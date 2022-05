Asociația „Măgurele Science Park” (MSP) organizează evenimentul „Bet On Innovation”

Pe 27 mai, MSP invită cercetătorii, antreprenorii, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților publice la evenimentul „Bet on Innovation | Meet the #MSP Community”. Acesta are loc în orașul Măgurele, la conacul Oteteleșanu, începând cu ora 9:30.

În comunitatea MSP, inovația este unul dintre factorii care stau la baza creșterii potențialului de cercetare și a spiritului antreprenorial. În cadrul “Bet on Innovation | Meet the #MSP Community”, reprezentanți ai mediului de afaceri care fac parte din comunitate vor prezenta soluțiile tehnologice inovative pe care le-au dezvoltat în ultima perioadă, soluții care împărtășesc același scop: acela de a crea premisele unui viitorsustenabil, mai bun și mai sigur.

„Ne bucurăm să putem organiza evenimente precum Bet on Innovation. Comunitatea noastră este nucleul în jurul căruia gravitează inițiativele Asociației MSP, așa că așteptăm cu nerăbdare să ne revedem. Ne dorim ca astfel să ajutăm actorii care fac parte din această mare familie să promoveze rezultatele lor, să se conecteze și să se ajute reciproc”, a declarat Mădălin Ioniță, Directorul Executiv al Asociației „Măgurele Science Park”.

Evenimentul va cuprinde un panel de discuții pe tema nevoii de inovare și importanța comunității într-un astfel de demers. Printre invitații la dezbatere se numără Lucian Andrei, Coordonator/ Innovation Grants & Tenders @ Zitec, Ana-Maria Melinte, Co-founder @ Exigo, Mihai Drăghici, Founder & CEO @ PayByFace și Radu Ionescu, Co-founder & CTO @ SecurifAI. În zona expozițională, publicul este invitat să interacționeze cu entități relevante din comunitatea MSP, care își desfășoară activitatea în domenii precum IoT, medicină, construcții și fintech.

Totodată, “Bet on Innovation | Meet the #MSP Community” este prilejul perfect pentru vizitatori de a vizita Conacul Oteteleșanu din orașul Măgurele, fostă reședință aristocratică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Intrarea la eveniment este liberă, iar înregistrările se fac aici: https://bit.ly/3kDPkqB.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi urmărite pe pagina de Facebook.

Eveniment organizat de:

MSP în colaborare cu Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) și Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Parteneri strategici:

Consiliul Județean Ilfov, Primăria Orașului Măgurele, Institutul Național de Cercetare – Dezvolatre pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Universitatea Politehnica din București si Universitatea din București

Parteneri media:

Jurnal de Ilfov, Club Antreprenor