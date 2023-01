Industria IT din România este în creștere, dar companiile locale se luptă cu costurile de personal și cu taxele. Ce posibilități oferă Moldova pentru startup-urile românești

„Transformarea digitală” este un subiect omniprezent în ultima perioadă. Și dacă în cazul multor oameni publici poate fi doar o mantra, pentru oamenii de business este o realitate. Pentru majoritatea managerilor și proprietarilor de afaceri este o realitate la care sunt nevoiți să se adapteze, iar pentru unii antreprenori - un viitor pe care îl construiesc chiar ei. Industria IT este unul din driverii importanți ai economiei române, dar concurența se dă nu doar între afacerile din domeniu, ci și între state - în lupta pentru atragerea acestor companii, țările vin cu inovații fiscale și juridice tot mai interesante pentru businessurile tech.

România în piața internațională IT

În România, industria IT este în continuă creștere, devenind un punct de atracție atât pentru antreprenori, care văd în acest domeniu un potențial enorm de business scalabil cu investiții mai mici decât în alte sectoare, cât și pentru specialiștii IT existenți sau în devenire. Domeniul este perfect și pentru profesioniștii calificați care-și doresc o carieră bine plătită în țara lor de origine, și pentru autodidacții care-și doresc să se reprofileze din alte profesii. Sectorul permite întreprinderilor mici și mijlocii să creeze afaceri competitive și durabile acasă, folosindu-și cunoștințele IT și talentul local.

Deși economia României per ansamblu beneficiază din prezența companiilor mari străine, aceasta vine cu „dezavantaje” pentru afacerile mici și mijlocii. Businessurile mari sunt angajatori dezirabili pentru specialiștii în căutare de salarii mari. Dar din aceleași motive, afacerile mici și mijlocii deseori întâlnesc dificultăți când vine vorba despre menținerea competitivității și atragerea de talente locale calificate.

Businessurile SW & IT mici sunt adesea nevoite să aleagă între specialiști mai ieftini, dar mai puțin calificați, sau opțiuni alternative, cum ar fi relocarea, fie fizic, fie virtual, în țări cu condiții mai favorabile pentru afacerile lor.

MITP - un proiect model pentru susținerea industriei

Aflată într-o situație similară, Moldova a reacționat la schimbările drastice de natură economică și juridică. Astfel, pentru a încuraja afacerile IT din țară, în 2018 a fost creat Moldova Innovation Technology Park, o platformă dedicată exclusiv sectorului tehnologic.

Impactul MITP a fost resimțit instantaneu de ecosistemul antreprenorial din țară. În acest sens, George Teodorescu, Regional Director Mixbook Moldova, unul din cei mai remarcabili rezidenți IT - cu o istorie de activitate în Moldova care precede formarea MITP - a remarcat: ”Una dintre marile probleme din Moldova, ca și în alte țări în curs de dezvoltare, era că unele companii obișnuiau să plătească salariile ”la negru”, ca să plătească taxe mai mici - ceea ce le oferea un avantaj competitiv, chiar daca imoral, asupra celor care urmau regulile. Acest lucru a fost eliminat acum, prin micsorarea taxelor salariale si contributiilor sociale si introducerea de stimulente pentru a intra in legaitate. De asemenea, s-a simplificat interacțiunea cu guvernul, devenind și mai transparentă. Beneficiul garanțiilor guvernamentale, oferite prin legislația curentă în ceea ce privește activitatea parcului și a companiilor rezidente, nu poate fi supraestimat.”

Platforma se bucură de suportul unor parteneri strategici importanți, printre care se numără și USAID Moldova. Vorbind despre importanța acestei colaborări, directorul misiunii, Scott Hocklander a menționat: ”Susținem de multă vreme industria IT din Moldova și cooperăm strâns cu guvernul în ceea ce privește reformele digitalizării, deoarece acesta este un sector de transformare cu potențial de creștere. Astăzi, IT-ul este una dintre cele mai progresive și promițătoare industrii ale economiei Moldovei”

Încă de la înființarea sa, MITP a devenit catalizatorul schimbărilor favorabile pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor tehnologice și a întregii industrii IT din Moldova.

