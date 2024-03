Înscrieri online 2024: Cursuri IT gratuite pentru refugiații ucraineni

Refugiații ucraineni se pot înscrie la cursuri IT gratuite, cu predare în limba ucraineană, ce vor avea loc în perioada martie - mai 2024.

Cei fără cunoștințe în IT se pot înscrie la a doua ediție a programului EmpowerU în România AICI, până pe 8 martie.

Cursul Find Your Place in IT, format din 6 module introductive în limbaje de programare, organizat de SoftServe și Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) se va derula pe parcursul a 8 săptămâni și este disponibil gratuit în limita a 35 de locuri.

Se pot înscrie studenți, juniori și persoane care vor reconversie profesională.

Pentru a fi eligibili, participanții trebuie să fie cetățeni ucraineni refugiați în România, să fi absolvit cel puțin învățământul liceal, să dispună de un laptop sau computer cu acces la Internet și să aibă o înțelegere de bază a limbii engleze.

Cursul are loc în intervalul 25 martie – 24 mai, constă în 16 sesiuni, fiecare cu o durată de 2 ore, ce vor avea loc de două ori pe săptămână. În plus, cursanților li se recomandă alocarea altor 2 ore pe săptămână pentru a finaliza sarcinile practice și pentru studiu individual.

Participanții vor fi selectați de către SoftServe Academy în funcție de criteriile prezentate și de motivația descrisă în formularul de înscriere. La finalizarea programului, aceștia vor dobândi cunoștințe de Java, HTML&CSS, analiză de date și testare.

EmpowerU este un program global dedicat educației grupurilor vulnerabile, lansat în 2023 în 7 țări: Bulgaria, Chile, Columbia, Mexic, Ucraina, Polonia și România. La prima ediție, derulată anul trecut în România, 20 de refugiați ucraineni fără cunoștințe IT au participat la curs.

La nivel global, mai mult de 400 de persoane au participat la proiectele EmpowerU – grupurile deservite variind de la veterani de război și refugiați la persoane cu dizabilități sau mame adolescente.