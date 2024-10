Fondul de 500 milioane EUR caută antreprenori tech „oarecum nebuni”. Cum poți ajunge la investitorii Creandum? Interviu cu vicepreședintele Jakob Stein

Fondul de investiții pan-european Creandum, care dispune de capital de 500 de milioane de euro, caută inclusiv antreprenori tech români, pentru a le acorda finanțări de capital de risc de 2 până la 20 de milioane de euro.

Într-un interviu acordat, recent, StartupCafe.ro, vicepreședintele Creandum, Jakob Stein, a atras atenția că pentru a primi finanțare de la fondul său e nevoie să fii „oarecum irațional și nebun”, să faci față unei „curse nebune de 10-15 ani”, pentru a dezvolta o companie tech de miliarde de dolari, la nivel internațional.

Vicepreședintele fondului suedez a explicat ce startup-uri caută și ce startup-uri evită Creandum, precum și modul în care ai putea, ca antreprenor IT român, să intri în contact cu investitorii Creandum.

Pe Jakob Stein l-am întâlnit recent la conferința How to Web, se oprise câteva zile la București, într-o călătorie mai lungă, care a început cu super-evenimentul Bits & Pretzels de la Munchen și urma să continue la Kiev, cu o imersiune în rândul startup-urilor tech ucrainene, călite în lupte și la propriu, nu doar la figurat.

StartupCafe.ro: În iune, ați anunțat noul vostru fond de capital de risc, Creandum VII, în valoare totală de 500 de milioane de euro. Ce dimensiuni au rundele de investii pe care le acordați din acest fond?

Jakob Stein: În mod normal, noi investim în companii europene și antreprenori europeni care strâng investiții de la stadiul seed până la runde de serie A mari, adică cecuri între 2 milioane de euro și 20 de milioane de euro.

StartupCafe.ro: Ce procent din business preluați în urma investițiilor pe care le acordați din acest fond?

Jakob Stein: Variază puțin de la o tranzacție la alta, variază un pic și dacă investim singuri sau în consorțiu cu alți investitori. Noi, în mod normal, conducem rundele de investiții, ceea ce înseamnă că vrem să luăm partea leului din fiecare rundă, adică în jur de 15%, uneori mai mult, alteori un pic mai puțin. Dar, ca investitor principal, ne dorim să avem o contribuție plină de sens la succesul companiilor în următorii 10 ani, iar asta înseamnă că vrem să deținem un pachet de acțiuni care să ne permită să aducem resursele pe care ni le propunem pentru o investiție.

StartupCafe.ro: Căutați să dețineți și pachete majoritare de acțiuni, la finalul unor runde de investiții succesive în aceeași companie?

Jakob Stein: Nu aceasta este strategia noastră, pentru că noi credem că startup-urile cele mai de succes atrag cei mai buni investitori cu rating maxim în rundele următoare și aceștia pur și simplu ne te vor lăsa să-ți mărești deținerile mult. Noi luptăm pentru asta, uneori vrem să ne majorăm deținerile în rundele de investiții subsecvente și am reușit, dar cel mai bun semnal pentru o companie este atunci când peste noi vine un investitor de serie B sau C de top, care conferă astfel și validare echipei și consiliului de administrație al startup-ului, cum că acea companie este pe drumul cel bun.

StartupCafe.ro: Ce startup-uri căutați, ce tehnologii, ce nivel de dezvolare?

Jakob Stein: Cred că aici sunt câteva zone de interes... Să începem cu maturitatea companiei. Iubim investițiile seed, deci investim în runde seed și serie A, iar pentru a acorda o finanțare seed este important ca startup-ul să aibă echipa de fondatori formată și poate și 1-4 angajați-cheie și să existe o versiune de produs. Ne uităm și la o validare comercială incipientă, ceea ce poate fi un proiect-pilot, un proof of concept, pot fi și unu sau doi parteneri de design. Pentru o rundă de investiții seed ideală, ar fi nevoie de o echipă formată din câțiva membri, un produs demo la care se ne putem uita și să aibă primii parteneri comerciali pentru validare.

StartupCafe.ro: Ce tehnologii căutați?

Jakob Stein: Noi suntem un fond de investiții generalist. Asta însemană că nu ne concentrăm doar pe fintech sau pe tehnologii de combatere a schimbărilor climatice, de exemplu. Dar poate ar fi mai bine să spun în ce domenii NU prea investim noi: produse care se bazează pe hardware, care sunt mai dificile pentru noi, am fost mai ezitanți și față de unele investiții în crypto și web 3.0.

