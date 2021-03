Înscrieri: 17.000 de euro granturi totale și finanțări pentru antreprenori cu startup-uri în HoReCa. Termen limită 15 martie 2021

Un accelerator de afaceri specializat pe HoReCa - restaurante, baruri, cafenele - așteaptă antreprenorii cu startup-uri sau idei noi de afaceri să se înscrie într-un program de incubare de 6 săptămâni la capătul căruia vor putea primi granturi și finanțări pentru afacerile lor.

Discutăm la Podcastul Antreprenorilor, Episodul 7, cu Robert Agarici, coordonatorul HoReCa Business Accelerator despre:

Ce șanse de supraviețuire au afacerile cu baruri, restaurante, cafenele în primul an de activitate.

Poate nu îți plac cifrele dar, dacă nu știi la ce te bagi, e bine să ai, totuși, un punct de plecare. Nu vreau să te descurajez, doar te informez:

Dacă ai trecut de primul an, mai reține un procent: 80% o dau în bară în primii cinci ani.

6 din 10 afaceri falimentează în mai puțin de un an; mai exact în primele 9 luni . Și asta fără să pui la socoteală pandemie, restricții, lockdown.

O întrebare la care ar fi bine să te gândești pentru că poate face diferența: o șansă în plus de reușită sau bani aruncați pe fereastră.

Tocmai ca să știi mai bine de unde pleci, HoReCa Business Accelerator te invită să afli de la oameni din industrie cam cum stau lucrurile, de unde și cum ai putea începe.

Plus câteva mii de euro de plecare și oferte de finanțare mai consistentă dacă planurile afacerii tale arată convingător pentru investitori interesați. Detaliile găsești în interviul video cu sau dacă citești mai departe...

Reține, în primul rând, că înscrierile se fac până pe 15 martie 2021.

Sunt 3 arii mari de interes pentru HoReCa Business Accelerator:

Dacă propunerea, conceptul, ideea de afacere e selectată în program, urmează 6 săptămâni de ateliere și mentorat pe diferite teme direct legate de industria ospitalității sau pe subiecte conexe: fiscalitate, legislație, marketing.

”Workshop-urile sunt ținute de unii dintre, spunem noi, cei mai buni profesioniști din industrie. Am reușit, pentru a doua oară consecutiv, să strângem ”crème de la crème” din industrie, CEO de top.

Dau aici doar câteva exemple: vorbim de Dan Isai, CEO Salad Box, Radu Savopol de la Five to Go, Ray Iunius, românul nostru care de zeci de ani i-a pregătit pe managerii industriilor de lux din lume, la prestigioasa școală hotelieră din Lausanne dar și specialiști din industrii conexe și o să amintesc aici pe Dragoș Doroș, fost președinte ANAF, acum partener KPMG, Răzvan Testa partener fondator Țuca Zbârcea și Asociații...

Deci, am reușit și din această zonă industriilor conexe să luăm profesioniști de top care să ne ajute pe partea de legal, finanțe, fiscalitate”, spune Robert Agarici.