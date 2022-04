FOTO Un Paște cu dichis. Idei de cadouri de la antreprenori români pentru cumpărători pretențioși

Micii antreprenori români s-au gândit ca în 2022 să ofere alternative inedite de cadouri pentru clienții mai pretențioși, cu ocazia Paștelui: de la preparate culinare inspirate din bucătăria franțuzească, la bijuterii cu flori naturale sau huse lucrate manual pentru tablete, laptop-uri sau scaune.

În timp ce unii merg pe varianta tradițională și nu consideră necesar să ofere cadouri de Paște membrilor familiei, prietenilor și așa mai departe, alții vor să îi surprindă și se gândesc la mici atenții.

Unde mai punem că doamnele și domnișoarele vor să facă impresie cu ținutele la orice ocazie, inclusiv de Paște.

Astfel, micii antreprenori români vin cu idei surprinzătoare și pare că au mai renunțat la cunoscutele obiecte lucrate manual - decorațiuni cu ouă sau iepurași - și preparate tradiționale.

Spre exemplu Odette, o antreprenoare din București pe care am întâlnit-o la un târg organizat cu ocazia Paștelui și care ne-a împărtășit povestea sa.

Odette este inginer de profesie și spune că hobby-ul său este gătitul, la care nu a renunțat de-a lungul timpului.

„Nu am avut niciodată curaj, pentru că nefăcând o școală neapărat, la vremea respectivă, am gătit acasă, am gătit pentru prieteni, dar nu am crezut că produsele mele vor fi atât de interesante încât să le pot vinde. Și după 50 de ani, fiica mea, care tot timpul m-a încurajat, a zis „mami, este momentul să faci ceea ce îți place”. Știți că după 50 de ani femeile pot să intre în depresie. Eu nu am intrat în depresie, am intrat în business”, spune Odette.

Așa că s-a apucat să facă tarte inspirate din bucătăria francezilor, dulci și sărate, cu fructe sau ciocolată, cu legume și brânzeturi.

„Pentru că numele meu este Odette, și e un nume franțuzesc, m-am gândit să mă duc în partea asta de tarte, pentru că sunt la fel ca pizza, de foarte multe feluri. Poți să faci foarte multe combinații, poți să te joci în foarte multe feluri. Și oricum mie îmi plăcea tot ce ține de Franța și de mâncarea franțuzească și atunci m-am apucat să fac. Prima dată am început cu tartele sărate, pentru că eu eram mai bună pe sărat. Și am avut succes și toată lumea cerea și dulce. Și atunci am trecut și pe partea de dulce”.

Despre afacerea sa, antreprenoarea spune că „am început pe online, am luat-o ușor, organic. Deci am făcut laboratorul care înseamnă o investiție fantastic de mare, am avut șansa unui startup în 2017, dar am mai pus încă două startup-uri pe lângă. Și am început cu evenimentele prima dată pentru că arătau foarte bine, putem să le ducem, corporate, bănci și alte chestii. Și apoi, în pandemie, pentru că nu mai aveam cui să ducem, și la cafenele și mai departe, a trebuit să deschidem magazinul”.

Acum, vrea să își relanseze site-ul și spune că din punct de vedere al vânzărilor, „așteptările sunt mari pentru că Paștele și Crăciunul sunt cele mai importante în domeniul HoReCa”.

Totuși „senzația este că lumea este mult mai atentă, mult mai ponderată, mult mai chivernisită, să zic așa. Și s-ar putea să nu fie chiar ce ne așteptăm. Să fie mai puțin”, spune Odette.

Eliminarea restricțiilor impuse de pandemie i-a scos la târg și pe antreprenorii care lucrează manual bijuterii cu motive, culori și materiale surprinzătoare. Spre exemplu Mihaela Grama, antreprenoare din Târgu Mureș, a creat FlorAtitud, o afacere care a pornit de la dragostea ei pentru flori.

„Eu am un pitic cu plantele. În toate pozele pe care le găsesc, de când există, am plante în mână. Oriunde merg adun plante, de când eram mică am făcut asta. Și la un moment dat mi-am dorit să pot face ceva cu ele. Și acum vreo 13 ani, în 2009, am făcut primele semne de carte și lumea le-a vrut. Le-am făcut pentru un eveniment la care am participat și prietenii au zis „dă-mi și mie” și am zis „mă întorc și vă fac altele”. Și de atunci am tot continuat, am trecut pe tablouri, pe bijuterii, în cele din urmă”.

