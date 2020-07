Idei de afaceri: Aplicaţie românească de nutriţie care configurează meniuri, reţete şi lista de cumpărături

Doi antreprenori cu experienţă în domeniul sănătăţii au creat o aplicaţie prin care vor să-i ajute pe utilizatori să slăbească şi să ducă o viaţă mai sănătoasă prin configurarea unui meniu conform profilului metabolic, rețetelor pentru prepararea meniului, dar și o lista de cumpărături cu ingredientele și cantitățile necesare.

DAHNA - Diet According to the Healthy Nutritional Approach a fost ideea antreprenoarei Daniela Tatu-Chițoiu, care a fondat aplicația împreună cu soțul ei, medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu, care lucrează în terapie intensivă de peste 35 de ani.

„Ne folosim smartphone-urile pentru multe lucruri, dar nu atât cât am putea pentru sănătate, în special pentru prevenția sau gestionarea bolilor cronice. Ideea acestei aplicații a apărut spontan, în timpul unei sesiuni de cumpărături, mai precis în timp ce eu și soțul meu ieșeam dintr-un supermarket, neplăcut impresionați de alimentele ultra procesate existente în coșurile colegilor noștri de shopping, gândindu-ne ce util ar fi un instrument care să îți ofere extrem de rapid lista de cumpărături de alimente sănătoase, cu exact cantitățile de care are fiecare nevoie, pe baza unor meniuri sănătoase predefinite și care să ia în considerare un profil propriu metabolic”, povestește Daniela Tatu-Chițoiu „Așa a apărut DAHNA, o aplicație inspirată din dieta mediteraneeană, care te provoacă să-ți reinventezi relația cu alimentația, să îți ții greutatea și sănătatea sub control și, poate cel mai important, să previi boli care azi reprezintă principala cauză de mortalitate în lume”, adaugă antreprenoarea.

În perioada următoare, cei doi fondatori sunt în discuții avansate cu mai mulți retaileri din România pentru a adăuga livrarea la domiciliu a listei de ingrediente necesare preparării meniurilor DAHNA, iar pe viitor iau în calcul integrarea de meniuri gata preparate în aplicație și, în același timp, extinderea peste granițe.

Strict tehnic, aplicația DAHNA are la bază profilul metabolic al utilizatorului, configurat în funcție de vârsta, greutatea, înălțimea și sexul utilizatorului. Imediat după ce este creat contul, aplicația îi calculează utilizatorului indicele de masă corporală și numărul de calorii pe care ar trebui să le consume într-o zi ca să slăbească și să aibă o dietă sănătoasă, și îi selectează meniurile recomandate de specialiști din cele 200 de rețete incluse.

Fiecare meniu zilnic conține câte o variantă pentru mic dejun, prânz și cină, plus două gustări, dar și rețeta, ingredientele necesare și timpul de preparare. În plus, aplicația conține și un modul de activitate fizică, cu exerciții video pentru niveluri de rezistență diferite realizate de antrenoarea de fitness Diana Stejereanu.

„În felul acesta, utilizatorul ajunge să se simtă mai bine și, totodată, să economisească bani și timp, pentru că știe exact de ce ingrediente și ce cantități are nevoie și se poate duce țintit la raioanele din magazin când face cumpărăturile. Practic va dobândi o mai bună înțelegere a modului în care trebuie să arate o alimentație cu adevărat sănătoasă, va scăpa de vechile obiceiuri și va reînvăța să mănânce”, completează Daniela Tatu-Chițoiu, co-fondator și CEO al DAHNA.

Aplicația DAHNA este doar una dintre componentele Cardiohealth Cardioscience System, împreună cu platforma de informare și educare axată pe reducerea impactului bolilor cardiovasculare Cardioscience Academy. Alături de alte trei companii de specialitate din domeniul medical, formează Digital Health Network, o rețea de soluții de medicină care își propune să schimbe abordarea în domeniul sănătății prin utilizarea tehnologiei, cu obiectivul de a contribui la minimizarea impactului afecțiunilor din sfera cardiovasculară asupra sănătății oamenilor.

Totodată, DAHNA este unul dintre cele 8 proiecte din programul de pre-accelerare Food & Agri Tech Challenge lansat la începutul acestui an de Impact Hub Bucharest și EFSE DF, care se va încheia în iulie odată cu prezentarea proiectelor în fața publicului, a juriului, a investitorilor și specialiștilor din domeniu.