Resurse IT limitate? Care sunt tehnologiile cu care puteți optimiza experiența de lucru în format hibrid

Beneficiile sistemului de lucru hibrid au fost testate la nivel global în cei doi ani de pandemie, iar dacă înainte de acest moment era considerat un lux, un beneficiu pentru cei care își puteau gestiona din când în când activitățile de la birou din confortul propriei case, acum a devenit un element obligatoriu din strategia oricărei organizații.

Multe organizații evoluează, în prezent, către un sistem de lucru hibrid, ceea ce înseamnă noi modele de business, noi proceduri de lucru și investiții în tehnologie. Echipele IT sunt supuse unei presiuni uriașe, deoarece trebuie să conecteze și să securizeze un număr foarte mare de dispozitive și aplicații utilizate de angajații care deja lucrează sau vor alege să lucreze în sistem hibrid. Pe lângă acest lucru, există în continuare multe organizații care nu au un departament IT sau operează cu unul de dimensiuni reduse.

Cum faceți, așadar, tranziția către un mod de lucru hibrid sau cum optimizați aceste experiențe, dacă aveți un singur membru în departamentul IT sau în general o echipă mică de IT? Indiferent de mărimea organizației și domeniul de activitate, există soluții care pot transforma un departament IT de multe ori subdimensionat în eroul zilei.

Orice loc se poate transforma într-un spațiu inteligent

Cu Cisco Meraki, puteți optimiza activitatea angajaților în orice mediu de lucru hibrid și puteți îmbunătăți experiența clienților, cu economii de costuri și timp. Cu Cisco Meraki oferiți acces imediat în rețea angajaților care lucrează de la distanță, asigurându-vă că datele companiei rămân în siguranță. Dacă v-ați întors la birou, puteți eficientiza spațiul de lucru pentru vizitatori și angajați, adaptându-l la noul mod de lucru.

Tehnologiile Meraki – Access Point-uri wireless, camere inteligente și senzori de mediu – vă ajută să transformați orice loc într-un spațiu inteligent și automatizat, care invită la colaborare.

În urma unui sondaj Cisco la nivel global, a reieșit că doar 9% dintre angajați estimează că vor lucra 100% de la sediul companiilor odată cu reîntoarcerea la birou. De asemenea, multe organizații care trec la un model de lucru hibrid descoperă că au nevoie de mai puțin spațiu pentru birouri. Același sondaj Cisco a constatat că mai mult de jumătate (53%) dintre organizații intenționează să își reducă spațiile de birouri.

Crearea unui mediu de lucru hibrid eficient implică multe schimbări structurale, inclusiv redefinirea și reorganizarea spațiilor pentru a reduce numărul de birouri fizice și pentru a include mai multe zone pentru întâlniri, birouri care pot fi folosite prin rotație și spații de lucru flexibile. În acest context, tehnologia devine fundamentală pentru stilul de lucru hibrid.

Cu ajutorul Meraki, utilizați senzorii pentru a gestiona zonele aglomerate din clădire și programul de curățenie. Îmbunătățiți securitatea, sistemele de iluminare inteligentă, de comunicații și de alerte personalizate. Reduceți riscurile și protejați echipamentele utilizând senzori care monitorizează temperatura și umiditatea. Conform unui studiu recent realizat de compania de cercetare Forrester, organizațiile care folosesc senzori IoT și dispozitive inteligente compatibile IoT au înregistrat economii cu energia de 70% în trei ani.

Platforma cloud Meraki elimină complexitatea integrării rețelelor, senzorilor și a sistemelor analitice. Vă ajută să evaluați capacitatea infrastructurii și să reduceți amprenta de mediu a organizației dvs., să îmbunătățiți vizibilitatea asupra rețelei și siguranța angajaților și să automatizați comunicațiile.

Conectivitate pentru lucrul de la distanță. Biroul dedicat de acasă

Pentru unii dintre noi, a lucra de acasă înseamnă să folosim în comun un spațiu cu ceilalți membri ai familiei ca de exemplu bucătăria sau sufrageria, ceea ce presupune multiple provocări în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru alții, lucrul de acasă înseamnă un spațiu dedicat care asigură suficientă intimitate pentru a putea lucra cu informații sensibile exact ca la birou.

Cu ajutorul tehnologiilor Meraki puteți oferi angajaților care lucrează de la distanță o experiență similară cu cea de la birou, singurele întreruperi de care trebuie să-și facă griji fiind cele din partea animalelor de companie sau a copiilor.

Lucrul de oriunde

Unii angajați călătoresc în interes de serviciu, iar alții se gândesc să schimbe biroul de acasă cu unul la o terasă sau cafenea. Dacă distragerea atenției în timpul programului de lucru este ceva obișnuit acasă, imaginați-vă cât de imprevizibile pot fi interacțiunile în spațiile publice. Departamentele IT trebuie să ia în considerare cantitatea și greutatea echipamentelor de care ar putea avea nevoie angajații, indiferent de unde ar lucra. Cu Meraki Systems Manager, echipele IT pot transmite configurații VPN, profiluri Exchange ActiveSync, actualizări de aplicații și alte setări utile, indiferent de locație.

Lucrul de la birou

Tehnologia joacă un rol cheie în optimizarea tuturor spațiilor de lucru, pentru a oferi confort și siguranță vizitatorilor și angajaților. Cu ajutorul informațiilor de la senzorii Meraki, obțineți o înțelegere mai bună a modului în care este utilizat spațiul, precum și a gradului de ocupare sau a nivelului de zgomot. Senzorii Meraki MT pot monitoriza temperatura, umiditatea și calitatea generală a aerului, asigurând cea mai bună experiență în întreaga clădire.

Beneficii Meraki:

Scalare ușoară – Meraki este scalabil pentru companiile mari și de mici dimensiuni, datorită infrastructurii onsite minimale (fără controlere, NVR-uri sau diverse „cutii”) și a modelelor de configurații.

Datele sensibile sunt păstrate în siguranță – Implementați criptarea și aplicați politici de securitate la nivel de terminale; alegeți dispozitive care pot șterge datele de la distanță pentru a proteja infomațiile sensibile în cazul în care dispozitivele sunt pierdute sau furate.

Experiență in-store completă – Analize din locație pe baza datelor wireless și video, care vă pot ajuta să înțelegeți modelele de comportament ale clienților din magazine indiferent de locație.

Interfață unică pentru toate activitățile de monitorizare – Identificați rapid evenimentele importante cu ajutorul camerelor de supraveghere Meraki și luați măsuri pentru a preveni daunele cauzate de eventuale produse lipsă.

Protejați-vă brandul și clienții – Identificați din timp amenințările de securitate din rețea și țineți-le la distanță cu ajutorul alertelor de securitate retroactive și soluțiilor de filtrare a conținutului.

Articol susținut de Cisco