Vorbește cu drag despre procesul de realizare a bijuteriilor și explică de ce ai nevoie pentru ele.

„Îmi cultiv plantele în curte, practic cu ce lucrez. Și e și nebunia de a merge la pădure și de a aduna buruienile și tâmpeniile pe care nu le vede lumea. Nu-ți dai seama ce e. De exemplu liniuța de aici dinauntru e practic boboc de sânziană. Sau sunt petale de la o anumită plantă, dar reanjate nu te prinzi ce e. Cumva îmi place să găsesc și să mă joc cu ce culori și cu ce forme găsesc deja. Ce fac în plus, prelucrez argint”, spune Mihaela Grama.

Momentan afacerea sa funcționează în online, dar antreprenoarea merge și la târguri, pentru care se pregătește destul de mult. În funcție de ce plante utilizează, de când apar și de timpul de care au nevoie pentru a se presa, Mihaela poate termina o astfel de bijuterie într-o săptămână sau două și muncește peste 12 ore în atelier.

„Problema e că eu fac concept, marketing, implementare, târguri și la un moment dat devine un pic greu să le faci pe toate. Și întotdeauna ceva rămâne în urmă”, susține ea.

Femeile sunt clientele sale fidele, care acum, cu ocazia Paștelui achiziționează brățări, cercei, semne de carte cu flori sau tablouri pentru ele sau pentru prietenele lor.

Totuși, anul acesta nu crede că îi vor crește vânzările, deși restricțiile au fost eliminate.

„Nu cred. Nici o șansă. Cu război și cu criză, nu. Vor scădea, din păcate” – Mihaela Grama.

Întrebată de ce ar cumpăra oamenii bijuteriile sale cu ocazia Paștelui, ea spune că „ține de om. Cert e că întotdeauna munca făcută de mână va avea preț mai mare. Pentru mine lucrurile făcute de mână au personalitate. Îmi cade bine să știu că am cumpărat ceva ce știu că are o poveste în spate. Acum nu știu cât ne gândim să susținem economia țării și nu știu cât e altruismul acesta să vrem noi să fim mai de treabă și să nu susținem oamenii care au o grămadă de bani în buzunare, sunt oameni care pur estetic o fac, pentru că apreciază o chestie care nu e făcută în serie și bunul gust, poate și finețea...”.

Acum și o idee pentru cititoarele noastre care vor să aibă o ținută diferită cu ocazia Paștelui.

Am stat de vorbă și cu Alina Andronic, o antreprenoare din Iași, care a fondat Concept A Trois. Din pasiunea sa pentru haine și lumea texturilor, a pornit acest business despre care spune că îi oferă „foarte multă libertate, ai posibilitatea să te exprimi, lucrezi cu forme, texturi, culori”.

„Concept A Trois are 7 ani, este un brand din Iași. Este dificil pentru că din toate ideile pe care le ai, creațiile, formele, culorile, trebuie să ajungi la o variantă reală, undeva ancorată în realitate pentru că unele piese pot fi foarte futuriste, să nu placă, să fie niște mâneci foarte lungi, iar clientul caută o mânecă normală și atunci tu trebuie să adaptezi, practic, tot ce înseamnă ideile tale, creațiile tale și la o realitate de azi și la ce cere piața, la ce caută clientele”.

Afacerea funcționează online, însă „avem colaboratori în țară”, spune Alina Andronic. „Am avut și magazin în București, dar am rămas doar pe colaborări, colaborări în toată țara și online, în platforma noastră online, Instagram, Facebook, social media în general”.

Întrebată ce așteptări are din punct de vedere financiar cu ocazia Paștelui, ea a spus că „există o dorință de creștere, credem că sunt clienți dornici să meargă la târguri, să caute produse frumoase, să investească după o perioadă în care toți am stat închiși, cred că e o dorință mult mai mare acum”.

Alți antreprenori vin cu idei de căni, ceainic și farfurii care ar putea fi folosite pentru un design mai special pentru masa tradițională de Paște.

Alții fac bijuterii cu tot felul de culori interesante, din sticlă sau cu pietre prețioase.

În timp ce anumiți antreprenori fac genți și huse pentru tablete, telefon, laptop, cu mesaje optimiste.

Cert este că la final nimeni nu pleacă nemulțumit de la un astfel de stand.