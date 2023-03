Un antreprenor român a co-fondat un startup la Londra care a obținut 5 milioane dolari. Cine este Alex Fenechiu

Un tânăr antreprenor român și-a deschis un startup de tehnologie la Londra, alături de un co-fondator de origine rusă, iar acum compania lor a obținut o finanțare venture capital de 5 milioane de dolari de la o serie de investitori străini.

Startup-ul Finverity, fondat în 2018, în Marea Britanie, de Alex Fenechiu (foto dreapta) și Viacheslav Oganezov (foto stânga), a lansat o platformă de finanțare pentru comerț și lanțul de aprovizionare.

Acum, Finverity anunță că a obținut o rundă de investiții de 5 milioane de dolari de la fondurile de venture capital Outward VC, Acrobator Ventures, s16vc, B&Y Venture Partners și de la alți investitori privați. Startup-ul spune că va utiliza investiția obținută pentru a-și mări echipa de la 40 la 60 de oameni și pentru a finaliza deschiderea birourilor din Dubai, Polonia și Kenya.

Presa ieșeană a relatat, cu ani în urmă, că Alex Fenechiu este fiul politicianului Relu Fenechiu, fost ministru PNL al Transporturilor. Fenechiu Senior a fost condamnat la închisoare, în 2013, pentru complicitate la abuz în serviciu, iar în anul 2017 fostul ministru a fost eliberat. Newsweek a relatat că autoritățile române au reușit să recupereze de la Relu Fenechiu 900 de euro, dintr-un prejudiciu total de 2 milioane de euro din două dosare.

Despre Alex Fenechiu, ziarul Bună Ziua de Iași a relatat că, în anul 2020, când tânărul antreprenor avea 28 de ani, controla firma românească La Rocca SRL, care a vândut un teren de 1.200 mp.

Alex a făcut liceul la Mill Hill School, o școală privată din Londra, pe care a absolvit-o în 2013, după cum menționează pe profilul său de LinkedIn. Apoi s-a dus la facultate la Cass Business School.

Între timp, în perioada cât a fost student, a fost acceptat într-un program de internship la PwC România, unde pentru două luni (iulie-august) a făcut parte din echipa de consiliere care se ocupa de un „proiect foarte important”, unde a fost implicat în colectarea de date, cercetarea pieței și alte activități, după cum spune acesta.

În mai 2013 a co-fondat Next Generation Technologies, startup-ul tech care a dezvoltat aplicația „Colegu`”, prin care șoferii primeau informații despre radarele fixe și mobile, filtrele poliției sau acțiuni de ridicare a mașinilor.

Apoi, în 2015 a fost stagiar în cadrul Valuation Control Group, un departament din cadrul JPMorgan Chase, care se ocupă de evaluarea tranzacțiilor. Din 2016 până în 2018 a lucrat ca analist de credite la BNP Paribas, în Londra.

Cine este partenerul lui Alex Fenechiu în startup-ul londonez Finverity

Alex Fenechiu a fondat în 2018, la Londra, startup-ul Finverity împreună cu Viacheslav Oganezov. Oganezov a studiat și el la Cass Business School și este absolvent al The London School of Economics and Political Science (LSE).

Originar din Rusia, locuiește acum în Londra. El s-a poziționat public împotriva războiului Rusiei în Ucraina.

„Sunt rus și soția mea este din Ucraina. Ne iubim foarte mult. Ceea ce se întâmplă acum este greu de înțeles, dar este realitatea în care trăim. Vreau să spun că mă opun total acțiunilor guvernului rus împotriva Ucrainei și acestei vărsări de sânge”, spunea acesta anul trecut, într-o postare pe LinkedIn, completând că este alături de prietenii, familiile și colegii săi ucraineni.

Oganezov a mai co-fondat în 2015, la Londra, Lostbay, un startup tech care pune în legătură persoanele ce găsesc obiecte pierdute cu proprietarii bunurilor.

Un an mai târziu a început să lucreze la PwC, în Moscova, unde a avut un post de consultant. În 2017 el a absolvit Founder Institute din UK, un program de accelerare pentru afaceri.