Înscrieri online: Program gratuit de accelerare, mentorat și atragere de investiții pentru startup-uri din România

Startup-urile din România, cu un produs inovator și o echipă experimentată, se pot înscrie într-un program gratuit de accelerare, mentorat și atragere de investiții.

Acceleratorul Rubik Garage caută startup-uri din domenii ca MedTech, EdTech, Climate Tourism, Impact, Fintech, Smart Cities, Automation, ce folosesc tehnologiile SaaS, IoT, AI, VR, AR, XR, Big Data și blockchain.

Cei interesați se pot înscrie AICI, până pe data de 1 mai 2022, ora 23:59.

Se caută fondatori de startup-uri early-stage inovatoare, cu un produs minim viabil (MVP), cu potențial de scalare și/sau o echipă experimentată, care vor să ajungă la primul client plătitor sau să obțintă o rundă de investiție.

De asemenea, vor fi acceptate și startup-uri inovatoare care își propun să schimbe în bine modul în care se desfășoară viața acum.

Selecția startup-urilor acceptate în accelerator va fi anunțată până pe 6 mai. Ea va fi făcută de o echipă de jurați din Rubik Hub, ADR Nord-Est, ROCA X și SeedBlink din România, Global Kinetics din Silicon Valley, SUA, și Startup Wise Guys din Estonia.

Structura programului

Rubik Garage este un accelerator hibrid (online, dar și cu prezență fizică), în limba engleză, care va începe pe 18 mai.

Programul este împărțit în 3 faze, fondatorii fiind selectați pentru participarea la fiecare fază în funcție de evoluția lor:

1. Accelerator - 18 mai - 22 iulie, timp în care fondatorii participă la peste 60 de ore de workshopuri practice cu experți și sesiuni de feedback 1:1 de la mentori și investitori – toate cu scopul de a accelera dezvoltarea startup-ului în ariile esențiale.

Aceste workshopuri sunt construite în funcție de nevoile fondatorilor și ating subiecte vitale pentru un startup de succes, inclusiv: cum să dezvolți modele de afacere sustenabile, cum să dezvolți strategii de vânzări, pricing și lansare în piață și cum să creezi un flow de operațiuni scalabil.

Pe lângă acestea, fondatorii primesc sfaturi și învață strategii despre obținerea unei investiții direct de la experții și investitorii din comunitate.

Perioada de accelerare începe cu The Founders’ Bootcamp, în perioada 18 - 20 mai, unde fondatorii, echipa și mentorii din comunitatea Rubik Hub se întâlnesc pentru primele ateliere și sesiuni de mentorat.

Evenimentul va avea loc la Rubik Hub, în Piatra Neamț, aproape de pădure și munți, într-un spațiu creat special pentru evenimente de startup și co-working.

2. Demo Day - fondatorii își prezintă startupurile în fața a peste 100 de investitori, fonduri de investiții, parteneri și mentori. Peste 40% din cei 150+ mentori din comunitatea Rubik Hub au experiență de lucru în medii de startupuri la nivel global.

3. Internaționalizare și investiții - fondatorii se pregătesc pentru ridicarea unei runde de investiții și scalare internațională. În acest sens, startup-urile care vor progresa cel mai mult vor primi un pachet de beneficii pentru a-i sprijini să scaleze în piețe noi.

Acesta cuprinde accesul gratuit la o conferință de startup-uri internațională (ex. How to Web), un stand de prezentare pentru o expunere mai mare și o călătorie de o săptămână în ecosistemul din piața vizată.

În plus, după Demo Day, experții în investiții din echipa și comunitatea Rubik Hub îi vor sprijini constant, la fiecare pas, cu partea operațională.

Ei devin, pentru următoarele 6 - 18 luni, departamentul de atragere de investiții al startup-urilor.

Așadar, fondatorii vor participa la o serie de workshopuri, un proces intens de match-making cu investitori relevanți și vor primi oportunități exclusive de pitching și sesiuni personalizate de feedback.

Beneficiile programului

Per total, programul de accelerare pentru startupuri din CEE și SEE, oferă următoarele avantaje fondatorilor selectați până la 1 mai 2022:

O valoare de peste 100.000 euro în suport personalizat, acces la resurse și comunitate, prezență internațională, granturi, premii, investiții și alte beneficii;

Peste 60 de ore de workshopuri live, interactive și practice, în format hibrid, toate în limba engleză;

Sesiuni live de întâlnire cu investitori și feedback 1:1 pe prezentări, înainte de Demo Day;

Acces la o comunitate de peste 250 de mentori, fondatori și experți de la peste 40 startupuri, inclusiv 4 unicorni: UiPath, Branch, Front, Deel;

Know-how-ul colectiv și accesul la comunitățile de investitori a 5 acceleratoare din Europa, SUA și România;

Pachet de internaționalizare: imersiune în ecosistemul internațional de startup, participarea la conferințe internaționale de profil cu stand de prezentare.

Programul este gratuit și equity-free, dar este necesară implicarea totală a fondatorilor selectați în fiecare fază a programului.

„Prin Rubik Garage 2022, ne propunem să construim contextul potrivit în care fondatorii de startupuri cu potențial să poată crește în România, să aibă acces la cei mai buni mentori și experți, și să le oferim încredere alături de o comunitate dinamică și activă cu scopul de a-i sprijini să scaleze la nivel internațional”, spune Valentin Iulian Țoc, Manager Accelerator Rubik Garage.

El a mai spus „cred că ideea nu este importantă dacă nu vine cu o soluție la o problemă reală și nu știi sau nu ești persoana potrivită care să o transforme în realitate. Accesul la finanțare și resurse devine foarte simplu pentru fondatorii cu mentalitate bună, de creștere, cu execuție continuă, cu pasiune și cu motivație sănătoasă”.

Rubik Hub este un accelerator pentru startup-uri lansat împreună cu ROCA X și SeedBlink din România, Global Kinetics din Silicon Valley, SUA, și Startup Wise Guys din Estonia. Este adresat startup-urilor din Europa centrală și de sud-est, cu un produs inovator și cu o echipă experimentată.