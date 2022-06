Concurs cu premii organizat la Timișoara pentru pasionații de IT

Pasionații de tehnologie pot participa la un eveniment IT organizat la Timișoara, în perioada 10-12 iunie, unde pot dezvolta proiecte individual sau în echipe și pot câștiga premii în valoare de peste 10.000 Euro.

HackTM, ajuns la a șasea ediție, este un maraton de programare care va avea loc la Sala Polivalentă din Dumbrăvița.

Evenimentul este deschis atât profesioniștilor din domeniul IT, cât și studenților sau elevilor cu abilități de programare sau design.

Hackathon-ul va debuta cu sesiunea de pitching și formare a echipelor (vineri), urmată de etapa de dezvoltare a proiectelor - pe toată durata weekend-ului, și se finalizează cu jurizarea echipelor și ceremonia de premiere, în decursul zilei de duminică.

Principalele domenii de acțiune sunt:

Cybersecurity/Decarbonization – membrii echipei câștigătoare vor primi fiecare un MacBook

Smart Mobility – premiul este o dronă per membru din echipă

Payments - cu premiul Google Nest Hub 2 per membru din echipă

Artificial Intelligence – premiul este un smartwatch Garmin per membru din echipă

Media, Entertainment & Education – cu premiul 1.000 RON eMAG Voucher per membru din echipă

Q-commerce, cu premiul 1.000 RON Tazz Voucher per membru din echipă

De asemenea, mai este o categorie, Not Another Hackathon Award, cu premiul surpriză “a box of N.O.T.H.I.N.G.” per echipă.

Câștigătorii premiului cel mare vor descoperi la momentul nominalizării recompensele în valoare de peste 5.000 Euro puse la bătaie de către Banat IT, asociația care organizează evenimentul.