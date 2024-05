Peste 3.400 de elevi, studenți și profesori au participat la un festival dedicat științei, la sediul Emerson din Cluj

Peste 3.400 de elevi, studenți, profesori și părinți au participat la un festival educațional dedicat științei, la sediul Emerson din Cluj-Napoca.

La evenimentul dedicat educației STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) au participat elevi de la 34 de școli și licee publice și private din județul Cluj.

Aceștia au participat la experimente de chimie, fizică și biologie, au înțeles mai bine concepte de robotică și securitate cibernetică, au realizat împreună două picturi de 10 metri pătrați și au învățat cum pot proteja mediul prin activități creative de sustenabilitate prin artă.

„Educația STEM continuă să fie una dintre direcțiile strategice ale companiei pe plan local. Ne bucurăm să vedem că interesul pentru eveniment a fost unul ridicat, dar și că elevii și studenții au fost entuziasmați de interacțiunea cu partenerii și cu echipele noastre”, a spus Alina Negru, General Manager Emerson Cluj.

„Le suntem recunoscători partenerilor noștri de la cele șase organizații studențești, două echipe de liceeni de robotică, trei organizații non-guvernamentale și centre educaționale STEM, și echipei de peste 250 de voluntari, care s-au asigurat că experiența celor mici este una de neuitat”, a mai declarat aceasta.

Evenimentul a celebrat incluziunea și diversitatea prin experiențe care le-au permis celor mici să înțeleagă mai bine lumea persoanelor cu dizabilități vizibile sau invizibile, să fie mai empatici și mai conștienți de nevoile celor din jur, se arată într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Unitățile de producție și-au deschis porțile, ocazie cu care participanții au descoperit cel mai mare sediu Emerson din Europa, unde sunt concepute tehnologii și produse pentru companii din întreaga lume.

Emerson (NYSE: EMR) este o companie globală de tehnologie și software care oferă soluții pentru industriile globale esențiale.

Emerson își desfășoară activitatea în Cluj de peste 17 ani și are o echipă de peste 3.700 de persoane. Cu șase unități de producție și șase centre de servicii, compania are un portofoliu de activități - cercetare & dezvoltare, inginerie, producție, IT, financiar și alte servicii support. Compania susține că deservește clienți și locații Emerson din întreaga lume, și se implică în proiecte educaționale, sportive, culturale și de sustenabilitate.