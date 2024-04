Cine vine la How to Web 2024: April Dunford, „cea mai mare autoritate mondială în materie de poziționare a produselor”, David Peterson și alții

April Dunford, specialistă în poziționarea produselor pentru firme, va urca pe scena How to Web, evenimentul de referință pentru startup-uri și tehnologie din Europa de Est, din 2024, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Conferința va avea loc în intervalul 2-3 octombrie 2024 la Face Convention Center Bucharest și va reuni profesioniști din industrie care caută resurse, conexiuni și noi idei pentru a-și extinde afacerile.

Aceasta va cuprinde patru scene dedicate, fiecare aprofundând câte un domeniu specific:

startup-uri, investiții, inginerie (un element nou introdus anul acesta pe scenă);

(un element nou introdus anul acesta pe scenă); produse digitale și experiența utilizatorilor ;

; marketing și vânzări ;

; cultura organizațională și business.

Cine va vorbi pe scenele de la How to Web 2024

Conferința How to Web 2024 reunește în acest an o listă extinsă de peste 100 de speakeri, inclusiv lideri de opinie și veterani din industrie, printre care:

April Dunford, fondator al Ambient Strategy : Supranumită „ cea mai mare autoritate mondială în materie de poziționare a produselor” , April Dunford este un specialist de referință esențial pentru orice fondator de startup sau profesionist în marketing . În cadrul conferinței How to Web, April va dezvălui strategiile necesare pentru a dezvolta o poziționare de produs sau business, care să rezoneze cu publicul lor țintă, pentru a deveni lideri de piață.

: Supranumită „ , April Dunford este un . În cadrul conferinței How to Web, April va dezvălui strategiile necesare pentru a dezvolta o poziționare de produs sau business, care să rezoneze cu publicul lor țintă, pentru a deveni lideri de piață. Staffan Helgesson, partener general la Creandum : Antreprenor și investitor experimentat, Staffan va oferi informații valoroase despre tranziția de la startup la un business de succes . Participanții vor învăța despre cum să obțină finanțare, extinderea afacerii și încurajarea inovării continue . Staffan este unul dintre cei mai experimentați investitori din Europa, cu un simț unic al afacerilor și tehnologiei, după ce a investit în companii precum Bolt, Klarna sau Spotify .

: Antreprenor și investitor experimentat, Staffan va oferi informații valoroase despre . Participanții vor învăța despre . Staffan este unul dintre cei mai experimentați investitori din Europa, cu un simț unic al afacerilor și tehnologiei, după ce a investit în companii precum . Neetika Bansal, Head of Payments & Network Engineering la Stripe : Participanții la conferința How to Web pot descoperi îndeaproape puterea inteligenței artificiale cu Neetika, expertă în valorificarea acestor tehnologii pentru a genera inovații revoluționare. Modul în care startup-urile și companiile de tehnologie pot utiliza inteligența artificială pentru a transforma industriile și pentru a obține o valoare de neegalat pentru clienți va fi unul dintre subiectele cheie la Conferința How to Web 2024.

: Participanții la conferința How to Web cu Neetika, expertă în valorificarea acestor tehnologii pentru a genera inovații revoluționare. și pentru a obține o valoare de neegalat pentru clienți va fi unul dintre subiectele cheie la Conferința How to Web 2024. Els Aerts, co-fondator la AgConsult : Un pionier în cercetarea UX, Els Aerts îi va îndruma pe participanți în crearea unor experiențe inovatoare pentru utilizatori care îi poate transforma în clienți loiali. Els este expertă în proiectarea de produse intuitive și captivante pentru utilizatorii, care contribuie semnificativ la succesul startup-urilor și produselor de tehnologie.

: Un pionier în cercetarea UX, Els Aerts îi va îndruma pe participanți în care îi poate transforma în clienți loiali. Els este expertă în proiectarea de produse intuitive și captivante pentru utilizatorii, care contribuie semnificativ la succesul startup-urilor și produselor de tehnologie. David Peterson, Partener la Angular Ventures: Fondatorii care doresc să obțină o perspectivă din interior asupra peisajului startup-urilor o pot face ascultându-l pe David Peterson, un investitor internațional de tip capital de risc. Tendințele care modelează industria de tehnologie, calitățile pe care investitorii le caută la startup-uri și strategiile practice pentru a naviga în peisajul finanțării sunt doar câteva dintre subiectele puse pe masă.

Lista integrală de speakeri se poate regăsi pe site-ul conferinței.

Despre How to Web

Conferința How to Web promovează conexiunile care depășesc granițele. Zonele de networking dedicate se adresează profesioniștilor din toate disciplinele din industria tehnologică, facilitând conectarea participanților cu potențiali investitori, colaboratori și clienți din întreaga lume.

Aceasta se poziționează ca punte de legătură între inovația est-europeană și peisajul tehnologic internațional. Evenimentul reunește experți internaționali de top alături de talente regionale.

Totodată, pe parcursul săptămânii 30 septembrie - 4 octombrie, va avea loc o serie de evenimente-satelit, care vor oferi o gamă largă de activități, de la prezentări interesante din industrie până la întâlniri.