VIDEO INTERVIU Bytex Technologies aniversează cinci ani/ Dragoș Rusu, CEO: „Cei care vin în Bytex au acces la seniori buni și la proiecte cu tehnologii noi, iar asta le oferă posibilitatea să crească mai repede”

Ce face Bytex Technologies?

Dragoș Rusu: Noi suntem o companie de programare înființată în 2015. Activăm în zona Team Augumentation, offshore, nearshore și încercăm să ajutăm clienții noștri fie cu soluții complet funcționale end-to-end, fie să facem staff augumentation pentru zonele și ariile de tehnologie în care ei ar avea nevoie pentru perioade mai scurte sau mai lungi. Pentru noi, fiecare customer e important, așa că încercăm să ne adaptăm nevoilor lor cât mai aproape.

Cum ați început afacerea?

Dragoș Rusu: Cred că ideea era mai veche. Ideea era din 2005-2006. Dar oportunitatea a apărut abia în 2015-2016 când am început să lucrăm cu un startup.

Ca și fond, eu sunt programator, am lucrat anterior și pentru companii din America și am lucrat și în Franța și am văzut și în România, sub antreprenoriatul românesc sau străin, și am învățat foarte multe lucruri. Am văzut acolo lucruri care credeam că pot fi făcute mai bine. Și sunt două direcții: este direcția către colegi, acțiunile unei organizații către colegi și acțiunile unei organizații către clienți.

Prin 2016 au cred că început primii colegi. Am început cu un startup din California, asta a fost șansa noastră. Totodată, cred că am și greșit pe parcurs, pentru că noi ne considerăm ca o familie, ca o echipă a unui singur customer. Aveam un gentlemen's agreement nescris și ulterior au apărut diverse bucurii, am început să facem trip-uri către State, am început să devenim mult mai maturi, mult mai activi, însă cred că momentul care ne-a maturizat puțin a fost exact momentul în care acest startup s-a vândut catre WMware și în care noi am rămas practic descoperiți businesswise.

A fost un moment destul de dificil, aș putea spune. Asta se întâmpla la început de 2017, moment în care pur și simplu am discutat cu echipa, am început să facem un plan de redresare în ceea ce privește niște boiler plate-uri cu tehnologii mai noi pe care mizam, iar eu am luat avionul fără întoarcere către California și mi-am activat toate conexiunile, mă uitam tot timpul la buget în primul rând, pentru că nemaiavând venituri din ianuarie 2017, a fost un pic dificil.

Am avut prieteni care m-au ajutat și cărora le mulțumesc foarte mult, am dormit la ei, mi-au dat mașini, mi-am activat toate conexiunile și șase săptămâni mai târziu am venit înapoi către echipa cu trei customeri, dintre care unul CISCO, și ei sunt și astăzi clienții noștri.

Compania a început în 2015, primii angajați au fost în 2016, dar ideea de a face o companie, conceptul și lucrurile, focusul pe aceste structuri de management foarte flat în care, de exemplu, ceri o tastatură și ți se răspunde cu „păi eu trebuie să cumpăr 1200 de tastaturi la fel ca să pot să îți dau și ție”. Asta e pe zona de angajat și mai sunt din zona de atitudine și de respect și de echitate la nivel personal. Apoi, pe zona de customers (n.red.: clienti), tratând customerii după un șablon, cred că astea sunt lucruri pe care am vrut să le schimb în Bytex. Dar Bytex a luat ființă doar acum cinci ani.

În 2015 piața recrutărilor de IT și de specialiști în tehnologia informației era foarte fierbinte, crescuseră prețurile, oamenii se mutau de la o companie la alta, în mod particular în Iași au intrat câteva multinaționale care au atras din câte mai știu eu, forța de muncă de la companiile mai mici locale. Voi cum v-ați descurcat?

Alexandra Adam: A fost foarte dificil, într-adevăr, vorbim de un dezechilibru care era și atunci între cerere și ofertă pe piață.

