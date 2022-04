Finanțare de 5,5 milioane dolari pentru un startup cofondat de un român doctor în comunicare în design digital

Speckle, un startup înființat la Londra, cofondat de un antreprenor de origine română, a obținut o finanțare de 5,5 milioane de dolari de la Frontline Seed, orientat către startup-uri europene și din SUA, și fondul american de investiții Matrix Partners.

Speckle, fondat în 2020 de Dimitrie Ștefănescu, de origine română, și Matteo Cominetti, se definește ca o infrastructură digitală tip open source pentru orice lucru proiectat în 3D și se ocupă cu gestionarea datelor, partea de automatizare și interoperabilitate dintre silozurile informaționale.

La runda recentă de finanțare pe care a ridicat-o startup-ul au mai participat investitori existenți precum Fundamental, Cocoa și angel investors ca: directori de la Snap și Stripe, Built Technologies sau Plangrid.

„Ce intenționăm să facem în continuare? Comunitatea noastră a crescut foarte mult și intenționăm să-i acordăm toată atenția noastră - cu toată dragostea și grija. În plus, există mai multe solicitări de funcții decât putem număra - așa că vom dubla dezvoltarea Speckle ca o platformă open source echitabilă pentru date 3D, care să răspundă nevoilor voastre”, a spus Dimitrie Ștefănescu într-un anunț pe blogul companiei.

Cu finanțarea obținută, Speckle vrea să promoveze ideea de democratizare a datelor 3D cu sursă deschisă. Totodată, compania ajunge la investiții totale de 6,5 milioane de dolari, conform datelor de pe Crunchbase.

„Întreaga noastră lume - de la clădiri la avioane - este construită din modele 3D gândite cu atenție de arhitecți, designeri și ingineri. La fel ca proiectele IT, oamenii colaborează pentru a crea lucruri mai mari decât suma părților lor. Spre deosebire de asta, lumii 3D îi lipsește infrastructura esențială pentru a comunica și a lucra împreună. Asta lucrăm să rezolvăm și abia așteptăm să deschidem o nouă eră digitală pentru modul în care lumea - și fiecare obiect din ea - este proiectată și construită”, a spus Dimitrie Ștefănescu.

Cine este Dimitrie Ștefănescu, cofondator Speckle

Antreprenorul de origine română Dimitrie Ștefănescu a terminat Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești, iar în 2010 a finalizat studiile de licență la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, conform profilului său de LinkedIn.

Apoi, în 2012 a obținut o diplomă de masterat în știință la Delft University of Technology, iar în 2020 a obținut titlul de doctor în filosofie cu o teză despre „Comunicarea în design digital” la The Bartlett School of Architecture, UCL.

În ceea ce privește activitatea sa, Dimitrie Ștefănescu a fost lector la mai multe universități din Europa, printre care din Berlin, Leipzig, Brno, București și Cluj, unde a predat Design computerizat.

Apoi, din 2013 până în 2015 a lucrat ca arhitect la Bogdan & Van Broeck din Belgia. Timp de doi ani, din 2018 și până în 2020 a fost programator la Arup, iar în mai 2020 a fondat Speckle împreună cu Matteo Cominetti.