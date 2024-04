Iancu Guda lansează o soluție online pentru antreprenorii IMM împreună cu o firmă de tehnologie financiară din România

O firmă de tehnologie financiară din România lansează împreună cu economistul și realizatorul TV Iancu Guda o soluție de management financiar pentru firme mici și mijlocii (IMM).

Finlight, companie fintech din România, anunță, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că lansează Dashboard Business in Motion (BIM) by Iancu Guda.

Este vorba despre un pachet de raportare financiară care permite antreprenorilor să aibă acces la situația financiară a firmelor lor. Potrivit comunicatului, nu este nevoie ca utilizatorii să aibă o specializare în domeniul economic.

„În parteneriat cu Finlight, platforma online pentru automatizarea managementului financiar, am dezvoltat primul pachet de raportare financiară construit special pentru micro și IMM-uri. Antreprenorii cu afaceri mici si mijlocii au nevoie de instrumente rapide, online, accesibile ca pret, disponibile 24/7 și digitalizate pentru automatizarea analizei financiare lunare a propriei afaceri. Exact acesta este scopul solutiei „Business in Motion” integrate în platforma Finlight: am gândit și implementat un tablou al celor mai importanți indicatori financiari actualizați lunar, cu alerte pentru identificarea vulnerabilităților, evaluarea riscurilor și explicatii pentru cauzele care determină toate aceste probleme. Prin simpla încărcare a Registrului Jurnal, antreprenorii pot înțelege în câteva minute situația financiară generală a companiei, zonele cu vulnerabilități și ce au de făcut pentru a dezvolta un business profitabil și solvabil pe termen lung”, spune Iancu Guda (foto stânga).