StartupCafe.ro: De ce?

Jakob Stein: Consider că pentru acestea sunt potrivite fonduri extrem de specializate în zona aceasta (crypto, web 3.0 - n.r.). Deci se face o selecție adversă, noi fiind un fond mai generalist. Acestea fiind spuse, noi am făcut totuși investiții de succes în zona aceasta: alături de fondul Index Ventures am finanțat Argent (portofel digital DE-FI pentru Ethereum n.r.), am investit și în Fuse Energy (startup de acces descentralizat la energie n.r.), care face o treabă extraordinară la Londra.

Dar de bază este încrederea pe care o avem față de fondator, pe care l-am întâlnit anterior, cu care am simțit că avem o legătură puternică, și mai puțin pe avansul companiei.

StartupCafe.ro: Am văzut că la Creandum ați făcut investiții de succes în companii B2C (destinate consumatorilor), cum este Spotify. Unii dintre investitori consideră că trebuie să ai mult curaj să investești în B2C, mulți preferă startup-urile B2B (destinate altor companii), pentru că au o piață mai ușor de urmărit, clienții sunt bine cunoscuți. E mai riscant în B2C?

Jakob Stein: Din punct de vedere istoric, când am deschis primele birouri în Suedia și Germania, aceste țări erau două piețe europene axate foarte mult pe B2C. Odată cu dezvoltarea internetului, în Germania a crescut comerțul online, iar în Suedia și în celelalte țări nordice au apărut produse frumoase pe B2C, cum sunt Kahoot!, Spotify, în care am investit cu bucurie.

În prezent, însă, vedem mai puține companii B2C în Europa, dar în continuare urmărim activ piața B2C. Avem un fond de 500 de milioane de euro și, dacă te uiți, cei mai mulți investitori de prim rang din Europa au avut câștiguri istorice din investițiile în companii B2C. Potențialul de creștere al unei companii B2C este ceva care ne interesează foarte mult în continuare și avem tranzacții B2C și din fondul Creandum VII, suntem deschiși pentru business și pentru fondatori de startup-uri B2C care au ce să ne arate.

StartupCafe.ro: Dă-mi, te rog, câteva exemple de tehnologii pe care le preferi când faci investiții!

Jakob Stein: Avem unul dintre cele mai puternice portofolii fintech din Europa, cu companii ca Tide, Pleo, Trade Republic, iZettle, din care am făcut exit. Deci aceasta este zona pe care o iubim.

În ultimii 2 ani, am făcut multe investiții în electrificare, ca parte a domeniului tehnologiilor privind schimbprile cliamtice. Și mai sunt, bineînțeles, zona de aplicații SaaS B2B și infrastructuri B2B în care ne place să investim. Și probabil majoritatea tranzacțiilor noastre vor merge în aceste 4 zone.

În ultimii 2 ani, la fel ca multe alte fonduri ca al nostru, am văzut o creștere mare a productivității care poate fi facilitată prin modelele mari de limbaj (LLM) și prin inteligența artificială generativă în general. Deci cred că astea sunt zonele în care am investit mult în ultimii ani și vom continua să investim în aplicații care au un avantaj în distribuire sau care vin de la echipe de fondatori foarte puternice, cu produse de nișă.

StartupCafe.ro: Ai menționat startup-urile de electrificare. În această perioadă, în Suedia este o problemă cu Northvolt, cel mai iubit „unicorn” al electrificării Europei.

Jakob Stein: Da, exponentul (poster child) electrificării...

StartupCafe.ro: Cum vezi aceste probleme legate de Northvolt, ridică semne de întrebare referitoare la viitorul electrificării în Europa sau la viitorul producției europene de baterii pentru mașini electrice?

Eu cred că, orice ce se va întâmpla, Europa va merge către tranziția energetică, asta este sigur. Noi credem în continuare că electrificarea este unul dintre motoarele acestei tranziții energetice. Ca atare, am investit în Monta, care este un operator de alimentare a mașinilor electrice, am investit în Enode, care este un conector API pentru case inteligente și mai avem în pregătire vreo două investiții, neanunțate încă, în această zonă.