Eu lucrasem anterior la o companie de IT. Știam toată durerea pe care o aveam pe zona de recrutare. Cred că avantajul cel mai mare a venit de pe urma unui echilibru dintre niște clienți foarte cunoscuți, cum sunt cei de la CISCO, cum au fost cei de la WMware ulterior și totuși, o companie mică, restrânsă, care n-avea încă procese stabilite, de fapt, o supraprocesualizare care să ne îngreuneze un pic munca. Și ne-a fost foarte ușor să ne adunăm unii cu ceilalți și să gândim pe parcurs ce apăreau diferite nevoi, structuri la nivel de procese, alte nevoie în departamente, roluri și așa mai departe. Am făcut fiecare de toate la început de drum. Asta ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm foarte repede de altfel și cred că a contat foarte mult să ne sprijinim reciproc și așa atrăgeam talentul din piață la momentul respectiv.

Dragoș Rusu: Noi am resimțit întreaga experiență ca un roller coaster, ca o curbă sinusoidală între experiențele foarte bune prin care prindeam noi customeri și angajam noi colegi și totodată experiențele în care îți puneai întrebarea „Why did I even start this? Because it's really, really hard” (n. red.: De ce am inceput acest lucru? Pentru ca e foarte, foarte dificil).

Adică există o muncă care se face în zile, săptămâni, poate chiar luni, ca să poți să reajungi la normal. Dar ca să revenim la zona de recrutare, cred că la început, până am fost 20, am fost în family mode, fără doar și poate. Apoi ușor, pe măsură ce am crescut, am încercat să menținem acel feeling personal cu fiecare dintre colegii noștri.

Pe piață concurezi cu companii mari care oferă salarii mai bune, bonusuri. Voi cu ce i-ați atras?

Alexandra Adam: Cred că e destul de simplu. Partea asta de clienți foarte cunoscuți, adică oportunitatea de a lucra cu un client foarte mare, într-un cerc restrâns în care tu poți să îți auto-organizezi munca, în care ai oportunitatea în echipa acestui client foarte cunoscut să evoluezi, să devii Technical Lead, să devii Project Manager și așa mai departe și să înveți din rolurile celorlalți. Față de o structură cu foarte multe linii de management, pentru noi a fost destul de ușor să ne schimbăm, să facem shift-ul ăsta în carieră, dacă era necesar. Să putem să propunem idei și la nivel de echipă și la nivel de client, care să se poată aproba mult mai ușor pentru că neavând această linie de management, nu dura foarte mult procesul prin care puteam propune îmbunătățiri în ceea ce privește proiectul la nivel de efectiv, structură, cod, tehnologie, schimbat tehnologii și așa mai departe.

La nivel de companie, faptul că nu aștepți - ceea ce e o idee care îți poate îmbunătăți procesul la nivel de organizație - foarte mult până ca ea să se adopte, până ca ea să fie primită.

De altfel, și acum încercăm să facem același lucru, fiecare idee nouă care se vehiculează, e analizată intern, nu ținem de aprobări externe din partea altor acționari și așa mai departe și e destul de ușor să o adoptăm dacă are sens pentru noi în momentul ăsta, dacă simțim că ar aduce o schimbare și o îmbunătățire reală. Și totul se întâmplă mult mai repede. Și vine altfel satisfacția personală pentru că rezultatul e mai imediat. Cred că asta a fost cheia succesului, cel puțin la momentul respectiv.

Din experiența cu clienții de până acum, din feedback-ul pe care l-ați primit, care ar fi motivele pentru care, v-au spus ei, au ales să lucreze cu firma voastră?

