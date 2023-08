Firmă IT cu 250 de angajați în România, co-fondată de un antreprenor moldovean, cumpărată de americani

O firmă IT britanică fondată și de un antreprenor originar din Republica Moldova, care are 250 de angajați în România, a fost cumpărată de o mare companie americană.

Firma Amdaris, deschisă în Marea Britanie, în anul 2009, de programatorul moldovean Vlad Nanu, alături de englezul Andy Rogers, a fost achiziționată de compania americană Insight Enterprises, un mare integrator de soluții IT pentru companii, care a avut vânzări de 10,4 miliarde de dolari în anul 2022.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită.

Axat pe dezvoltare de software, consultanță și suport web, Amdaris este partener certificat Gold al gigantului IT Microsoft. În prezent, firma IT britanică spune că are 800 de angajați. Dintre aceștia, 250 de salariați sunt în România, mai exact în birourile sale de la Timișoara și București, potrivit ZF.ro.

Subsidiara românească, Amdaris România SRL, a avut venituri de aproape 40 de milioane de lei și profit de 2,5 milioane de lei, cu 237 de angajați în anul 2022, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor.

„Pe fondul creșterii rapide a industriei IT, achiziționarea noastră de către Insight spune multe despre încrederea lor puternică în abilitățile și talentele excepționale de dezvoltare software pe care le are de oferit Europa de Est. De asemenea, este mult entuziasm că acest nivel de investiții va genera dezvoltare semnificativă în regiune”, a declarat Vlad Nanu, co-CEO al Amdaris.

Alături de Nanu, în conducerea companiei mai activează un manager originar din Republica Moldova, Mihail Cernei, care ocupă poziția de director de tehnologie (CTO) al Amdaris. Fondatorii firmei, Vlad Nanu și Andy Rogers, sunt co-CEO.