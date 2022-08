[P] Convert Carbon – un gamechanger in industria reciclarii

Nu avem deseori șansa de a spune asta, dar de data aceasta pare adevărata sintagma. Una dintre cele mai inovatoare inițiative va fi lansată în curând și va lua cu asalt lumea digitală. Combinând cea mai recentă și mai sigură soluție de stocare a datelor (blockchain) cu progresele tehnice realizate în echipamentele de sortare și reciclare, Convert Carbon se concentrează pe transparență și trasabilitate într-o industrie care are o mulțime de date necunoscute și o nevoie disperată de inovatie.

Convert Carbon vine să răspundă acestei nevoi cu o soluție care oferă tuturor posibilitatea de a se implica. Oamenii vor fi recompensați pentru actul de reciclare, companiile obțin date precise despre ciclul de viață al produselor lor și dovezi digitale că respectă reglementarile autorităților și ce este mai important, cu toții putem ajuta la îmbunătățirea calitatii vieții din jurul nostru.

Transparența deplină se află în centrul acestui proiect fiind realizată cu ajutorul tehnologiei blockchain, o soluție de stocare a datelor care nu poate fi alterata și care va acționa ca o sabie cu două tăișuri, oferind dovada incontestabilă pentru cine si cat de bine își face rolul în lantul reciclarii. “Vedem transparența ca o caracteristică esențială care, în cele din urmă, va identifica poluatorii mari sau mici și va ajuta la oprirea acestei sufocări planetare masive” spune unul din fondatorii proiectului, Dan Lozinca.

Centralizarea datelor la fiecare nivel este acum posibilă prin progresul tehnologiei de scanare disponibilă în mașinile automate de colectare (RVM – reverse vending machine), oferindu-ne pentru prima dată posibilitatea de a vedea numerele, sortate chiar și după numele companiei ce face reciclarea sau tipul de ambalaj folosit. Cu ajutorul blockchain-ului, aceste numere vor fi nealterate și 100% reale. Vă puteți imagina cat de exact poate fi abordata problema avand la dispozitie cele mai mici detalii?

Autoritățile locale și centrale ar putea fi interesate de viziunea companiei deoarece birocrația va fi redusă la minimum, disponibilitatea datelor va ajuta la reducerea timpului de cercetare și va ajuta la luarea de decizii mai informate, pe baza datelor reale si nu a unor cifre manipulate care arată că totul este „corect”. “Suntem siguri că există oameni în funcții alese care vor fi foarte interesați de tipul acesta de date transparente pe care Convert Carbon le poate oferi” completeaza celalalt fondator, Silviu Stoenescu.

Recompensa instantanee este o altă caracteristică, ce oferă autonomie totală celui care face reciclarea la orice scară (mică sau mare) pentru a beneficia după bunul plac de recompensele actiunilor sale in aceasta directie . Fără achiziții obligatorii dintr-un anumit magazin, fără călătorii gratuite cu trenul, fără vouchere etc; tu ești eroul din propria ta poveste, prin urmare, tu ești cel recompensat și ar trebui să poți face orice consideri că este o recompensă pentru eforturile tale. Tot ce trebuie să aveți disponibil este un smartphone cu un portofel blockchain compatibil; pur și simplu scanați codul QR afisat după ce ați terminat de introdus materialele reciclabile în RVM-ul care are sistemul Convert Carbon implementat ca opțiune de plată și ați terminat. Recompensa este în portofel aproape instantaneu.

Fluxul de bani din ecosistemul Convert Carbon funcționează conform principiului economiei circulare, prin urmare totul urmărește să fie cât mai eficient posibil. Clientul: merge la RVM → face reciclarea → selectează una dintre opțiunile de plată disponibile în aplicația noastră mobilă → își primește recompensa în funcție de materialele pe care le-a reciclat. Convert Carbon: colectează materialele reciclate → reinvestește capitalul rezultat din monetizarea materialelor reciclate fie la centrele de reciclare, fie la propria unitate de reciclare (proiect în curs de autorizare) menținând lichiditatea. Companiile: se implica în procesul de reciclare → primesc acces în platforma noastră destinata companiilor → primesc dovada reciclării → obțin acces la baza de date exactă a produselor reciclate după ambalaj, cantitate, frecvență, zonă, tip etc. Transparență, trasabilitate, securitate = responsabilitate