Dragoș Rusu: Sunt câteva aspecte. Adică noi le-am descoperit, noi i-am învățat. A fost o perioadă și anterior de a porni Bytex, dar și după. Am învățat ce își doresc, am învățat cum privesc lucrurile, am învățat nevoile, am învățat durerile, le-am învățat ciclurile de finanțare și acest round rate și toate lucrurile cu care ei se confruntă și am încercat să empatizăm cu ei. Și atunci noi, fiind oameni tehnici, am încercat să venim cu soluții tehnice la nevoile lor. Unii spun ca un lucru pentru care suntem destul de apreciați este zona de arhitecturi bine definite și reutilizabilitate.

Avem o inițiativă internă, Bytex Reusability Initiative, care se referă la pornirea unor framework-uri, unor boilerplate-uri, astfel încât un customer, dacă vine la noi, în trei luni de zile are POC-ul și în maximum șase are MVP-ul la produsul pe care îl are, pe diverse tehnologii și aici aș vrea să le mulțumesc și colegilor care s-au implicat în direcția asta. Ce e foarte important este că acest code paste nu este aruncat. Adică nu există o frică pe care o au că undeva în șase, doisprezece, optsprezece luni, acest cod va fi rescris.

Stabilitatea arhitecturilor pe care noi le propunem pleacă de la ceva foarte stabil încă de la început și nu mai trebuie să își facă griji șase luni mai târziu, doisprezece luni mai târziu pentru că au code base-ul pe care îl doresc și care și pe care și programatorii lor îl pot confirma că este în regulă. Apoi, evident, zona asta de faster MVPs, pe care am menționat-o deja, care e iarăși relevantă pentru că startup-urile din US, și nu numai, trăiesc sub egida investitorilor și sunt planuri foarte bine făcute și e destul de important să atingi milestone-urile, pentru că atingerea lor le dă încredere investitorilor că lucrează cu niște founderi de încredere și că pot duce mai departe proiectul și că pot investi din nou.

Și cred că ultimul aspect s-ar referi la stabilitatea echipelor și knowledge transfer, adică din momentul în care noi formăm o echipă, încercăm să fim destul de atenți. În momentul în care cunoștințele sunt la noi, încercăm să le avem în echipă, dacă avem timp le și documentăm. Încercăm să ținem echipele engaged în proiectele în care lucrează, stabilitatea este iarăși un aspect foarte important pentru clienții noștri. Totodată, dacă se întâmplă ca un coleg să vrea să plece de pe un proiect pe altul, atunci noi ne asigurăm că knowledge-ul rămâne în echipă și este transferat către noul coleg care vine astfel încât nu pierdem timpul clienților noștri, ci le oferim acest timp ca să și-l dedice echipelor de sales, echipelor de marketing și ceea ce este important pentru businessul lor.

Revenim puțin la povestea începutului. Ați avut un client important, l-ați pierdut, te-ai suit în avion, ai ajuns în California și te-ai întors înapoi cu trei clienți. Piața americană e o piață competitivă. Sunt multe firme care prestează în IT. Cu ce v-ați diferențiat voi față de alți competitori în așa fel încât ați reușit să îi convingeți pe primii trei de după cel pierdut?

Dragoș Rusu: În primul rând, menționam alte conexiuni pe care le-am avut și prieteni pe care îi am în California, care m-au ajutat să ajung în anumite birouri și în care s-au putut iniția discuții.

Cred că una dintre provocările cele mai mari care sunt în US este că nici nu ai șansa să te faci auzit. Și atunci, e important să poți să ajungi să spui ce poți să faci. Al doilea aspect e faptul că noi aveam colegi în cadrul organizației care erau disponibili imediat, iarăși, un lucru de foarte mare valoare pentru ei pentru că mulți se decid din scurt și vor să fi disponibil din scurt. Un al treilea aspect a fost flexibilitatea contractuală. Am spus „noi știm că suntem profesioniști foarte buni și în cazul în care nu considerăm că, de exemplu, în trei luni de zile lucrurile nu merg exact în direcția în care își dorește toată lumea, nicio problemă, putem renunța la contract.” Deci un fel de garanție pe care am oferit-o inițial. Garanția s-a redus în timp, însă inițial era important să creăm acel sentiment de confort că nu intru într-o relație de business cu o companie relativ mică sau extrem de mică și care îmi poate pune în pericol viitorul startup-ului meu.