Impozit unic 7%

MITP a stimulat antreprenorii locali și străini în multe feluri, dar ceea ce atrage în atenția companiilor mari și mici este taxa unică de 7%, aplicabilă la cifra de afaceri, pentru toți rezidenții MITP. Impozitul înlocuiește toate taxele obișnuite de până la introducerea acestuia, cum ar fi taxele salariale, pe profit, și altele, cu excepția impozitului pe venit reținut la sursa de plată (aplicat în cazul achitărilor făcute nerezidenților și persoanelor fizice) și a TVA, care constituie 0% pentru exportul de servicii. Acum, companiile sunt libere să plătească salarii mai competitive fără a-și compromite profiturile, fapt ce oferă un stimul important pentru talentele locale să rămână și să se dezvolte în țară. În România, pentru a plăti un salariu net de 1.500 euro unui specialist IT, costurile totale, inclusiv sarcina fiscală, urcă la 2.360 euro cu aplicarea scutirilor pentru IT. În cazul rezidenților MITP, în schimb, angajații își iau întregul salariu acasă, fără niciun impozit adițional aplicat (adică exact 0% impozite la salariile angajaților).

În practică, măsura permite angajatorilor să reinvestească în angajați și dezvoltarea lor banii care ar fi altfel cheltuiți pe impozite, sporindu-și capacitatea de a concura cu jucătorii mari din tech.

WFA - Work From Anywhere

Republica Moldova a deschis căile de atragere a talentor și companiilor străine prin adaptarea cadrului juridic, care favorizează munca la distanță. Odată cu începutul războiului din Ucraina, țara a încurajat relocarea simplificată a afacerilor, permițând transferul atât al companiilor, cât și al angajații lor, fără necesitatea de relocare fizică a acestora.

Îmbrățișând trendurile globale, Moldova a introdus noțiunea de „formulă flexibilă de muncă“, o măsură inovativă, care permite flexibilitate și oferă un spațiu enorm de manevră în negocierea condițiilor de lucru, atât pentru companiile rezidente, cât și pentru specialiștii IT. Acest pas a devenit un punct esențial în relațiile cu talentul și companiile ucrainene și poate fi un instrument important și pentru afacerile din alte țări, care doresc să beneficieze de impozitul unic și de o legislație avantajoasă.

Natalia Donțu, administrator Moldova Innovation Technology Park, a subliniat impactul schimbărilor: ”Noile modificări aduse legislației privind munca la distanță permit companiilor să aibă încredere în angajarea de specialiști în străinătate și să permită migrarea talentelor locale în alte țări, păstrând în același timp angajarea în compania moldovenească, cu un statut mai transparent și accesibil.”

Garanție guvernamentală

MITP este unul din proiectele de importanță strategică pentru Republica Moldova, iar Guvernul își asumă susținerea parcului, inclusiv prin garanția menținerii cotei impozitului unic de 7% și a componenței acestuia până în 2026. În același timp, MITP este încă activ până în 2027 inclusiv, iar negocierile pentru extinderea activității parcului și a garanțiilor respective pentru următorii 10 ani sunt în plină desfășurare.

Beneficiul cel mai substanțial al acestor garanții este un sentiment de siguranță, resimțit de comunitatea antreprenorială. George Teodorescu remarcă: ”Certitudinea pe care companiile o au acum în baza acestor garanții este propice investițiilor pe termen lung, întrucât antreprenorii și investitorii se simt mai încrezători să dezvolte afaceri în țară, fără riscul destabilizarii pe baza parametrilor politici, a alegerilor sau a altor fluctuații în guvern.”

Capitalul de talente

Republica Moldova, ca jucător emergent în stadiul tehnologic la nivel mondial, investește masiv în sectorul educației. Atenția se îndreaptă către o implicare mai deliberată între industrie, guvern și instituțiile de învățământ pentru finanțarea învățării și a dezvoltării talentelor pentru a anticipa și acoperi necesitățile afacerilor în tehnologiile viitorului. Este o oportunitate favorabilă pentru afacerile care caută profesioniști bine calificați, în special având în vedere salariile medii, caracteristice pieței moldovenești.

Guvernul republicii Moldova a recunoscut rolul transformator al sectorului. Natalia Gavriliță, Prim-Ministrul țării, subliniază: „Industria IT este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din Moldova și beneficiază de un sprijin guvernamental puternic. Moldova are un mediu de afaceri înfloritor, o bună calitate a vieții și, de asemenea, oferim un mediu sigur și primitor pentru familii. Acest lucru face ca Moldova să fie un loc ideal atât pentru profesioniști, cât și pentru companiile IT.”

Competiția nu se rezumă doar la cei mai buni specialiști, dar și la destinațiile în care companiile și echipele lor se vor dezvolta. În acest sens, atât afacerile mici, cât și companiile mari pot valorifica punctele forte ale Moldova Innovation Technology Park: impozitul unic de 7%, accesul la specialiști înalt calificați, posibilitatea de muncă remote și sprijinul guvernamental.

Articol susținut de Moldova Innovation Technology Park