Vor fi dificultăți (în zona de electrificare-n.r.)? Sută la sută, în partea de investiții de serie C și alte finanțări masive, unde companiile sunt nevoite să-și reducă evaluarea și să mai reducă și din personal. Absolut, sigur. Dar dacă ne uităm la mega-tendințele din Europa - readucerea acasă a industriei noastre prelucrătoare, inteligența artificială, construirea unui continent mai rezilient - tranziția energetică este unul dintre mega-trendurile care, pe termen foarte lung, va genera și el randamente fondurilor.

„Șansele să acordăm investiție unui startup din România sunt mai mari decât oricând”

StartupCafe.ro: Vă uitați la la profilul psihologic al fondatorului startup-ului, atunci când investiți?

Jakob Stein: E o întrebare interesantă și aș vrea să o leg puțin și de România. Fondatorul pe care îl căutăm este o persoană care se implică în acest business pentru o cursă nebună de 10-15 ani, pentru a crește, într-adevăr, o companie de mai multe miliarde de dolari. Și e nevoie să fii oarecum irațional și nebun, pentru a fi apt pentru cursa aceasta.

În schimb, în evaluările noastre de due diligence ne uităm: „Nu cumva avem în față un antreprenor care își propune să treacă firma pe break-even în 3 ani și probabil să facă un exit bănos în 5 ani?”. Atunci, poate că este un startup fantastic, poate că este capabil să obțină bani de la fonduri de investiții mari, dar cel mai probabil nu va obține investiții de la noi, pentru că dimensiunea fondului nostru ne mandatează să căutăm antreprenori cu ambiții uriașe. Uneori am văzut la prezentările pe care le fac antreprenorii „oportunități de exit” sau „creștere de 2X anul acesta, la o rată de ardere a capitalului foarte scăzută”. Dar noi vrem creștere extrem de mare, fondatori extrem de ambițioși, cărora dorim să le oferim finanțări mari pentru companii cu evaluare mare, de-a lungul acestei călătorii, dar ne uităm și la caracteristicile fondatorilor.

StartupCafe.ro: Ați investit în startup-uri care, între timp, au devenit super-companii, ca Spotify, Klarna, Bolt, dar nu am văzut în portofoliul vostru niciun antreprenor român. Personal, ce startup sau companie tech din România știi?

Jakob Stein: Eu cred că am fost relativ activi în Europa Centrală și de Est, ai menționat deja Bolt, am investit în CAST AI, din Litiuania, în Cehia suntem în Better Stack, în Ungaria avem deja 3 investiții.

România este cea mai mare piață early stage în care nu am investit încă. De asta, anul trecut am decis că trebuie să venim la How to Web, trebuie să ne aprofundăm relația cu fondurile locale, pentru că avem un punct orb aici, în România. Acum, suntem în contact cu Underline Ventures, Earlygame Ventures, GapMinder, avem mai multă vizibilitate asupra portofoliilor lor de startup-uri. Am fost în procese foarte active, în ultimul an, și cred că șansele să acordăm o rundă de investiții unui startup din România sunt mai mari decât oricând. În acest moment, suntem în proceduri de due diligence active cu 3 startup-uri din România. Deci suntem foarte activi și tocmai de aceea nu pot să menționez nume de startup-uri pe care le știu aici.

Însă, noi vedem mai degrabă ca o greșeală faptul că nu am susținut înainte antreprenori români fantastici care au obținut anterior runde de investiții și care au depășit între timp nivelul early-stage, cum ar fi: Creatopy, Digitail, Druid, FlowX. Așadar, cred că a fost foarte evident că în România se pot strânge runde de investiții de Serie A foarte puternice și vrem și noi să participăm la următoarele.

StartupCafe.ro: Așadar, sunteți în due diligence cu 3 startup-uri din România, ce tehnologii au, ne poți dezvălui?

Jakob Stein: Nu, nu.

StartupCafe.ro: Cum vă pot găsi antreprenorii tech din România? Cum începe drumul către o investiție de la Creandum?

Jakob Stein: În România există fondui de investiții locale fantastice și sunt, de asemenea, investitori individuali de tip angel aici. Marius Istrate este unul dintre cei cu care lucrăm îndeaproape. Este întotdeauna cel mai bine să începi cu o recomandare caldă (warm intro), atunci când vii la noi. O adresare rece (cold intro) este un pic mai dificilă. În primele 3 zile în care am fost prezent în România, am avut deja 20 de întâlniri și am venit aici pentru a întâlni startup-uri, nu investitori, ci startup-uri la fața locului. Deci dacă vrei să ajungi la noi, încearcă să obții mai întâi o recomandare caldă și, în mod normal, putem să programăm un call în 48 de ore.