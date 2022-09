O școală de programare pentru copii din Republica Moldova, prezentă și în România, a câștigat un festival de business din Estonia

O școală de programare pentru copii din Republica Moldova și România este câștigătoarea unuia dintre cele mai mari festivaluri de business din Estonia.

Bloomcoding, fondată în 2021 de Emil Chichioi (foto) a câștigat premiul în valoare de 3.000 de Euro la festivalul „sTARTUp Day 2022 Pitching Contest” din Estonia.

Evenimentul adună, anual, pe parcursul a 3 zile, peste 3.000 de participanți din peste 67 de state. În 2022, festivalul a reunit peste 380 de aplicanți din 47 de țări.

Bloomcoding, școală de programare pentru copii, are peste 1.000 de elevi înregistrați. Anul acesta, în luna iulie, compania s-a extins în alte două țări, Polonia și Bulgaria.

Filosofia școlii de programare este inspirată de unul dintre conceptele fundamentale în știința educației, taxonomia Bloom. Școala folosește o combinație Ed-Tech de realitate virtuală și augmentată, în cadrul grupurilor online mici.

„Credem că pentru a pregăti copiii cerințelor viitorului, programarea este la fel de esențială asemenea scrisului și cititului”, notează reprezentanții Bloomcoding.

Pe lângă aceasta, compania spune că creatoarea platformei „U can”- o inițiativă socială pentru acordarea de ajutor refugiaților ucraineni, care oferă cursuri gratuite de informatică copiilor și posturi vacante de muncă adulților.

Printre alte victorii distinse ale startup-ului se numără câștigarea competiției „ASIF Pitch” Amsterdam și a acceleratorului „Mesto. Accelerator”.

Fondatorul Bloomcoding, Emil Chichioi, este absolvent al Universității din Amsterdam, unde a studiat Economia Afacerilor, Finanțe, potrivit profilului său de LinkedIn. În 2014 a co-fondat Asociația Națională a Dezbaterilor Academice din Moldova, iar în 2015 a co-fondat, la Chișinău, Asociația Tinerilor Diplomați din Moldova.

În același an, antreprenorul a fondat Asociația „Near Children”, prin care copiii de școală primară puteau învăța abilități non-formale. Un an mai târziu, în 2016, a pornit proiectul „Academia Ideilor”, de cursuri pentru liceeni, o inițiativă care prezintă domenii abordate în universități: economie, psihologie etc.

În 2021 a fondat Bloomcoding, care a obținut până acum 100.000 Euro finanțare și care are sediul central la Tallinn, Estonia.