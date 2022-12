Vrei să-ți deschizi magazin online în 2023? Cât te-ar costa promovarea online, la început. „Să nu confundăm costul mic cu bariera de intrare mică”

Nu-i așa că și tu vrei să faci milioane de euro din comerț online, lucrând doar două ore pe zi, de pe plajă, din Thailanda? Sau Dominicană sau... whatever. Țap-țarap pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Insta și gata, nu? Nu! Există, încă, potențial în România, în acest domeniu, dar ai nevoie să cheltui cu promovarea. „Concurența este destul de mare și atunci am nevoie de bugete de promovare să am rezultate” - avertizează Raluca Radu, antreprenoare și expertă în marketing digital, care a și calculat cam cât ar trebui să cheltuie doar cu promovarea un magazin online la început de drum.

Internetul a făcut comerțul mai simplu și pentru consumatori, și pentru antreprenori. Dar în niciun caz nu e atât de simplu pe cât ni se promitea, într-o vreme, prin reclame la soluții-minune de business pentru începători, de genul „faci bani lucrând doar două ore pe zi, de pe plajă”.

Vreo 200 de antreprenori au venit, recent, la un curs gratuit de marketing online, la centrul de business Stup de la București. Cifrele încă mai țin cu începătorii, dacă ne uităm la potențialul de piață încă neocupat de giganții comerțului online, în România.

„Se pare că, în România, suntem undeva la 16 milioane de internauți și este piață estimată la 6,2 miliarde de euro - comerțul online la finalul anului 2021, conform ARMO și GPEC. Ca procent, cumpărăturile online din totalul retail-ului sunt încă sub 10%. Ideea e că e foarte mult potențial. Din 16 milioane de utilizatori de internet, numărul cumpărătorilor online este undeva la 4 milioane. Cei care faceți sau vreți să faceți comerț online, nu vă adresați tuturor internauților, ci celor care au testat deja shopping-ul online. Dar este foarte multă piață care nu a cumpărat încă online” - spune Raluca Radu, antreprenoare și expertă în marketing digital.

Asta nu înseamnă însă că internetul e cornul abundenței și nici sacul lui Moș Crăciun. Investești în site-ul tău de e-shop sau îți listezi marfa pe un marketplace consacrat. Și n-ai terminat. Lună de lună trebuie să bagi bani în promovare online.

„Sunt foarte multe business-uri la început de drum care cred, pe bună dreptate, că în marketingul online e cel mai ușor să se promoveze și mai ales că aici barierele de intrare sunt foarte mici. E important să nu facem confuzia între costul mic și bariera de intrare mică. Cred că în marketingul online costurile pot fi și similare cu cele din publicitatea tradițională, dar marele avantaj e că pot să cheltuiesc doar un leu, dacă atât am și mă pot promova fără să fac mari investiții - nu-mi trebuie neapărat investiții în grafică, materiale publicitare etc.” - spune Raluca Radu.

Ea a și calculat cam care ar fi costul minim lunar cu promovarea, pentru un antreprenor care abia încearcă marea comerțului online cu degetul.

