Cele mai bune idei de afaceri în IT: Câştigătorii Innovation Labs 2020

Programul de accelerare și mentorat pentru tineri antreprenori Innovation Labs și-a desemnat câștigătorii în cadrul Finalei Demo Day. Peste 460 de tineri s-au înscris la cele cinci Hackathoane ale competiţiei, desfășurate la nivel național, propunând peste 160 de idei pentru produse și servicii digitale. Iată cele mai bune proiecte.

După 7 luni de mentorat săptămânal în care și-au rafinat produsele alături de mentorii și partenerii programului, în cadrul Demo Day au ajuns 16 echipe finaliste. Finaliștii au fost aleși în finale locale și semifinale naționale din întreaga generație de 74 de startup-uri ce au făcut parte din ediția 2020 a programului Innovation Labs. Aceștia și-au susținut produsele prin prezentări de două minute în direct și au răspuns la întrebările juriului Demo Day.

Echipele PolyMore, Rungutan, OGOR, ESENCA și Exigo au fost cele care au convins juriul și publicul cu produsele lor, câștigând astfel premiile „Best Pitch”, „Best Product”, „Best Business”, „Scaleup of the Year” și „Startup of the Year”. Echipele participante în programul de 7 luni au beneficiat de sprijinul partenerilor principali ai Innovation Labs: Orange, Carrefour România, BRD - Groupe Société Générale, OMV Petrom și Atos, precum și de sprijinul Romanian-American Foundation, în calitate de partener strategic, în cele 5 centre naționale: București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

În cele cinci orașe, programul are sprijinul constant al zece universități de top din România: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara și Universitatea de Vest din Timişoara. Acestora li s-au alăturat alte 12 universități din centre locale.

Innovation Labs Demo Day 2020 s-a bucurat de susținerea Excelenței Sale Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelenței Sale David Saranga, Ambasadorul Israelului în România și Excelenței Sale Laurence Auer, doamna Ambasador a Franței în România, care, prin scurte intervenții video, au transmis mesaje de încurajare și au evidențiat sprijinul oferit programului, echipelor, dar și întregului ecosistem antreprenorial din România.

Premiul „Best Pitch Prize”, acordat pe baza votului publicului, a fost decernat echipei PolyMore, un produs care oferă o soluție de sortare automată a deșeurilor de plastic folosind inteligența artificială în procesul de colectare al deșeurilor industriale. Aceștia lucrează direct la locul de generare a deșeurilor, pentru a se asigura că întreg fluxul tehnologic aduce valoare și salvează costuri în același timp.

Premiul „Best Product Award” a revenit echipei Rungutan, care propune o platformă SaaS de testare a traficului și performanței, promovând conceptul de "Performance Testing în 3 minute". Produsul este unul inovator datorită tehnologiei sale 100% Serverless și a designului simplu, care diferențiază platforma printre concurenții săi prin rapiditate și eficacitate.

Premiul „Best Business Award” a fost oferit echipei OGOR, care a dezvoltat un startup agri-tech dedicat fermierilor, ce folosește imagini satelitare pentru a construi un istoric viu al practicilor agricole executate pe terenurile fermierilor în ultimii trei ani. Scopul serviciului este de a traduce un conținut mare de informații despre starea terenurilor agricole într-o formă accesibilă fermierilor.

Premiul „Scaleup of the Year Award” a mers către echipa ESENCA, care a prezentat o aplicație ce calculează măsurile corpului uman pentru a oferi utilizatorului posibilitatea de a achiziționa haine personalizate fără a fi nevoie de o vizită la croitor. Folosind tehnologiile Artificial Intelligence și Machine Learning, ESENCA contribuie la protecția mediului, atât prin utilizarea de materiale de calitate, cât și prin aplicarea principiilor corecte de etică pentru realizarea produselor.

Premiul „Startup of the Year Award” a revenit echipei EXIGO, care a creat o soluție ce oferă o orteză inteligentă portabilă care se conectează la o aplicație mobilă. Dispozitivul susține toate etapele de recuperare și este utilizat atât pentru recuperarea pasivă, dar și pentru cea activă, deoarece monitorizează mișcările pacientului și oferă feedback cu privire la exercițiile efectuate.

