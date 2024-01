Înscrieri: Workshop-uri gratuite despre investiții de tip angel, în cadrul programului de accelerare StepFWD Together

Se fac înscrieri la o serie de workshop-uri gratuite despre investițiile de tip angel investment, care vor avea loc în luna martie 2024.

Workshop-urile vor fi organizate în cadrul programului de accelerare pentru startup-uri de tehnologie StepFWD Together.

Înscrierile se fac AICI, iar validarea participării se face după o analiză a formularului de aplicare.

Workshop-urile se vor desfășura în format hibrid – 11 martie 2024 online, 13 martie (fizic) la București și 15 martie (fizic) în Cluj Napoca și se adresează atât celor care deja au experiență în Angel Investment, cât și celor care sunt doar interesați de domeniu și vor să afle mai multe.

Workshopul va fi condus de Janna Goncharova, Head of Scale Up Studio, Startup Norway. Potrivit unui comunicat transmis luni, StartupCafe.ro, costul cursului este 800 de euro, dar datorită unui grant oferit de Innovation Norway, acesta e oferit gratuit în acest an celor care vor fi selectați.

StepFWD Together este un program dezvoltat de StepFWD în parteneriat cu Startup Norway printr-un grant oferit de Innovation Norway și cu sprijinul Google for Startups și Bitdefender, care își propune să ajute la dezvoltarea ecosistemului de startupuri din România prin promovarea diversității în componența echipelor și a beneficiilor pe care diversitatea, incluziunea și echilibrul le aduc atunci când sunt folosite pentru a genera idei inovatoare și pentru a aduce perspective diferite.

Rolul acestor workshopuri este de a-i ajuta pe participanți să aibă o imagine mai cuprinzătoare asupra universului investițiilor in startupuri.

„Suntem tare încântați să oferim această oportunitate Angel Investors din România, dar și celor care sunt doar aspiranți, pentru că suntem convinși că vor dobândi perspective practice și totodată vor avea ocazia să se conecteze cu startupuri românești promițătoare”, a declarat Liviu Cădariu, Program Manager StepFWD

Printre beneficiile participării la workshop:

Conectare cu experți în domeniu – locali și internaționali care vor împărtăși din experiența lor

Interacțiune cu startupuri care caută investiții – experiență practică, evaluarea potențialului acestora

Învățare colaborativă - colaborați cu alți investitori pentru a identifica startupurile cele mai promițătoare și pentru a vă rafina criteriile de investiții

Early Stage Due Dilligence – evaluarea riscului

Rolul unui Angel Investor – care sunt așteptările de la un investitor

Numărul de locuri este limitat, iar participanții vor fi selectați pe baza aplicației.