Macanache face rap și vinde haine pe net: „Am o oarecare stabilitate financiară din treaba asta. Mâine nu știu ce-o să fie” (Video Interviu)

S-a născut în București, în zona Titan-Sălăjan, a crescut prin Berceni, se numește Bogdan Dinescu și are 35 de ani. Lumea îl știe ca Macanache. Macanache face rime și îi merge bine. Face și țoale, să-i țină răcoare. Sunt zile cu soare.

Dar n-a ieșit de la început soarele pe strada lui Macanache.

Le-a încercat și el pe toate, până i-a ieșit.

Acum, pe lângă rap, face și haine de rapper, alături de soția sa, Diana. Ei au propriul brand de fashion. Dacă Jay-Z a creat hainele Rocawear, Kanye West (Ye) a făcut Yeezy, iar Deliric, de la noi, brandul Porc, Macanache a scos linia de fashion Interzis, după piesa lui, care i-a cucerit pe fanii rap, hip-hop, trap din toată România. Numai videoclipul Interzis, de pe canulul său de YouTube, are aproape 400.000 de vizionări. Între un Electric Castle și un Untold, Bogdan ne-a spus care e treaba cu Interzis și întregul concept:

De la muzică, mica lui afacere cu haine a venit natural:

Pe lângă brandul său de haine, Macanache colaborează și cu alte firme de fashion, cum este Asimetrix, împreună cu care a lansat recent linia All Black Collection.

La fel ca mulți dintre antreprenorii pe care i-am cunoscut la StartupCafe, Macanache a ajuns să vadă și el rezultatele muncii sale.

„Am o oarecare stabilitate financiară din treaba asta. La început nu eram sigur. Nici acum nu sunt sigur, adică am un confort azi, mâine nu știu ce o să fie. De asta, câteodată, îi mai sfătuiesc pe cei care îmi scriu <<Mamă, ce părere ai de versurile astea? Mă fac și eu rapper, am scris o piesă, am nu știu ce...>>. Și mă gândesc că, dacă ei au o șansă mai bună în viață, de a face o facultate, de a deveni medic sau nu știu, șofer de tren, pilot, o meserie, o altfel de meserie și îi place... Rapul e un fel de <<nu mai am nimic altceva de făcut, societatea m-a pus atât de departe... Cum ar veni, doar rap mai am, doar mă lasă să vorbesc și nici atunci ce vreau eu exact>>. Rapul e tot ce mai ai înainte de a fi la cel mai jos nivel din societate. Și noi am făcut din chestia asta ceva cool, de parcă am fi atleți olimplici. Tu, de fapt, vorbești pe un ritm. Nu e nici muzică, nici altceva. Și de acolo, cât te duce pe tine șmecheria - să pictezi o poveste, să te joci cu cuvintele, să faci niște rime”, mărturisește Macanache.