De asemenea, cei cinci parteneri principali ai programului, Orange, Carrefour România, BRD - Groupe Société Générale, OMV Petrom și Atos au oferit premiile speciale Innovation Labs:

Premiul oferit de către Orange, Best Spin-off, a fost acordat echipei PacketCloud, o platformă de virtualizare eficientă care oferă companiilor de Internet posibilitatea transformării infrastructurii proprii pentru rularea aplicațiilor de tip cloud și cloud-at-the-edges. De asemenea, trei echipe din generația 2020 a Innovation Labs, PacketCloud, OGOR și Rungutan, au intrat în programul de accelerare Orange Fab.

Premiul oferit de către Carrefour România, Best Potential, a fost decernat echipei AgroFuture, care digitalizează procesul de planificare a producției fermierilor care lucrează în cooperative locale. Startup-ul folosește date despre cererea de produse existente pentru a centraliza comenzile și pentru a notifica fermierii în mod eficient despre necesarul viitor de cultivare.

Premiul oferit de către BRD - Groupe Société Générale, Best Fintech, a mers la echipa Salya, o platformă care generează în mod instantaneu materiale video personalizate bazate pe activitatea unui utilizator - aceste videouri conțin informații sau date cantitative ale utilizatorului în cauză, relativ la o anumită perioadă de activitate pe platformă, și sunt utile pentru a interpreta mult mai ușor seturi mari de date. Platforma se adresează companiilor cu un număr ridicat de utilizatori care au definite fluxuri de informare sau de targetare periodică sau la cerere a utilizatorilor care doresc să adopte o modalitate mai simplă și mai modernă de a prezenta date sau informații.

OMV Petrom a decernat echipelor Tire2Tire și PolyMore premiul Best SmartMobility. Tire2Tire este un dispozitiv hardware plasat la stațiile de alimentare sau alte locații alese. Acesta folosește senzori și o cameră de adâncime pentru a monitoriza amprenta roților camionului. Tire2Tire procesează imaginile preluate pentru a verifica în mod automat presiunea roților și gradul de uzură al acestora. PolyMore dezvoltă o soluție de sortare automată a deșeurilor de plastic folosind inteligența artificială în procesul de colectare a deșeurilor industriale.

Premiile din partea Atos, Best CyberSecurity și Best HiTech au fost acordate echipelor ICCGUARD și OGOR. ICCGUARD este o platformă threat hunting pentru aplicații web care oferă un nou nivel de securitate, astfel încât completează soluțiile de securitate pentru aplicații web: WAF și RASP. Această soluție va folosi jurnalele generate de aplicații web pentru a repera indicatori de compromitere. OGOR este un startup agri-tech dedicat fermierilor, ce folosește imagini satelitare pentru a construi un istoric viu al practicilor agricole executate pe terenurile fermierilor în ultimii trei ani.

Premiul Best Interdisciplinary Team din partea partenerului Romanian-American Foundation a fost acordat echipei SpineUP, o aplicație mobilă care pune la dispoziția utilizatorului cu dureri de spate exerciții personalizate, scurte și eficiente pe care acesta le poate face oriunde. Prin efectuarea regulată a acestora, durerile de spate se diminuează și postura se îmbunătățește.

Innovation Labs este cel mai mare program de pre-accelerare dedicat startup-urilor tehnice și are ca scop principal creșterea generațiilor tinere de noi antreprenori români prin crearea unui context actualizat de învățare, practică și debutare în mediul business.

Cu 8 ani în urmă, programul Innovation Labs și-a asumat provocarea de a consolida procesul de formare a noilor generații de antreprenori din România. Până în momentul actual Innovation Labs a susținut, astfel, peste 380 de startup-uri tehnice.

Finala programului Innovation Labs i-a avut drept gazde pe co-fondatorul programului, antreprenorul Andrei Pitiș, împreună cu actorul și prezentatorul de televiziune Pavel Bartoș.