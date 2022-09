Fabrică românească de materiale de construcții, vândută la valoarea de 11 milioane EUR

Holdingul românesc ROCA Industry a achziționat fabrica de materiale de construcții Dial, fondată de antreprenorul Vasile Roşu, valoarea tranzacției depășind 11 milioane de euro, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

ROCA Industry, holdingul de materiale de construcţii al ROCA Investments, a finalizat astfel tranzacţia începută în luna aprilie, prin care achiziţionează integral compania românească Dial, specializată în producţia de panouri bordurate de gard, plasa împletită de gard, plasa Rabitz, stâlpi rectangulari.

Vasile Roşu, fondatorul Dial, rămâne parte din companie în următoarea perioadă, asigurând transferul de know-how necesar dezvoltării următoare, în parteneriat cu ROCA Industry.

Dial, cu sediul în Hârşova, județul Constanţa, a fost înfiinţată în anul 1994. Compania este prezentă la nivel naţional prin lanţuri DYI (do-it-yourself, bricolaj), distribuitori de materiale de construcţii şi retaileri. Circa 10% din cifra de afaceri este generată de exporturi, cu perspective de a creşte prezenţa pe pieţele externe.

Cu o cifră de afaceri de aproximativ 41 milioane lei realizată în primul semestru al anului 2022, compania are planuri de investiţii în valoare totală de aproximativ 40 milioane lei.

„Cred că mulţi antreprenori români se află într-o situaţie similară cu cea în care eram eu, în care compania pe care am ridicat-o cu succes de la zero şi am transformat-o într-un afacere profitabilă, într-o industrie de viitor, are nevoie de un nou partener de drum, care să o ducă în continuare la următorul nivel. Sigur că mi-ar fi plăcut ca unul dintre urmaşii mei să fie cei care preiau acest rol, dar sunt bucuros că am găsit în ROCA Industry valori comune şi parteneri de încredere care se vor ocupa de viitorul Dial. În perioada următoare voi rămâne alături de ei şi de companie, pentru a asigura transferul de know-how şi viziune”, a declarat Vasile Roşu, fondatorul Dial.