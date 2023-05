F&B Business Accelerator caută antreprenori care inovează în HoReCa: Înscrieri deschise într-un program de dezvoltare și networking dedicat ownerilor de restaurante, baruri și cafenele

F&B Business Accelerator lansează o nouă cohortă de accelerare dedicată ownerilor de restaurante, baruri și cafenele. Timp de șase săptămâni, antreprenorii acceptați în program vor beneficia de workshopuri online zilnice (luni-vineri), evenimentel de networking, ședințe de coaching și întâlniri de mentorat 1on1.

Robert Agarici, Project Manager F&B Business Accelerator: „Deschiderea unui business în HoReCa pare, la prima vedere, o cale ușoară și boemă de a deveni antreprenor. Mulți din românii care reușesc să economisească bani de-a lungul anilor s-au gândit cel puțin o dată să-și deschidă o cafenea, un bar sau un restaurant. În realitate, businessurile din HoReCa vin la pachet cu o serie de provocări specifice, greu de identificat din exterior. Aici intervine rolul nostru: Îi expunem pe antreprenorii aflați la început de drum la workshopuri și întâlniri de mentorat susținute de peste 60 de antreprenori și specialiști de top din HoReCa. Cumulat, vorbim de sute de ani de experiență la care vor avea acces participanții acceptați în program. Astfel, evită greșeli costisitoare și învață bunele practici din industrie. Totodată, networkingul, întâlnirile de finanțare și acces preferențial la celelalte evenimente Hospitality Culture Institute reprezintă beneficii importante de care s-au bucurat toți cei care au absolvit programele noastre de accelerare.

F&B Business Accelerator este un program susținut de UniCredit Bank, Tazz, Vodafone Business, Purcari Wines și PayPoint și se întinde pe parcursul a șase săptămâni. Din echipa de traineri și mentori fac parte antreprenori și profesioniști de top din HoReCa și industrii conexe, precum: Dan Isai, CEO Salad Box, Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz, Cristian Antofic, Head of Indirect Sales Vodafone Business, Alfred Dauteuil, General Manager Jerry’s Pizza, Radu Savopol, cofondator 5 to go, Radu Bălăceanu, cofondator LifeBox, Vasi Andreica, fondator TED’s Coffee, chef Alex Cîrțu, Paul Voicu, cofondator Franchwise, Dragoș Panait, fondator Red Angus Steakhouse. Întreaga echipă de traineri și mentori poate fi consultată AICI.

Printre temele abordate în cadrul programului de accelerare se numără:

Procese și proceduri în bucătărie

Procese și proceduri în HR

Achiziții și Supply chain

Atragere de forță de muncă asiatică

Ingineria meniului

Inovarea meniului

Managementul rezervărilor

Comportamente și ocazii de consum

Digitalizare

Parteneriate

Procese și proceduri de business

Francizare

Marketing și PR

Atragere de fonduri structurale și europene

M&A, Proprietate intelectuală, GDPR

Fiscalitate

Anca Ungureanu, director Identitate şi Comunicare, UniCredit Bank: „Pentru comunități, industria ospitalității acționează ca un liant, iar pentru țări, HoReCa reprezintă o adevărată carte de vizită. Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea industriei autohtone și înțelegem să facem acest lucru atât prin dezvoltarea unor produse potrivite antreprenorilor, precum și prin susținerea acțiunilor de educație formală și non-formală care au loc în cadrul F&B Business Accelerator.

Cum se văd beneficiile programului F&B Business Accelerator prin ochii absolvenților?

Andreea Ștefănucă și Silvia Șerban, cofondatoare Wild Aqua: „Am avut oportunitatea de a primi feedback din partea unor nume impresionante din industria HoReCa, înainte să lansăm produsul. Am reușit astfel să perfecționăm conceptul într-un timp mult mai scurt și cu o investiție mult mai mica. Însă, ce a fost chiar mai valoros, a fost volumul mare de informații aplicate primate din partea mentorilor și disponibilitatea lor de a ne ajuta pe întreg parcursul lor antreprenorial. Bine organizat și axat pe toate etapele unui business, programul ne-a pregătit pentru situații reale!”

George și Florin Borșaru, cofondatori BCheese: „De când am început acest business, nu cred că a existat emoție mai puternică decât atunci când am fost acceptați la F&B Business Accelerator. Am știut din prima că am fost acceptați la cea mai importantă „facultate” din domeniu, unde aveam să cunoaștem unii dintre cei mai importanți „profesori” din industrie. Faptul că la final am avut ocazia să pitchuim mai multor investitori și să câștigăm și un grant pentru cel mai bun pitch ne-a adus cu un pas mai aproape de visul nostru, fiindu-ne totodată validate direcția în care ne doream să mergem”.

Alexandru Tudose, fondator al primei ferme regenerative din România – Sol și Suflet: „F&B Business Accelerator este o radiografie cât se poate de fidelă a peisajului actual din domeniu, o experiență care te aduce pe linia de plutire și îți arată sistemul, provocările și oportunitățile. Prezentările și discuțiile sunt aplicate pe cazuri reale, iar noi, cursanții, primim soluții direct aplicabile, insighturi, big picture, sprijin 1on1, cât și intrarea într-o comunitate caldă, supportive și human-centered. Participarea la accelerator mi-a clarificat următorii pași către dezvoltarea fermei noastre și, de la terminarea programului, coincidență sau nu (eu cred că nu), cifrele arată mult mai bine”.

