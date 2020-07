Firmă românească, ce-i ajută pe cei fără abilități de programare să dezlvolte soft-uri, caută investitori

Ringhel, firmă software cu ADN 100% românesc se listează pe platforma de strângere de fonduri pentru startup-uri SeedBlink, ca un prim pas în finanțarea noului său proiect, permite oricărui angajat, din orice companie, fără abilități de programare să asambleze componente software ready-made, pentru a crea noi aplicații.

„Finanțarea prin SeedBlink ar urma să asigure continuarea dezvoltării proiectului PROCESIO într-un ritm accelerat și pregătirea sa pentru lansarea comercială în martie 2021. Din discuțiile avute până acum cu mai mulți potențiali investitori, știm că interesul pentru tehnologia pe care o dezvoltăm este mare. Drept urmare, este foarte probabil ca runda de investiții să se finalizeze repede iar cererea să fie mai mare decât ne așteptăm”, spune Mihai Dârzan, CEO of Ringhel.

Sistemul low-code/no-code după care funcționează PROCESIO reprezintă nu doar noua viziune a fondatorilor RINGHEL, dar și o tendință globală care va creiona viitorul industriei software ce se confruntă în prezent cu o acută lipsă de resurse umane. Potrivit diverselor studii realizate la nivel global, ar fi nevoie de 50 de ani de acum înainte ca toate nevoile de software la nivel global să fie îndeplinite cu forța de muncă IT disponibilă în prezent în întreaga lume.

Simplificarea software-ului va conduce la adopția sa pe scară tot mai largă, iar noul sistem low-code/no-code va permite companiilor din orice domeniu să degreveze departamentele IT, să dezvolte proiecte tehnologice mult mai rapid, ceea ce le va ajuta nu doar să crească productivitatea, dar și să diminueze masiv așa-numitul time-to-market, timpul în care pot să ofere pe piață produse sau servicii noi. Potrivit companiei de cercetare Gartner, până în 2024, 65% din dezvoltarea software se va realiza în sistemul low-code iar adopția acestui tip de platforme va crește cu 50% de la an la an. Potrivit Forrester, piața globală a platformelor low-code/no-code a fost de 6,5 miliarde USD în 2019 și poate ajunge în următorii doi ani la 21,2 miliarde USD.

RINGHEL și-a început activitatea în 2014, dezvoltând până în prezent o suită complexă de aplicații pentru gestionarea activității operatorilor de energie electrică și gaze. Compania are parteneriate cu peste 50% dintre companiile de furnizare a energiei electrice din România și mai mult de 20% dintre furnizorii de gaze naturale. Începând din 2018, compania și-a extins activitatea și în Serbia.