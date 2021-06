De la avocatură la confecții metalice: cum pandemia împinge spre antreprenoriat

În pandemie, când locurile de muncă și veniturile deveniseră o incertitudine, doi soți, Diana și Valentin Datcu, s-au gândit că au nevoie de o sursă de venit în situația de criză, așa că au deschis un atelier de confecții metalice.

Diana este avocat de business și face consultanță. Tocmai din acest motiv spune că i-a fost foarte ușor să se apuce de antreprenoriat, pentru că asta a făcut tot timpul. „Mereu am avut clienții mei, proiectele mele, le-am gestionat cu facturări, oferte, propuneri, întâlniri. Eu nu fac instanță. Avocatura mea de business, pe care o practic de 13 ani, s-a mulat foarte ușor pe antreprenoriat.”

A fost corporatistă, iar acum lucrează pentru o firmă românească. Chiar dacă a experiența anterioară a fost un avantaj, recunoaște că nu s-ar fi apucat de o afacere proprie dacă nu era soțul ei, Valentin. „Eu mă gândeam să fac paralela asta, să devin și antreprenor, dar nu aveam un domeniu foarte clar în mintea mea. El, în schimb, știe meseria asta, pentru că o și practică, nu este doar șeful”, spune ea. Business-ul soțului, despre care povestește Diana, este cu tinichigerie și reparații auto, deși spune că a cochetat, în trecut, și cu domeniul confecțiilor metalice.

„Inițial, am vrut să facem un service auto. Au cumpărat o hală, dar după ce am vorbit cu unii proprietari de service-uri și am făcut niște studii și calcule, ne-am dat seama că implicarea este foarte mare și că nu am reuși, așa că ne-am gândit să încercăm pe partea de confecții metalice.”

Au început din februarie și spune că lucrurile au venit ca un tăvălug. „Noi avem două SRL-uri - unul vechi, unde făceam reparații auto, și voiam să înființăm o altă firmă pentru confecții metalice. Acesta din urmă a rămas la gradul de înființare, nici măcar contul nu am reușit să îl deschidem, pentru că au venit comenzi tăvălug, așa că am folosit vehiculul vechi, care are deja contabilitatea pusă la punct.” Acum sunt în proces de a transfera totul pe firma nouă, Valdi Confections.

„Am mers pe terase, pentru că sunt și frumoase, și bănoase”

În cazul lor, pandemia a fost un imbold, nu o piedică. „Faptul că am decis să pornim o afacere a ținut strict de pandemie, ca să avem o sursă de venit oricât de mică, într-o situație de criză.” Ea era încă în concediul de maternitate și recunoaște că nu avea un stres mare, deși nu exista o certitudine privind întoarcerea la muncă ținea de clienți și de investiții, iar oamenii erau toți blocați. De cealaltă parte, soțul ei se ocupa cu reparația mașinilor avariate de grindină din parcurile auto, un serviciu foarte bine plătit de asiguratorii din Vest, unde tunurile anti-grindină sunt ilegale, dar asta însemna că era mult timp plecat în străinătate. „Până acum, era plecat câteva luni din care puteam trăi tot anul, dar ce te faci în pandemie, când nu mai poți ieși din țară?” s-au întrebat ei. Atunci au decis că trebuie să deschidă un service auto, care să funcționeze tot timpul anului și pe care să îl gestioneze Diana. „Dar problema e că eu nu aș fi putut să-l administrez, pentru că nici nu-mi place, nici nu e ceva artistic, care să mă atragă”, recunoaște ea.

Așa că au reanalizat opțiunile și s-au orientat spre construcțiile metalice, având în vedere că Valentin avea deja experiență și în acest domeniu, iar oamenii își doresc să iasă la restaurante cu terasă și să-și aibă curți frumoase mai mult decât înainte de pandemie. „Ni s-a părut că merge în criza asta prin care trecem acum, pentru că este asociată pieței de construcții, care a luat avânt. Prețurile s-au mărit, oamenii vor casă la curte, iar construcțiile în sine sunt asociate cu orice ține de metal: mobilă, garduri, porți, terase, pergole. Și restaurantele au vrut toate terase, care sunt pe structuri metalice.”, explică Diana.

În timpul discuției noastre, Diana povestește că planul lor inițial era să facă, de fapt, mobilă din metal cu lemn, ea fiind proprietară de pădure, moștenită de la mama. „Aș vrea să mergem pe ce mi-am dorit de la început, dar am făcut zero mobilă. În schimb, am mers pe terase, pentru că sunt și frumoase, și bănoase”, recunoaște ea. Așa că fac terase pentru restaurante și grinzi, structuri metalice pentru cort, decoruri interioare de fier, arcade, garduri. Ei se ocupă de finisare, vopsire și montare. Au și colaboratori pe zidărie, pentru că unele structuri trebuie montate în beton.

Chiar dacă este un domeniu profitabil, Diana remarcă un pericol în prețul fierului, care a crescut foarte mult, în aceeași proporție ca materialele de construcție, iar oamenii încă nu realizează asta, spune ea. „Noi suntem fix pe fix, la costuri și venituri. Când văd costul final, oamenii sunt mai reticenți. Cu restaurantele nu fost așa, pentru că ei știu prețurile”.

Până acum, cei doi soți au investit circa 80.000 de euro în hală, utilaje și echipamente, iar în cele 4 luni de activitate, au facturat peste 20.000 de euro.

În acest parteneriat de afacere, sarcinile sunt destul de bine împărțite. Valentin se ocupă de tot ce înseamnă confecție de metal și montare, iar Diana gestionează activitatea pe partea de business – clienți, oferte, contracte.

Ca antreprenor, dacă nu știi legislație, riști să te arzi

Ea spune că avocatura a învățat-o să fie organizată, inclusiv datorită faptului că a gestionat întotdeauna mai mulți clienți deodată. Dincolo de asta, faptul că ea cunoaște legislația este cel mai important lucru pe care îl vede ca avantaj. „Ca antreprenor, trebuie să cunoști cât de cât legislația. Evident, nu trebuie să fii avocat, dar să cunoști chestiile de bază. Altfel, în discuțiile de zi cu zi și în contracte, riști să te arzi”.

Venind vorba despre sfaturi juridice, ea spune că antreprenorii trebuie să aibă întotdeauna un contract cu clientul. În același timp, recomandă ca discuția cu orice client să fie pe picior de egalitate, dar totuși împăciuitoare. Un lucru despre care spune că l-a învățat ca avocat este să nu te poziționezi inferior, pentru simplul fapt că ești prestator. „De exemplu, cei care își deschid restaurante, sunt și clienți și prestatori. Eu am învățat o chestie ca avocat: clienții noștri sunt cel puțin la fel de deștepți ca noi – pentru că și-au asumat niște riscuri și de aceea ne sunt clienți – și trebuie să acceptăm asta. Nu suntem noi, prestatorii și avocații, mai deștepți decât clienții, iar asta trebuie să ne intre bine în cap”, precizează ea.

Pentru viitor, cei doi soți vor să se îndrepte mai mult spre zona de confecționare de mobilă. „Lemnul îl am de la mine - mai ales că este și lemn de esență tare - deci am fi pe profit 100%”, spune Diana încrezătoare.