Știu americanii despre cât de bine pregătiți sunt programatorii români? Care a fost senzația ta atunci când ai tatonat în California?

Dragos Rusu: Există un sentiment despre Estern Europe destul de bun. Acum nu aș vrea să intru în comparații, dar suntem mai apreciați decât, să zic, în țările din Asia și, totodată, la un nivel de cost mai competitiv față de Europa de Vest.

Da, sunt cunoscuți (n. red.: programatorii români). Cred că o frică pe care au avut-o de la început este „dar toți programatorii tăi comunică la fel de bine în engleză cum comunici tu? Aș vrea să vorbesc cu ei, vreau să-i cunosc, vreau să văd dacă mă pot înțelege.” Pentru că și-au dat seama că nu va fi o relație între un PM care face management la o echipă, ci va fi o relație directă și va trebui să se înțeleagă foarte clar și fără repetiții, fără duplicate, exact informația transmisă peste Ocean și, totodată, să nu se trezească cu alte lucruri implementate decât au cerut.

Și cred că seriozitatea noastră și - totodată mulțumesc colegilor care au fost încă de la început cu noi - seriozitatea cu care am livrat și dedicația și acel poate puțin going the extra mile a little bit cred că au făcut diferența.

Cum ați lucrat în această perioadă? Ați lucrat de acasă, ați chemat oamenii la birou parțial?

Alexandra Adam: Am lucrat de acasă, bineînțeles, din martie anul trecut de când ne-am dat seama că situația devine din ce în ce mai serioasă. Cam din a două săptămână de când au început să apară știrile, categoric am adoptat un nivel de work from home full pentru toată organizația.

Am sperat că, poate, o să ne întoarcem mai repede, pentru că a venit un pic așa ca un șoc pentru noi ideea asta de work fully remote nu pentru că nu ne-am permite, îmi place să cred că avem cu toții infrastructura necesară acasă. Am oferit, oricum, de la bun început opțiunea de a da colegilor echipamentele pe care le aveau la birou (de la birouri la monitoare, scaune și așa mai departe).

Ne-a fost un pic, poate, frică de felul în care o să ne putem conecta cu colegii noștri în zona asta full remote 100%, pentru că una e să avem obișnuința cu care discutăm în maniera aceasta cu ai noștri clienți, era altfel când știam că suntem unii lângă ceilalți și putem să facem planurile împreună, să lucrăm mai ok, să ne simțim stările și așa mai departe, să putem interveni dacă e nevoie.

Chiar și așa, bineînțeles că am fost mindful cu privire la situația asta și am oferit oportunitatea de a se lucra 100% remote, deși într-o oarecare măsură aveam ideea de work from home implementată și anterior.

Avem, totodată, deschiderea, mai ales pentru colegii care simt că nu sunt la fel de productivi acasă, să vină la birou și să beneficieze de spațiul pe care îl avem în continuare și să lucreze de aici. Dar politica cel mai probabil va fi să extindem această idee de work from home fully remote, cu atât mai mult cu cât acum începem să avem colegi din alte orașe și, categoric, are sens să lucrăm remote.

Ne gândim, totodată, că într-un oarecare timp, când va avea sens, să deschidem poate birouri și în alte locații unde se vor aduna mai mulți colegi. Poate vor simți nevoia la rândul lor să aibă senzația de apartenență, inclusiv fizică, la un birou, la un grup de colegi și așa mai departe.

Dar, categoric, am îmbrățișat și ne-am adaptat la acest nou normal de care vorbește toată lumea și vorbim de full remote acum.

În termeni de eficiență, erați mai eficienți înainte sau sunteți mai eficienți acum?

