găsirea de soluții practice care vor ajuta la depășirea provocărilor cu care ne confruntăm. CODVidHack este un prilej bun pentru inovație, și o dovadă că se întâmplă lucruri frumoase în momentul în care oamenii sunt uniți și comunitățile vin împreună” - a declarat Dan Oros, Head of Marketing, Google România.