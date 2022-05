Dragoș Anastasiu a vândut majoritar o afacere IT către o firmă germană

Antreprenorul și investitorul român Dragoș Anastasiu, cunoscut pentru afacerile sale în turism și transport de persoane, are și un business în IT, Dream Team Software, iar acum l-a vândut majoritar către o companie germană de profil.

Medialine România, filiala locală a grupului german Medialine Eurotrade AG a devenit acționar majoritar al Dream Team Software, cu o participație de 75%, potrivit unui comunicat publicat pe Mediafax.

Fondată în 2005, fosta firmă a lui Dragoș Anastasiu este specializată în dezvoltarea de aplicații de gestiune pentru agenţii de turism și închirieri mașini, precum şi companii de transport persoane. Cel mai cunoscut produs este Travel Manager, utilizat de agenții precum DerTour şi Paralela 45.

Tranzacția implică preluarea portofoliului de clienți (agenții de turism și tour-operatori) a pachetului de produse software și a echipei de dezvoltatori. Dream Team Software va rămâne o entitate juridică independentă, însă va fi conectată la resursele grupului Medialine.

„Dream Team Software este o companie cu mare potențial, însă are nevoie să facă parte dintr-o familie mai mare pentru a-şi îndeplini viziunea. Alături de Medialine, va avea acces la o expertiză tech mult mai profundă şi la resurse mult mai competitive, pentru a face din Travel Manager un produs de actualitate, corelat cu cerințele clienților din prezent și viitor. Medialine poate oferi acest cadru și le doresc atingerea tuturor obiectivelor”, afirmă antreprenorul Dragoş Anastasiu.

Prin aceasta achiziție, Medialine România vizează extinderea către un domeniu nou de activitate, precum și crearea unor oportunități pentru vânzarea produselor şi serviciilor proprii către industria turismului. De asemenea, compania a avut în vedere reducerea eforului şi a timpului necesar dezvoltării interne a unei platforme de gestiune specifică agențiilor de turism. În următoarele luni, Medialine se va implica în optimizarea activității Dream Team Software şi alocarea de resurse suplimentare pentru mentenanța şi actualizarea soluției Travel Manager. Planurile pe termen lung includ analiza oportunității rescrierii și extinderii funcțională a platformei pe baza unor tehnologii moderne, precum și livrarea acesteia ca serviciu cloud, din centrul de date Medialine.

„Industria turismului o să revină la normal, ceea ce deschide numeroase oportunități. Pentru a reduce timpul și efortul de a intra pe această piață, am optat pentru achiziția unei companii cu experiență. Alături de soluția Travel Manager, cel mai mare câștig îl reprezintă experiența dezvoltatorilor Dream Team Software. Acest know how combinat cu resursele tehnice ale Medialine ne va permite să abordăm piață de turism cu soluții inovative și oferte extrem de competitive. De asemenea, avem în vedere vânzarea soluției Travel Manager în Austria şi Germania, piețe foarte bine cunoscute grupului Medialine”- afirmă Arthur Iridon, General Managing Director Medialine Romania.