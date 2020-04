Afaceri în vremea coronaviruslului: Lanțul de cafenele 5 to go anunță extinderi

Într-o perioadă în care multe dintre business-uri, în special din domeniul HoReCa, au fost nevoite să își sisteze sau să își restrângă activitatea, brandul românesc de cafenele 5 to go spune că „a folosit acest timp pentru a planifica noi campanii, dar și pentru a semna francize și a amenaja noi cafenele”.

Lanțul de cafenele spune că, începând cu 15 martie 2020, a semnat 9 francize noi, pentru locații ce se vor alătura grupului 5 to go în București, Cluj și Călărași. Dintre cele 9 francize noi, 4 sunt sub conceptul de Pro Unit, un serviciu complementar pe care 5 to go îl oferă unui business deja existent.

Programul a venit ca urmare a solicitărilor constante, cu precădere din partea francizaților grupului. Aceștia au putut adăuga acest serviciu unei afaceri pe care o aveau, putând astfel să ofere clienților și produsele 5 to go. În acest moment, există 15 Pro Units deschise la nivel național și alte 5 în curs de amenajare.

Reamintim că activitatea clasică a restaurantelor, barurilor și cafenelelor, de servire la mese în incintă, a fost sistată începând cu data de 18 martie, printr-o ordonanță militară, pentru limitarea extinderii epidemiei coronavirus COVID-19. Astfel, multe afaceri HoReCa s-au închis cu totul, iar unele reușesc să supraviețuiască cu greu prin servicii de livrare la domiciliu.

Revenind la 5 to go, rețeaua spune că „în plină stare de urgență, fondatorii grupului, alături de echipa centrală, au continuat amenajările de noi locații, dintre care 10 au fost finalizate și sunt gata pentru a fi deschise”.

O altă latură în care se dezvoltă 5 to go este comerțul online, listând două produse pe marketplace-ul eMag: sirop pentru acasă și căni din porțelan. De asemenea, din luna iunie 2020, grupul vrea să distribuie și cafea 5 to go în magazine.

Grupul 5 to go numără în prezent 153 de locații deschise în București și în întreaga țară, cu alte 25 pregătite spre a fi funcționale după 15 mai 2020.

„Cu toate că trecem printr-o situație dificilă la nivel internațional, noi, grupul 5 to go, am încercat în această perioadă să ne continuăm activitatea, în limita permisă de legislație și de regulile de siguranță, să rămânem optimiști, dar și conectați cu comunitatea 5 to go, atât francizați cât și consumatori și prieteni ai mărcii. Vrem să revenim cu forțe proaspete după această criză și să optimizăm activitatea pentru a reuși să ne îndeplinim targetul pentru anul în curs”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.