Alexandra Adam: Cred că ne-am responsabilizat un pic mai mult de acasă, tocmai pentru că, probabil, am trecut cu toții prin temerea de a nu confunda spațiul personal cu cel profesional și pentru că știam că e acest gap care trebuie umplut, o dată alături de echipele locale și o dată în fața clientului. Deși, din nou, în relația cu clientul simt că nu s-a întâmplat nimic.

Suntem mai organizați și, categoric, timpul pe care îl câștigăm nemaipetrecându-l în trafic sau super pregătindu-ne dimineața ne-a făcut să ne organizăm un pic mai bine și să fim, implicit, un pic mai eficienți, da, ceea ce mă bucură foarte mult. E o încredere cu care suntem confortabili să lucrăm acum 100% work from home, pentru că echipele au demonstrat.

Dragos Rusu: Cel mai important lucru e sănătatea colegilor noștri și a noastră și atunci cred că de aici ar trebui să pornim. Automat, credem în continuare că suntem printre cei privilegiați ai pandemiei, noi care am avut oportunitatea să lucrăm pe toată perioada fără întreruperi și toate lucrurile au mers natural în continuare.

Totodată, da, cu adevărat a fost un pic challenging pentru că noi eram destul de obișnuiți să-i privim la nivel personal, adică să mai vorbim "hei, ce mai faci? cum o duci?". Nu neapărat în zona de birou, nu neapărat în zona profesională și lucrurile astea în spatele unei camere de laptop sau așa nu erau traduse în același mod, nu se mai creau acele momente, acele spații când cineva îți spune ceva despre el. Însă, ușor, ușor am reînceput să facem asta, cred că ne-a luat vreo 2-3 luni.

Și da, cu adevărat, politica pentru viitor rămâne să avem open office policy pentru colegii din Iași și avem acum colegi și în București și în Vâlcea și în alte orașe și atunci, pe măsură ce vor crește echipele acolo, vom încerca să venim și în întâmpinarea lor cu un birou local, pentru că știm cât este de importantă interacțiunea umană și interacțiunea socială.

Financiar vorbind, anul pandemiei a fost un an mai bun sau mai prost pentru firma voastră?

Dragos Rusu: Aș putea spune că, dacă planurile pe 2020 erau să fim mai mulți decât am reușit să fim la sfârșitul anului, ne-a oferit un fel de buffer de timp să ne așezăm procesele și să reîncepem în 2021 mult mai stabili în ceea ce privește creșterea noastră.

Evident că pe moment, și cred că multe companii au întâmpinat lucruri similare, în primele două luni primul lucru cu care ne-am confruntat a fost că s-au suspendat toate pozițiile noi (cred că în primele două săptămâni). Și eu am empatizat foarte mult cu clienții noștri, am știut că nu fac acest lucru pentru că nu există o relație de business bună între noi, ci pur și simplu pentru că ei la rândul lor erau îngrijorați de viitorul funding care trebuia să le asigure viață companiilor pentru mai mult timp.

De asemenea, au mai renunțat la unele poziții unii din customeri. Nu-i niciun fel de problemă. Și cred că finalul lui 2020 și începutul lui 2021 a reînceput în forță, aș putea spune, a reînceput ca și cum toată lumea a așteptat să vadă ce se întâmplă și din momentul în care lucrurile s-au rearanjat și a existat acea luminiță la capătul tunelului, toată lumea a apăsat acel buton roșu și s-a reînceput și acum suntem 95, și cred că avem 18 poziții open.

Dacă ar fi să vă gândiți la proiectele mari în care ați fost implicați, în care ați lucrat în acești cinci ani de zile, care ar fi cele mai importante?

Dragos Rusu: Fiecare customer e important, fiecare customer are ceva de rezolvat și noi încercăm să ne apropiem de ei într-un mod în care să-i înțelegem, că șase săptămâni înseamnă destul de mult pentru ei și nu încercăm să-i diferențiem în niciun mod.

