A strâns 450 milioane EUR să producă mâncare din insecte: „Este o nouă posibilitat, o șansă pentru Europa, fără să fie obligatorie, bineînțeles”. Interviu cu fondatorul Ynsect

Video: Adi Iacob

StartupCafe.ro: Ynsect a fost considerat de la început un startup inovator pe scena deep tech europeană. Prin ce ce este revoluționar?

Antoine Hubert: Ynsect este o companie care acum are deja 10 ani vechime, este fondată în Franța, dar, pe lângă Franța, operăm și în Olanda și SUA, cu o viziune de a reinventa lanțul alimentar. Aceasta înseamnă că putem contribui la sustenabilitatea alimentației, pentru că, așa cum se cunoaște, agricultura și industria alimentară sunt primul motiv al declinului biodiversității și al doilea factor al schimbărilor climatice planetare, dar în același timp și prima victimă a schimbărilor climatice. Deci trebuie să schimbăm radical modul în care hrana este creată și consumată. Insectele sunt la baza lanțului trofic oriunde în natură și ceea ce facem noi este să ajutăm fermierii să folosească insectele pentru a-și fertiliza culturile vegetale în mod organic, înlocuind fertilizatorii chimici. De asemenea, îi ajutăm să folosească proteina locală pentru a hrăni peștele - somonul în Norvegia sau bibanul în Grecia -, precum și găinile și toate păsările și porcii, cu proteine mai sustenabile. Și de asemenea, oamenii, pentru că în unele zone, credem noi, oamenii se pot hrăni direct cu produse pe care le știm, ca burgerii, cârnații sau pastele - este interesant pentru că se pot reduce mult emisiile de gaze cu efect de seră, în linie cu agenda de sustenabilitate a Comisiei Europene.

StartupCafe.ro: Ce fel de insecte folosiți în procesele voastre?

Antoine Hubert: Noi creștem o insectă care se numește vierme de făină (o formă larvară a gândacului de făină), o insectă mică foarte larg răspândită în lume. Sunt aprobate de Comisia Europeană, alături de utilizarea greierilor. Sunt circa 1 milion de specii de insecte în lume, dar foarte puține sunt recunoscute de oamenii de știință și de reglementatori ca fiind sigure din punctul de vedere al consumului și benefice ca nutrienți și pentru sănătatea persoanelor, animalelor și a plantelor și, totodată, sustenabile.

StartupCafe.ro: Ne poți da un exemplu, cum folosiți insectele în hrana destinată oamenilor?

Antoine Hubert: La început creșteam insecte pentru hrana animalelor - pești, animale de companie, pui - precum și a plantelor. Recent am cumpărat o companie din Olanda și suntem foarte focalizați pe hrana destinată oamenilor. Vedem că clienții noștri, care cumpără de la noi ingrediente, le folosesc pentru o serie întreagă de produse alimentare: paste, batoane de cereale, băuturi energizante, dar și chiftele, cârnați, falafel, burgeri. Recent a fost o competiție de volei în Olanda și era un bufet și oamenii cumpărau și le plăceau acești burgeri, sunt uimitori și foarte apropiați de ceea ce poți numi mâncare normală. Deci produsul este bun, gustos și la fel de nutritiv precum carnea, care e cea mai bună proteină de pe piață, dar totodată la fel de sustenabil ca plantele în termeni de amprentă de carbon.

StartupCafe.ro: Cum v-a venit ideea asta?

Antoine Hubert: În urmă cu 10 ani, când am înființat compania împreună cu ceilalți 3 cofondatori, în cadrul echipei eu eram inginer agronom. În biologie, am lucrat mult cu insectele, care erau amenințate de pesticide și de activitățile agricole. Și ne-am gândit la o nouă cale de a le proteja. Fertilizatorul pentru plante pe care l-am produs este organic și, dacă se folosesc mai puține îngrășăminte chimice poate vor fi protejate, eventual, și insectele de pe câmp.

StartupCafe.ro: Deci care sunt obiectivele și misiunea Ynsect?

Antoine Hubert: Obiectivul companiei noastre este să facem din insecte noul normal. Cred că pentru consumatorul european, la finalul acestui deceniu, noul normal va fi să găsească produse alimentare pe bază de insecte în comerț și în restaurante. De asemenea, ne dorim ca fermierii să folosească îngrășămintele noastre pe bază de insecte și hrana pe bază d einsecte pentru animale, pentru porci, pentru păsări. Noi credem că acesta va fi noul normal și că putem contribui la diversificarea surselor de ingredeiente și să facem ca Europa să fie mai suverană și mai rezilientă și mai puțin dependentă de importuri, în timp ce este mai sustenabilă și poate furniza produse mai sănătoase.

