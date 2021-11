O firmă IT românească a vândut acțiuni de peste 1 milion de euro

O firmă românească specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și cloud a obținut 5,6 milioane de lei (1,13 milioane euro) de la investitori, printr-un plasament privat de acțiuni, pentru a-și finanța dezvoltarea.

Bento - Intellectually Curious (BVB: BENTO) a închis plasamentul încă din prima zi (25 noiembrie 2021), potrivit unui comunicat al companiei, transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Ca urmare a suprasubscrierii ofertei inițiale cu peste 120%, oferta a fost suplimentată de la 400.000 de acțiuni până la aproape 900.000 de acțiuni, sumele totale subscrise depășind 13 milioane de lei.

În cadrul plasamentului privat au participat peste 100 de investitori, iar prețul pe acțiune a fost de 14 lei. Acțiunile companiei urmează să fie listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București la începutul anului 2022.

Infuzia de capital obținută în urma plasamentului privat va fi utilizată pentru:

accelerarea dezvoltării companiei pe verticală și pe orizontală, prin extinderea portofoliului de clienți și consolidarea produselor proprii,

dezvoltarea canalelor de vânzare și marketing pentru promovarea acestor produse software în regiunea Europei de Est și Balcani prin stabilirea de parteneriate cu companii locale din piețele țintă.

Compania este administrată de un Consiliu de administrație, format din trei membri aleși cu un mandat de doi ani: Radu Scarlat (președinte), Vlad Bodea (membru) și Claudiu Negrișan, (membru ne-executiv), un manager cu experiență bogată în strategie, consultanță de management, finanțe și investiții.

Bento are peste 17 ani de experiență în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud pentru companii active în industrii multiple, precum energie, FMCG, utilități, telecomunicații, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuție, transporturi și servicii. Compania are în acest moment peste 70 de angajați și deține un portofoliu diversificat de clienți format din companii multinaționale din România, SUA și Elveția. De asemenea, Bento este partener cu furnizori de renume precum Microsoft, HPE și CISCO.

În 2020, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 15,3 milioane de lei și un profit net de 1,9 milioane de lei. În primele șase luni din 2021, Bento a raportat venituri de 12,6 milioane de lei, o creștere record de 99% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania estimează o cifră de afaceri de 26,3 milioane de lei pentru întreg anul 2021 și un profit net de 4,6 milioane de lei.