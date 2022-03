O aplicație pentru mame, creată de un antreprenor român, se lansează în 6 țări. Cum funcționează

O aplicație pentru mame, care încurajează interacțiunile în viața reală, lansată de un antreprenor român, este disponibilă de miercuri în șase țări: România, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova.

Ideea aplicației Momsi a pornit de la Ionuț Țurlea, fondator și CEO, după ce soția lui nu a mai putut alăpta, la trei luni după naștere.

Aplicația este disponibilă gratuit în România, Ucraina și toate țările vecine Ucrainei, pentru a putea fi de folos mamelor refugiate.

Ea are ca scop încurajarea mamelor din aceeași zonă să se cunoască la o cafea sau la o întâlnire de joacă a copiilor, să se ajute una pe alta, să schimbe sau să vândă între ele lucruri de-ale lor sau de-ale copiilor.

„Războiul din Ucraina și faptul că 80 - 90% dintre refugiați sunt mame cu copii au fost argumente pentru noi să lansăm aplicația în toate aceste țări care au graniță cu Ucraina, astfel încât mamelor refugiate să le fie mai ușor să se găsească reciproc în țările în care au ajuns și să primească ajutorul de care au nevoie. Pe termen mediu și lung ne propunem să avem aplicația disponibilă în UE, nu doar regional, dar și în US. Scopul este ca până la finalul anului să ajungem la minim 100 de mii de mame”, spune Ionuț Țurlea.

Mamele setează (n.r. în aplicație) locul în care se află și vârsta copilului, iar aplicația le oferă sugestii de alte mame din apropiere, cu copii de vârstă similară și interese comune.

Fiecare utilizatoare poate invita alte mame în propriul sat virtual și astfel va putea găsi ajutor rapid în situații de urgență, va putea organiza ieșiri la o cafea sau întâlniri de joacă pentru copii și va putea vinde sau cumpăra produse de la alte mame, pentru ele sau copiii lor, prin market place-ul din aplicație.

Antreprenorul a investit la început 22.000 de euro în afacerea sa, iar ulterior a reușit să atragă un sindicat de business angels de la care a obținut o finanțare de 85.000 euro înainte ca aplicația să fie creată, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

„După câteva luni de cercetat piața, competiția și mici validări, în 2020 am lansat o versiune beta (făceam parte din Guerrilla Camp) cu o săptămână înainte de lockdown. A fost un moment cum nu se poate mai nepotrivit: începea nebunia cu pandemia și lockdown-ul, iar noi ieșeam cu o aplicație care facilita interacțiunile în viața reală și încurajam mamele să se întâlnească. Chiar și așa, am primit un feedback bun și am reușit să ajungem la 1.600 mame. Au urmat 6 luni de regândit aplicația din punct de vedere design și funcționalitate, iar apoi alte 10 luni de dezvoltare”, spune Ionuț Țurlea despre prima etapă de dezvoltare.