StartupCafe.ro: Ce părere ai despre cadrul de reglementare din Europa și din lume. Să reamintim că anul acesta, în iunie, Comisia Europeană a autorizat utilizarea comercială a insectelor în hrana umană. Ce înseamnă asta pentru compania ta?

Antoine Hubert: Reglementările pot pune limite startup-urilor, dar pot fi și un catalizator foarte puternic. În special în Uniunea Europeană, pentru că majoritatea reglementărilor sunt armonizate și unificate în toate cele 27 de țări membre, când se întâmplă asta se deschide una dintre cele mai mari piețe din lume. Și asta se întâmplă de câțiva ani. Când am început, noi produceam doar hrană pentru animale, dar după ce am lucrat cu cei de la Comisia Europeană, un întreg grup de startup-uri, am dovedit că suntem serioși și că putem produce și propune produse care sunt sigure din punct de vedere alimentar și sustenabile și atunci, treptat, piețele s-au deschis: piața de îngrășăminte pentru agricultură ni s-a deschis și recent și piața de alimente pentru oameni. Deci este foarte bine să vedem cum instituțiile de reglementare, antreprenorii, împreună cu universitățile și companiile mari lucrează împreună pentru a face regelementările să se schimbe, să evolueze și să fie pozitive pentru consumatorii europeni.

StartupCafe.ro: Cum percepi atitidinile exprimate public în Europa cu privire la hrana din insecte? După decizia Comisiei Europene de autorizare a hranei din insecte, partide și mișcări anti-europene au folosit momentul pentru a ataca Uniunea Europeană, acuzând Comisia că ar obliga oamenii să „mănânce gândaci” în locul produselor convenționale agro-alimentare.

Antoine Hubert: Eu cred că este normal să se pună întrebări. Discuțiile privind orice astfel de sector nou nu urmăresc să forțeze consumatorii să mănânce aceste produse noi, care nu sunt, totuși noi, pentru că insectele există de mult timp, creșterea viermilor de mătase se practică de foarte mult timp. Noi suntem aici să propunem aceste produse consumatorilor care doresc să le mănânce direct sau să mânânce alimente din animale sau plante care au fost hrănite cu produse din insecte. Deci nu facem altceva decât să oferim mai multe opțiuni pentru piață, cu ingrediente noi și sustenabile. Este o nouă posibilitate, o șansă pentru Europa, fără să fie obligatorie, bineînțeles. Dar este bine că există aici în Europa și că avem această susținere aici.

StartupCafe.ro: Agricultura convențională și industria alimentară din Europa beneficiază de subvenții europene și naționale. Voi beneficiați de astfel de sprijin?

Antoine Hubert: În Europa existpă susținere pentru inovație, ceea ce este bine. Este Institutul European pentru Inovare (EIT), am fost și noi susținuți de acceleratorul de business EIT Climate-KIC, am fost susținuți și cu granturi europene pentru inovație, există și programul Horizon. Acestea sunt importante, pentru că investitorii privați nu pot ajuta de unii singuri startup-urile deep-tech să dezvolte ceva care nu exista înainte și pe care piața nu-l acceptă. În SUA, elitele din Silicon Valley favorizează opțiunile de profit pe termen scurt, nu tehnologiile revoluționare care pot fi importante pentru națiuni. Deci statele, autoritățile publice, guvernele trebuie să lucreze împreună și să ajute aceste inovații să crească din nimic. De aceea, Comisia Europeană și statele membre UE oferă granturi pentru susținerea startup-urilor în fazele critice de la început, pentru ca apoi să creeze noi locuri de muncă, dezvoltare locală și să plătească taxe.

StartupCafe.ro: Dar Ynsect concurează cu fermele convenționale și firmele de industrie alimentară pentru fondurile europene alocate acestor domenii?

Antoine Hubert: Nu, nu. Noi nu aplicăm la fondurile clasice din Politica Agricolă Comună, care sunt pentru fermierii clasici. Noi aplicăm pentru granturile destinate inovației, care susțin un spectru larg de companii europene și care uneori sunt dedicate startup-urilor, așa cum sunt cele din programul Horizon, de exemplu.

StartupCafe.ro: Am citit că ați obținut finanțări de peste 400 de milioane de euro de la investitori. Este adevărat?

Antoine Hubert: Da, am obținut în jur de 450 de milioane de euro, de la investitori privați, dar și de la Comisia Europeană și de la Guvernul Franței, precum și sub formă de împrumuturi de la bănci. Deci am beneficiat de un mix de susținere.

StartupCafe.ro: La ce sumă a fost evaluată Ynsect?

Antoine Hubert: Noi nu facem publică evaluarea companiei, dar este bine, într-adevăr, că am primit toată această susținere.

StartupCafe.ro: Ați ajuns „unicorn” (companie evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari până la listarea pe bursă)?

Antoine Hubert: Poate, poate.