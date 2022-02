Înscrieri online: Competiție antreprenorială cu premii de 40.000 Euro pentru liceenii din România

Liceenii români se pot înscrie la „The Switch”, o competiție națională de soluții antreprenoriale adresată elevilor de clasele 9 – 11, pasionați de antreprenoriat, business sau tehnologie, care oferă 3 premii a câte 10.000 de euro și 20 de premii de 500 de euro.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac până pe 23 februarie, prin completarea formularului disponibil AICI.

Elevii pot să se înscrie atât individual, cât și împreună cu alți colegi sau prieteni, în cadrul unei echipe de maximum 3 persoane, de preferat din aceeași regiune. Vor fi desemnați drept câștigători participanții ce oferă soluții inovative pentru provocările lansate în competiție, premiate pe 3 categorii:

Perioada de desfășurare a competiției este ianuarie - mai 2022 și cuprinde mai multe etape:

Soluțiile câștigătoare vor fi premiate cu 500 euro, dacă se califică în competiția regională (20 de câștigători/ 5 din fiecare regiune de concurs) și 10.000 euro, dacă intră în competiția națională (3 câștigători).

Participanții au șansa de a câștiga și alte premii oferite de parteneri ai proiectului, chiar dacă nu au ajuns în finală.

Mai multe detalii despre proiect și despre etapele de înscriere găsiți AICI.

Fiecare participant înscris va primi un feedback detaliat din partea juriului care a făcut evaluarea, format din experți și mentori din organizații locale și naționale: antreprenori, experți în tehnologie sustenabilă și invitați surpriză. Printre aceștia se numără: Alina Burlacu, RBL; Cornel Amariei, inventator LUMEN sau Olivia Vereha, Code4Romania.

„Știm că tinerii sunt motivați de competiții, așa am gândit The Switch, concursul care să-i mobilizeze și să le stârnească cele mai creative, trăsnite, dar și utile și inovatoare idei. Premiem liceeni care au o viziune de viitor, pe cei care caută răspunsuri la întrebările «De ce?» și «Cum?» și pe cei care vor să producă schimbare în jurul lor. Căutăm soluții de business & tech sustenabile, care pot rezolva cele mai importante probleme ale societății. Multă baftă tuturor”, spune Tudor Popescu, coordonatorul competiției The Switch și a Cluburilor Edison.