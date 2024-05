[P] La Edream găsești mult râvnitele espressoare Profitec GO! Află de ce au devenit atât de populare

Despre espressoarele Profitec GO putem spune că sunt crème de la crème. Magazinul Edream a făcut un pas îndrăzneț și le-au introdus în gama lor de produse prosumer. Află aici totul despre ele!

Te pasionează cafeaua? Atunci te invităm să descoperi gama de espressoare Profitec GO. Îți vom dezvălui, în acest articol, tot ce trebuie să știi despre ele și ce trebuie să știi despre Edream! Vom începe, bineînțeles, prin a clarifica puțin despre brandul Profitec.

Cine sunt Profitec?

De câteva decenii încoace, mai precis trei, cei de la Profitec au fabricat espressoare și le-au fabricat bine. Pe scurt, se mândresc cu diferite aspecte:

Exigență în calitate

Estetica unică a produselor

Precizie

Materiale calitative

Și încă un aspect care merită subliniat, faptul că toate espressoarele sunt handmade. Ai citit bine! Cei de la Profitec nu lasă nimic la voia întâmplării și inspectează cu lux de amănunt toți pașii din linia de producție, pentru a se asigura că toate espressoarele sunt conform standardelor lor înalte. Așadar, sunt adevărați profesioniști.

Această firmă din Germania se ocupă doar de espressoare, iar mulțumită ingineriei nemțești recunoscută în întreaga lume, mai putem spune că este de mirare că au ajuns un brand de top din lumea cafelei? Cu siguranță nu, iar recent, au lansat pe piață espressoarele Profitec GO.

Aceste espressoare sunt soluția optimă pentru cei care-și doresc un altceva. La prima vedere, au un aspect unic și modern, care face trimitere la designurile retro din anii 1960 din Statele Unite ale Americii, având astfel un suflet unic. Vin în diferite culori, tocmai pentru a se preta pe alegerile estetice a fiecărui pasionat de cafea.

Cât despre aspectul tehnic, espressoarele Profitec GO au boilere compacte care se încălzesc rapid, folosind o tehnică inovativă de extragere a cafelei din boabele proaspăt măcinate. Desigur, orice cunoscător din domeniul cafelei știe că fiecare tip de boabă necesită temperaturi diferite de preparare. Așadar, poți seta cu ușurință temperatura cu ajutorul display-ului, dar și presiunea. De asemenea, vine dotat și cu un spumător de lapte cu abur, perfect pentru zilele în care simți nevoia de a te delecta cu un capuccino. În plus, are și un modul ECO, pentru a programa un timer.

Râșnițele Eureka Single Dose fac o echipă bună cu espressoarele Profitec GO!

Deși espressorul Profitec GO este performant, acesta nu include o râșniță, iar acest lucru are de-a face, oarecum, de o informație mai sus menționată și anume temperatura potrivită. În timp ce unele boabe de specialitate necesită o temperatură anume pentru a atinge extragerea perfectă, putem spune același lucru și despre granulație.

Boabele de specialitate nu trebuie râșnite tot timpul la același grad, deoarece depinde de gustul fiecăruia. Dacă îți dorești un gust mai amărui și intens, atunci va trebui măcinată super fin. Totuși, este bine de știut că nu toate granulațiile sunt potrivite espressoarelor.

De exemplu, granulele mari sunt potrivite, mai degrabă, pentru cold brew. Așadar, îți sugerăm o granulație peste mărimea medie inclusiv, dacă alegi să-ți achiziționezi acest combo de râșniță Eureka Single Dose și espressor Profitec GO.

Despre Edream, pe scurt

La Edream vei găsi nu doar espressoare Profitec GO și râșnițe Eureka Single Dose, ci și multe alte produse tot din aceeași categorii pe lângă cafea de specialitate (fie boabe sau proaspăt măcinată) dar și altele precum:

Pachete barista

Metode alternative de brewing

Pahare, cești și recipiente

Aparate frigorifice

Iar lista poate continua. Așadar, în acest magazin online găsești de toate pentru cafea. Te invităm să descoperi acum toate produsele și să comanzi acum un espressor Profitec GO sau orice altceva!

