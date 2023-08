Cel mai mare premiu-investiție pentru startup-uri din Europa de Est, de 780.000 de euro, va fi acordat la How to Web 2023

Conferința How to Web 2023 dezvăluie un premiu-investiție fără precedent în cadrul competiției Spotlight, de 780.000 de euro. Acesta este și cel mai mare premiu acordat unui startup din Europa de Est și al doilea cel mai mare din Europa, reprezentând un moment semnificativ pentru scena regională de antreprenoriat.

Programul și competiția Spotlight, parte din Conferința How to Web, care promovează inovarea și contribuie la lansarea unor afaceri de succes, reprezintă o oportunitate unică pentru fondatorii de startup-uri early-stage să își transforme aspirațiile de business în realitate. Spotlight este un program complet pentru startup-uri și vine la pachet cu toate resursele necesare pe parcursul celor două zile de eveniment (4 și 5 octombrie):

Premiu-investiție record: Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Underline Ventures, Fortech Investments și SeedBlink și-au unit forțele, combinându-și experiența și resursele pentru a pune la bătaie un premiu-investiție care promite să redefinească întreaga traiectorie a startup-ului câștigător și să crească nivelul de aspirații antreprenoriale ale fondatorilor din regiune.

Investitorii din acest sindicat sunt lideri europeni, care prezintă în portfoliile lor unele dintre cele mai inovatoare startup-uri din industrie. Au investit în companii precum unicornul românesc UiPath, startup-ul Vue Storefront, una dintre cele mai cunoscute companii de recunoaștere a fraudelor - Seon, platforma de video-marketing Videowise și multe alte companii de succes.

„Spotlight este o oportunitate incredibilă pentru fondatorii de startup-uri de a se conecta cu unele dintre cele mai bune fonduri și cei mai buni operatori din Europa. Suntem încântați să le oferim și mai multe motive să participe în această competiție și să ne alăturăm premiului Spotlight ca partener de investiție, împreună cu un sindicat uimitor al fondurilor regionale”, spune Bogdan Iordache, General Partner la Underline Ventures.



Întâlniri cu investitorii și mentorat: Fondatorii vor avea o oportunitate unică de a se conecta cu experți în industrie, antreprenori recunoscuți și cei mai mari investitori din Europa. Printre mentorii pe care îi vor cunoaște fondatorii de startup-uri din regiune, se numără: Ryan Singer, Autor al cărții "Shape Up" și unul dintre pionierii din industria de tehnologie globală, cu peste 17 ani la Basecamp; Darren Chait, Chief Marketing Officer la Calendly; Janna Bastow, CEO și Co-fondator ProdPad; Zachary Gleicher, Applied Product Manager la Google DeepMind; Stephanie Musat, Senior Staff Product Manager la Warner Bros. Discovery; Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation Manager la Orange România; Horia Velicu, Head of Innovation Lab la BRD – Groupe Société Générale; Mihnea Crăciun, Managing Director la Endeavor România; Nicoleta Proștean, Representative România la Vienna Business Agency; Eoin McGuinness, Head of Startups la HubSpot; Ruxandra Muys-Stoian, Co-Fondator WIT Angels Club și mulți alții.

Fondatorii vor avea o oportunitate unică de a se conecta cu experți în industrie, antreprenori recunoscuți și cei mai mari investitori din Europa. Printre mentorii pe care îi vor cunoaște fondatorii de startup-uri din regiune, se numără: Ryan Singer, Autor al cărții "Shape Up" și unul dintre pionierii din industria de tehnologie globală, cu peste 17 ani la Basecamp; Darren Chait, Chief Marketing Officer la Calendly; Janna Bastow, CEO și Co-fondator ProdPad; Zachary Gleicher, Applied Product Manager la Google DeepMind; Stephanie Musat, Senior Staff Product Manager la Warner Bros. Discovery; Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation Manager la Orange România; Horia Velicu, Head of Innovation Lab la BRD – Groupe Société Générale; Mihnea Crăciun, Managing Director la Endeavor România; Nicoleta Proștean, Representative România la Vienna Business Agency; Eoin McGuinness, Head of Startups la HubSpot; Ruxandra Muys-Stoian, Co-Fondator WIT Angels Club și mulți alții. Pitch-uri către investitori: Unul dintre principalele obiective ale programului Spotlight este să ofere mai multă îndrumare și pregătire în procesul de ridicare a investițiilor. Fondatorii pot afla direct de la investitori care sunt criteriile de evaluare, își pot perfecționa abilitățile de prezentare și vor avea acces la potențiale surse de finanțare care le pot accelera creșterea.

Unul dintre principalele obiective ale programului Spotlight este să ofere mai multă îndrumare și pregătire în procesul de ridicare a investițiilor. Fondatorii pot afla direct de la investitori care sunt criteriile de evaluare, își pot perfecționa abilitățile de prezentare și vor avea acces la potențiale surse de finanțare care le pot accelera creșterea. Spațiu expozițional de tehnologie: Finaliștii competiției vor beneficia de un spațiu dedicat în zona expozițională, permițându-le să-și prezinte produsele și serviciile inovatoare unei audiențe direct interesate. Această platformă este importantă în crearea de noi parteneriate și generarea de potențiali clienți pentru startup-urile la început de drum.

Principalul beneficiu pentru primele 40 de startup-uri selectate în programul și competiția Spotlight este componenta de întâlniri cu investitori și mentorat, iar cele 20 de startup-uri finaliste vor avea ocazia să prezinte pitching-ul pe scenă și vor primi un stand în zona expozițională. Toți cei care nu ajung în top 40 vor fi eligibili să primească bilete cu o reducere de 50% pentru a participa la conferință.

Fondatorii care vor să aibă acces la mentorat, întâlniri cu investitori, oportunități noi de parteneriat sau câștigarea celui mai mare premiu-investițiedin regiune, pot aplica pe website-ul conferinței How to Web până la 31 august: https://www.howtoweb.co/spotlight-2023/

Conferința How to Web 2023, care găzduiește Spotlight, este realizată în parteneriat cu Orange România, BRD – Groupe Société Générale, Underline Ventures și Google for Startups, și cu suportul Endeavor România, Vienna Business Agency, HubSpot for Startups și WIT Angels Club.

_____

Despre Spotlight

Lansată în 2011 și organizată în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor de tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.

Despre How to Web

How to Web este evenimentul de referință dedicat startup-urilor și inovării din Europa de Est.

Inițiat în 2009, din dorința de a oferi acces la oportunități de învățare și networking pentru comunitatea profesioniștilor din tehnologie și antreprenoriat, How to Web a devenit rapid unul dintre cele mai influente evenimente din estul Europei. Prin facilitarea accesului la expertiză globală și networking de calitate, a accelerat adopția antreprenoriatului în tehnologie în România și în estul Europei.

Parteneriat media