Dacă ar fi, totuși, să facem o clasificare probabil că un proiect destul de mare pe care l-am făcut a fost migrarea unui proiect din cadrul CISCO, care se numește CISCO Network Insurance dintr-un codebase din plus 500.000 de linii de backend, frontend, QA automation să migrăm către tehnologii noi, bazate pe microservicii și pe micro frontends.

Sunt foarte, foarte mândru de colegii care au fost implicați în acel proiect pentru că au reușit într-un timp scurt să înțeleagă, să depășească acest gap de business, de knowledge și, totodată, migrând produsul anterior, să nu piardă detalii. Scopul era să ajungem într-o zonă, dacă se poate, bugfree în această migrare și să nu pierdem scenarii, pentru că acolo era o muncă de 10 ani de zile. Am încercat să-l aducem la o stare foarte bună.

Al doilea proiect ar fi VMware Service Mash Visualization. Aici cred că challenge-ul cel mai mare pentru noi a fost în zona de UI/UX și frontend, în zona de 2D și 3D și gândirea acelor scenarii care au sens pentru persona-urile care foloseau aplicația, pentru a le da vizibilitate cu un cloud de microservicii și a întregului trafic care se întâmplă acolo.

Ce urmează? Ce planuri aveți și cum vedeți dezvoltarea începând cu anul viitor?

Dragos Rusu: Noi suntem foarte, foarte dinamici. Pentru noi, anul de abia a început. Avem 10 colegi noi numai în Q1. Dar astea fiind zise, suntem foarte optimiști. Cred că focusul nostru și ce n-am menționat e că în decembrie 2019 noi am primit o serie de investiții din partea unui investitor din California care a fost clientul nostru, au intrat în zona de venture capital și au investit în noi, pentru că au crezut în noi. Au lucrat direct cu noi și au văzut ce putem face.

Și cred că un focus pe care îl avem în 2021 și în anul care urmează ar fi planurile pe care le avem în zona de stock options față de colegii noștri. Oferim și stock options. Astăzi avem un pool mai mare de 10% din companie care nu ne mai aparține nouă acționarilor, ci aparține colegilor și ăsta e un aspect important, pentru că suntem, cum spuneam și la început, în lucrul ăsta împreună și e important la momentul în care există un upside al unui startup, să beneficiem toți de acest upside.

Planurile sunt și în zona de dezvoltare de departamente. Am început anul asta un departament de Artificial Intelligence și Machine Learning. Avem un nou customer din 2020 pe zona de Robotic Process Automation, care chiar folosește UiPath - apropos de startupul nostru românesc, cât de bine s-a ancorat în piața mondială, încât au ajuns să fie folosite de alte startupuri pentru a-și putea promova propriile produse.

Și nu în ultimul rând, zona de comunități în care am mai încercat să ne implicăm. FrontendHub, de exemplu, e o comunitate pe care au lansat-o colegii noștri din cadrul Bytex și dorim să ne implicăm cât mai mult, nu neapărat în zona de „noi suntem o organizație, noi angajăm specialized profesionals și ne oprim aici", ci încercăm să creștem oamenii, să-i luăm de la început, să-i ajutăm, pentru că toți am fost într-un punct în care am avut nevoie de ajutor și am avut nevoie să fim învățați, să fim mentorați, să fim crescuți într-o organizație.

Și dacă ar fi să închei, cred că un mare avantaj al colegilor care vin în Bytex este faptul că au acces la seniori buni și la proiecte cu tehnologii destul de noi și aceste proiecte practic le oferă posibilitatea să crească puțin mai repede.

De asemenea, un proiect mai mare îi poate calibra altfel, văd calitatea altfel și pot să o aplice mai departe în următoarele proiecte pe care le vor face ei în cariera lor.

Articol susținut de Bytex Technologies