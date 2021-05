Înscrieri online 2021: Mentorat și workshop-uri pentru startup-uri tech din România

Antreprenorii români cu startup-uri de tehnologie se pot înscrie la programul de pre-accelerare StepFWD, organizat de TechHub Bucharest, în parteneriat cu Google for Startups și Orange România.

Aplicațiile sunt deschise online pe site-ul programului www.stepfwd.today până pe 5 septembrie 2021.

Programul, ajuns la a treia ediție, își propune să ajute startup-urile tech cu echipe diverse să își lanseze produsul pe piață și să își dezvolte afacerea.

Fondatorii startup-urilor vor participa la workshop-uri și sesiuni de mentorat și vor avea acces la o rețea de mentori formată din antreprenori, investitori și profesioniști din ecosistemul local. Participând la program, fondatorii vor învăța cum să-și valideze și testeze ideile și să identifice pașii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a-și lansa produsul pe piață.

StepFWD 2021 contribuie la diversitatea ecosistemului antreprenorial, militând pentru incluziune și echilibru în componența echipelor.

Programul se adresează startup-urilor în tehnologie aflate la început de drum, care vor să își dezvolte afacerea. Aplicațiile sunt deschise atât pentru echipele care au dezvoltat deja un prototip / o primă versiune a produsului, cât și persoanelor care au o idee și o echipă care să o poată executa. Selecția celor 10 startup-uri finaliste va fi efectuată de un juriu compus din echipa StepFWD și mentori, luând în considerare potențialul ideii la nivel global, tehnologia care stă la baza produsului, precum și diversitatea echipei de fondatori și istoricul de colaborare al acestora.

Pe parcursul celor 8 săptămâni ale programului, finaliștii StepFWD vor participa la workshop-uri dedicate și sesiuni de mentorat susținute de antreprenori și profesioniști în domeniu și vor avea acces atât la oportunități de networking, cât și la potențiali investitori. StepFWD va aborda subiecte relevante pentru antreprenorii la început de drum, printre care se numără Business Model Canvas, dezvoltarea unui produs, vânzări, marketing, analiză de date și metrici de produs, negocierea unei investiții sau aspecte legale care trebuie avute în vedere.

La finalul StepFWD, cele 10 echipe finaliste își vor prezenta afacerea și progresul înregistrat în cadrul Demo Day, un eveniment care va aduce împreună actori importanți din ecosistemul profesioniștilor în tehnologie la nivel local și regional, alături de investitori și fonduri de investiții.

TechHub Bucharest este o comunitate dedicată exclusiv startup-urilor și antreprenorilor în tehnologie. Cu un spațiu de co-working situat în centrul Capitalei, la kilometrul zero, comunitatea reunește peste 200 de membri activi și mii de profesioniști și antreprenori în tech. Profesioniștii din rețeaua TechHub Bucharest organizează și găzduiesc anual peste 300 de evenimente dedicate antreprenorilor.

Suntem încântați că am ajuns la cea de-a treia ediție și dorim să ne continuam misiunea de a ajuta echipele ce pot genera abordări diferite și soluții creative prin diversitate. Ne bucurăm să îi avem din nou alături pe Google for Startups și Orange România și vrem să le mulțumim pentru susținerea acordată.“, a declarat Alexandra Anghel, directorul programului.

„Cu primele două ediții, am dovedit că putem aduce plus valoare startup-urilor ce trec prin program. Feedback-ul primit atât din partea startup-urilor, cât și din partea mentorilor a fost excelent, iar rezultatele pozitive s-au văzut și în evoluția startup-urilor după terminarea programului.

Google for Startups ajută startup-urile din toată lumea să se dezvolte, oferindu-le cele mai bune instrumente Google, conexiuni și exemple de bune practici pentru a le ajuta să construiască produse mai bune. Pentru a afla mai multe despre Google for Startups, accesează startup.google.com.

„Ne bucurăm să susținem pentru al 3-lea an consecutiv StepFWD. Acest program nu doar că e în linie cu misiunea Google for Startups de a ajuta startup-urile, dar și susține proactiv diversitatea în ecosistemul local, un principiu important pentru noi ca și companie." - Dan Oros, Head of Marketing Google in Romania.