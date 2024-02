Nou program Google pentru startup-uri de inteligență artificială din Europa. Gigantul tech alocă și 25 milioane EUR pentru europeni, să învețe să folosească IA

Gigantul tech Google a anunțat luni că lansează „AI Opportunity Initiative for Europe”, un nou proiect prin care vrea să ofere suport startup-urilor și oamenilor din țările europene pentru a învăța să utilizeze inteligența artificială.

Această inițiativă include și o finanțare de 25 milioane EUR din partea Google.org pentru traininguri de inteligență artificială și pentru a sprijini dezvoltarea competențelor oamenilor din Europa în domeniul IA, cu focus în special pe comunitățile vulnerabile și defavorizate.

„Vom începe prin a aloca 10 milioane EUR pentru a susține lucrătorii cu abilitățile de care au nevoie pentru a evita să rămână în urmă”, a spus Google într-un anunț pe blogul său.

Potrivit Google, fondul „AI Opportunity Fund: Europe”, în parteneriat cu Centre for Public Impact, primește cereri de la întreprinderile sociale și organizațiile nonprofit care ne pot ajuta să ajungem la acei oameni care pot beneficia de instruire”.

Organizațiile selectate vor primi traininguri personalizate și facilitate privind IA, furnizate direct oamenilor din comunitățile lor.

Înscrieri la programele Google for Startups Growth Academies, pentru startup-uri de inteligență artificială din Europa

Noul proiect include și o nouă serie Google for Startups Growth Academies pentru startup-uri din Europa. Proiectul susține startup-urile care utilizează inteligența artificială pentru a rezolva cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea, în domenii ca sănătate, educație, securitate cibernetică.

„Proiectul ajută startup-urile să-și crească numărul de utilizatori, să se extindă și să devină globale cu ajutorul produselor Google, a celor mai bune practici și a conexiunilor cu experți”, a spus Google.

Programele din cadrul Growth Academy sunt: AI for Cybersecurity, AI for Education și AI for Health.

Înscrierile la Growth Academy: AI for Health, program hibrid care durează 3 luni, s-au deschis deja și se fac AICI, până pe 1 Martie 2024.

Cursuri de inteligență artificială

Cursurile de bază ale Google în domeniul IA vor fi disponibile în 18 limbi, a mai anunțat gigantul tech. Cursurile sunt gratuite și disponibile pentru toată lumea. Ele includ o serie de module privind abilitățile de bază în domeniul IA pentru utilizatori și firme.

„În plus, vom adăuga mai multe resurse la programul nostru existent Google Career Certificates, care au o durată între 3 și 6 luni și oferă un certificat profesional, pentru a ajuta cursanții să descopere modul în care profesioniștii din domeniile lor folosesc inteligența artificială”, a mai spus Google.