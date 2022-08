Finanțare de 450.000 EUR pentru un startup co-fondat de doi jurnaliști români

Un startup românesc de tehnologie end to end, care ajută medicii și clinicile medicale să ofere o îngrijire mai bună pacienților, a obținut o finanțare de 450.000 de euro într-o rundă de investiții condusă de The Mavers Ventures și alți trei angel investors, ex UiPath.

Parol este un startup fondat de jurnaliștii Claudiu Pândaru și Alex Livadaru și de dezvoltatorul de soluții software Alex Țepeș și Valentin Ichim, cu experiență în vânzări.

Startup-ul spune, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că lucrează la produsul său final, iar runda de finanțare de 450.000 de euro, la o evaluare de 5.000.000 de euro, după cum susține Parol, va contribui la planurile de dezvoltare.

Pe lângă The Mavers Ventures, s-au alăturat ca Angel Investors și adviseri, trei ex UiPath, Marius Istrate, ex Chief People Officer, Ana Cinca, ex VP of Enabling Technologies, Mălina Platon, ex Managing Director, ASEAN.

Startup-ul spune că a dezvoltat o tehnologie care ajută medicii și clinicile medicale să ofere o îngrijire mai bună pacienților, salvând timp prin preluarea unei părți a sarcinilor administrative.

Platforma transcrie în timp real conversația dintre medic și pacient, în limba română și engleză, și detectează schimbarea vorbitorilor și autocompletează documente precum fișa medicală.

„Avem o echipă extraordinară și susținerea unor oameni cu expertiză. Sunt lucruri care mă fac să cred că o să atingem rapid ambițiile noastre internaționale. E o călătorie extrem de frumoasă și în același timp grea cea în care am intrat de câteva luni, dar bucuria medicilor care văd platforma noastră cum funcționează, chiar și acum într-un stadiu de început, nu are cum să nu te motiveze”, spune Claudiu Pândaru, CEO Parol.

De cealaltă parte, Alex Boghiu, CEO, The Mavers Ventures, susține că „valoarea pe care Parol o poate aduce este evidentă, simplu de demonstrat și valabilă în orice piață internațională, pentru că încearcă să rezolve o problemă ce nu ține de granițe sau sisteme medicale. Dar, dincolo de cifre, ce am văzut noi în Parol este echipa, una în care credem, una despre care credem că va reuși să lanseze un produs extraordinar”.