Înscrieri online 2023: Competiția NASA Space Apps Challenge, în 5 orașe din România

IT-iștii, oamenii de știință, designerii, inginerii și alte categorii interesate se pot înscrie la hackathonul internațional NASA Space Apps Challenge, de soluții pentru Pământ și spațiu.

Înscrierile la cea de-a XII-a ediție a competiției se fac AICI pană vineri, 6 octombrie, la finalul zilei.

Hackathonul internațional are loc în weekendul 7-8 octombrie 2023. În România, competiția susținută și de Google România se va desfășura în 5 orașe: offline la București și Cluj-Napoca și online la Timișoara, Iași și Oradea,

Participanții se pot înscrie la evenimentul organizat de oricare dintre cele 5 orase indiferent de locul din România din care provin. Persoanele sub 18 ani care vor să participe trebuie să fie înregistrate de un părinte/tutore legal și să fie însoțite la eveniment de părinte/tutore legal.

Cine se poate înscrie la hackathon

La hackathon pot participa programatori, oameni de știință, designeri, ingineri, pasionați de tehnologie, specialiști în storytelling, producători, constructori din întreaga lume. Timp de 48 de ore, aceștia vor avea acces la datele publice ale NASA și vor lucra împreună pentru a găsi soluții pentru probleme reale, de pe Pământ și din spațiu.

Echipele Space Apps au între 2-6 membri. Cei care își doresc să participe, pot veni în echipe deja formate (inregistrarea se face individual) sau pot veni singuri urmând să fie ajutați de organizatori să își alcătuiască o echipă.

Tema evenimentului este “Explore Open Science Together”, iar printre cele 31 de provocări care trebuie rezolvate în acest an se numără subiecte precum: Artemis II and You!, Be a Space Geologist, Eclipses: Perspective is Everything, Everything Starts with Water, Habitable Exoplanets: Creating Worlds Beyond Our Own Immersed in the Sounds of Space, Managing Fire: Increasing Community-based Fire Management Opportunities, Mapping Data for Societal Benefit, NASA in Your Neighborhood Ocean Gardens, Open Science Storytelling, Planetary Tourism Office.

Vezi AICI mai multe detalii despre evenimentul global din 2023.

„Acest eveniment este pentru oricine este pasionat de identificarea de soluții, indiferent dacă a mai participat vreodată la un hackathon. Astfel, încurajăm studenții, inginerii, artiștii, experții în storytelling să se înscrie la acest evenimente pentru că, da, unele provocări sunt tehnice, dar sunt și foarte multe sarcini pentru care este nevoie de abilități artistice, de cunoștințe de business sau de multă imaginație. De altfel, tocmai pentru că este un eveniment colaborativ, cele mai bune echipe sunt chiar cele in care membrii au abilităti diverse precum programare, storytelling, științe, tehnologie, inginerie”, Tudor Pasc, Project Manager NASA Space Apps Challenge & Incubation Director ROTSA.

Pentru fiecare dintre cele 5 orașe din România vor fi alese două echipe câștigătoare care vor participa în competiția globală unde vor concura cu peste 3.000 de echipe din întreaga lume.

Faza finală a NASA Space Apps Challenge va avea loc online, urmând ca în curând să fie oferite mai multe detalii.

Misiunea NASA Space Apps Challenge este de a stimula colaborarea, creativitatea și gândirea critică, de a încuraja interesul pentru explorarea Pământului și a spațiului, de a creștere gradul de conștientizare la nivel global a datelor NASA și de a dezvolta următoarea generație de oameni de știință, ingineri, specialiști în tehnologie și designeri.

În România, cel mai mare hackathon din lume este organizat de ROTSA, DiFine PR și ClujHub. Prima ediție a NASA Space Apps Challenge în România a avut loc în 2016. Printre partenerii acestei ediții se numără Google România, Cloudsoft și AIESEC România.