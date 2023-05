250 milioane EUR pentru o companie franceză de stații de încărcare a mașinilor electrice cu director de origine română

O companie franceză de stații de încărcare pentru mașini electrice, condusă de un director de origine română, a obținut 250 milioane EUR de la APG, administrator olandez de fonduri de pensii.

Driveco este o companie franceză de stații de încărcare pentru vehicule electrice fondată în 2010 de Corsica Sole, un dezvoltator, producător și operator de energie solară. Compania, condusă de CEO-ul de origine română Ion Leahu-Aluas, spune că va utiliza investiția obținută pentru a-și consolida prezenta și pentru implementarea stațiilor de încărcare.

Suma de 250 de milioane de euro vine prin intermediul APG, iar acționarii existenți Mirova și Corsica Sole își vor menține participația majoritară în cadrul companiei.

„Această rundă de finanțare marchează un nou capitol pentru Driveco, susținut de APG, un investitor internațional renumit și experimentat”, susține CEO-ul Driveco, Ion Leahu-Aluas, care mai completează că „este esențial să decarbonizăm sectorul transporturilor prin promovarea adoptării largi a mașinilor electrice”.

Driveco susține că operează a doua cea mai mare rețea franceză de stații de încărcare pentru mașini electrice. Compania, cu peste 8.000 de astfel de stații în funcțiune și construcție, spune, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că și-a triplat veniturile în 2022, ajungând la 25 milioane EUR, „o creștere semnificativă susținută de dedicarea celor 100 de angajați” ai săi.

Până în 2030, compania are în plan să deschidă peste 60.000 de puncte de încărcare în Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Elveția și Olanda.

Cine este Ion Leahu-Aluas

Ion Leahu-Aluaș a făcut studiile în SUA, la Georgia Institute of Technology, unde a obținut o diplomă de licență în științe, inginerie aerospațială. În 2006 a început să studieze la Arts et Métiers ParisTech - École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Franța) și în paralel s-a înscris la master la Georgia Institute of Technology.

Din 2003 până în 2006 a fost asistent de cercetare la Aerospace Systems Design Laboratory (ASDL) din SUA. A lucrat, de-a lungul timpului, la diverse companii precum ArcelorMittal, Canopy, unde a ocupat funcții ca business analyst sau director de operațiuni.