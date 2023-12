Un startup produce în România lenjerie menstruală: Pentru aproape 70% dintre românce menstruația e încă un subiect tabu

În România, 70% dintre femei consideră că subiectul menstruației este încă unul tabu, iar 45% simt că nu există suficiente discuții deschise și educative despre acest aspect, potrivit unui startup franco-român de lenjerie menstruală produsă în România.

Interesul româncelor pentru produse menstruale alternative și ecologice a crescut în 2023, arată un studiu realizat de Librea, startup femtech ce comercializează chiloți menstruali produși în România.

Diversificarea produselor de igienă feminină disponibile pe piață determină româncele să se îndrepte către opțiuni confortabile și sustenabile atunci când aleg produsele menstruale.

Chiloții menstruali reutilizabili sunt nou apăruți pe piața din România, dar deja au intrat în topul preferințelor româncelor care i-au încercat, după absorbante și tampoane, produse care sunt mai populare și mai ușor de procurat, conform studiului.

Raportul arată că există un interes crescut din partea româncelor pentru produse menstruale alternative și ecologice, cum ar fi chiloții menstruali, absorbantele reutilizabile sau cupele menstruale, acestea din urmă fiind cel mai puțin folosite (76% dintre respondentele studiului nu le-au încercat niciodată).

„Fiind femeie, dar și mamă de fete adolescente, am avut o preocupare constantă pentru a face perioada menstruației cât mai confortabilă și lipsită de griji. Încă de la început, am fost împotriva produselor de unică folosință, care oferă zero confort și zero siguranță. Astfel, împreună cu partenera mea, Anouk Ragot, am pus bazele startup-ului feminin Librea, prin care să oferim fetelor și femeilor alternative sănătoase la menstruație, care să le ajute să se simtă bine în pielea lor”, spune Laurence Blondiaux, co-fondator Librea.

„Perioada menstruației nu a fost niciodată una ușoară în cazul meu, cel mai adesea confruntându-mă cu lipsa siguranței absorbantelor. Prima dată când am simțit libertatea și confortul lenjeriei menstruale, am știut că trebuie să împărtășesc această descoperire cu prietenele mele. Librea s-a născut din dorința de a oferi femeilor alternative moderne și confortabile pentru perioada menstruației”, completează Anouk Ragot, co-fondator Librea.